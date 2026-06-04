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Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

El goleador del Sporting Lisboa estaría entre los planes de uno de los equipos más poderosos de dicho país

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Luis Suárez jugará su primer Mundial con la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS
Luis Suárez jugará su primer Mundial con la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

A menos de 15 días del debut mundialista de la selección Colombia ante Uzbekistán, los rumores sobre los movimientos en la bolsa de jugadores siguen siendo una constante de cara a la temporada 2026-2027.

En esta ocasión, el delantero Luis Javier Suárez (actualmente en el Sporting de Lisboa) estaría en el radar del Fenerbahçe, según lo que indicó tanto Fabricio Romano como el diario A Bola de Portugal.

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La prensa portuguesa divulgó declaraciones del candidato a la presidencia del club de Estambul y lo que se sabe de la postura del equipo lisboeta ante un posible fichaje de Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez estaría en el radar del cuadro turco, en medio de unas agitadas elecciones por la presidencia del cuadro turco-crédito Luisa González/REUTERS
Luis Javier Suárez estaría en el radar del cuadro turco, en medio de unas agitadas elecciones por la presidencia del cuadro turco-crédito Luisa González/REUTERS

En primer lugar, el 3 de junio de 2026, se conoció desde Portugal la versión el diario A Bola, quienes sostuvieron que el eventual pase aún está lejos de cerrarse porque se trata de una iniciativa ligada al escenario electoral del club turco.

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“Esto no es más que una propuesta de un candidato que tendrá que ganar las elecciones y luego negociar con el Sporting, que por el momento ni siquiera contempla la posibilidad”, publicó el medio portugués.

Es importante recordar que, el mismo día, el periodista Fabrizio Romano indicó que el candidato presidencial Hakan Safi llegó a un acuerdo personal con el atacante samario para su llegada “si termina ganando la presidencia”. A Bola coincidió en que hay números atractivos para el futbolista, pero remarcó la postura del Sporting de Lisboa:

“ Desde Turquía, confirmamos, ya ha habido un acercamiento al jugador por parte de un candidato a la presidencia del Fenerbahçe, con cifras muy tentadoras para el número 97 de los verdiblancos. El Sporting no quiere vender los derechos del delantero y considera que, por el momento, ni siquiera es un tema de discusión”.

Por otra parte, el mismo diario en mención resaltó las declaraciones de Hakan Safi sobre la posibilidad de que Suárez llegue al fútbol turco

“Miren, dije que cumpliría mi palabra, primero vamos a elevar la calidad de nuestra plantilla a un nivel muy alto. Aquí estoy anunciando la primera noticia bomba, habrá más después de hoy. Hablamos con Luis Suárez, llegamos a un acuerdo y completé el traspaso. Luis Suárez me prometió que sería el máximo goleador de la liga turca. Íbamos a fijar su prima en 15 goles, pero nos pidió que empezáramos con 20. ¡Ya basta, el buen fútbol se juega con buenos jugadores!“, dijo el candidato.

Las condiciones del fichaje del colombiano Luis Javier Suárez al fútbol de Turquía

El periodista especializado en fichajes informó que el delantero samario llegó a un acuerdo verbal con el cuadro de Estambul-crédito @FabrizioRomano/X
El periodista especializado en fichajes informó que el delantero samario llegó a un acuerdo verbal con el cuadro de Estambul-crédito @FabrizioRomano/X

Este 3 de junio de 2026, el periodista Fabrizio Romano informó que el delantero colombiano Luis Javier Suárez tendría un acuerdo verbal para incorporarse al Fenerbahçe, pero la operación sigue condicionada por dos factores que todavía impiden cerrarla: el resultado de las elecciones presidenciales de la institución y el acuerdo económico pendiente con el Sporting de Lisboa.

Romano publicó en su cuenta de X que el colombiano ya aceptó las condiciones personales con el proyecto de Fenerbahçe asociado al candidato presidencial Hakan Safi. El periodista italiano escribió:

“EXCLUSIVA: Luís Suárez ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el proyecto del Fenerbahçe respaldado por el candidato a la presidencia, Hakan Safi. El traspaso está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días y al acuerdo sobre el precio con el Sporting CP”.

Estadísticas de Luis Javier Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez fue el máximo goleador de la Primera División de Portugal-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Luis Javier Suárez fue el máximo goleador de la Primera División de Portugal-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El internacional colombiano de 28 años marcó 38 goles en 53 partidos disputados con el Sporting durante la campaña, y sumó 9 asistencias.

Esta cifra, comparable únicamente con la de los grandes goleadores europeos del momento, sube a 40 goles y siete asistencias en 56 encuentros si se consideran sus actuaciones tanto en el club portugués como en la selección de Colombia.

Así terminó la tabla de goleadores de la Primera Liga de Portugal:

  1. Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 28 goles
  2. Vangelis Pavlidis (Grecia - Benfica): 22 goles
  3. Yanis Begraoui (Marruecos - Estoril): 20 goles
  4. Juan Ramírez (Venezuela - Nacional): 18 goles
  5. Rodrigo Zalazar (Uruguay - SC Braga): 16 goles
  6. Ricardo Horta (Portugal - SC Braga): 14 goles
  7. Pote (Portugal - Sporting Lisboa): 13 goles
  8. Samu (España - Oporto): 13 goles
  9. Murilo de Souza (Brasil - Gil Vicente): 11 goles
  10. Clayton (Brasil - Río Ave): 10 goles

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