James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

James Rodríguez completó ocho partidos y dos asistencias en tres meses con el Minnesota en la MLS y la US Open Cup - crédito Minnesota United

James Rodríguez encabezó la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El volante y capitán de la Tricolor entre junio de 2024 y junio de 2026 jugó en tres clubes, que se verían beneficiados por el Programa de Ayuda a Clubes de la FIFA, que compensa a las instituciones que ceden futbolistas para que integren su selección en la Copa del Mundo.

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El programa no solo remunera al club en el que el jugador esté inscrito al momento de disputar el torneo, sino también a los equipos en los que haya jugado durante los dos años de la fase de clasificación previa a la competencia.

James Rodríguez fue de los primeros jugadores en iniciar la concentración de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

Para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la cantidad total destinada a ese esquema fue de USD 209 millones, y el cálculo derivó en una compensación aproximada de USD 10.950 por jugador y por día, de acuerdo con la explicación oficial de la FIFA. Para la Copa del Mundo del 2026 esta compensación aumentó a 355 millones de dólares, por lo que el valor por cada día en el campeonato será cercano a los 11.000 dólares.

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El mecanismo se basa en una fórmula única para todos los clubes. De acuerdo con la FIFA, la suma total asignada al programa se divide por el número total de días acumulados por todos los jugadores participantes en la Copa Mundial.

Ese resultado establece un importe diario por futbolista. Luego, esa cifra se multiplica por la cantidad de días que cada jugador permanece afectado al torneo, desde que su club lo libera hasta el último partido que disputa su selección, según la FIFA. Por los tres partidos en la fase de grupos James Rodríguez repartirá entre Rayo Vallecano, Club León y Minnesota United 250.000 dólares aproximadamente, 83.333 dólares por cada club.

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James Rodríguez no tiene definida su continuidad en Minnesota United después de la Copa del Mundo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Si la selección Colombia avanza a los dieciseisavos de final, estos partidos se jugarán entre el 1 y el 3 de julio, dependiendo del puesto en el que clasifique a la siguiente ronda entre el 27 de junio, día del partido vs. Portugal, y el 3 de julio, fecha más lejana del partido de que sucede después de la fase de grupos hay seis días, lo que representaría 66.000 dólares repartidos entre los tres clubes.

La Federación Colombiana de Fútbol recibirá más dinero por su participación en el Mundial

El Consejo de la FIFA aprobó en Vancouver un aumento del 15 % en los fondos para las 48 selecciones que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, una decisión que elevará a más de USD 12,5 millones lo que recibirá la Federación Colombiana de Fútbol solo por preparar su participación y clasificar al torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, según informó la FIFA.

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Así es la recepeción del Centro de Alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla - crédito FCF

El reparto general alcanzará USD 871 millones entre los equipos participantes, de acuerdo con la FIFA. El organismo tomó la decisión a 44 días del inicio del torneo.

Cada federación recibirá USD 2,5 millones para la preparación, frente a los USD 1,5 millones de la edición anterior, y USD 10 millones por la clasificación, por encima de los USD 9 millones previstos antes, según precisó la FIFA. El esquema también incluye subsidios adicionales por más de USD 16 millones por gastos de delegación y por un mayor número de entradas para los equipos.

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En el caso de Colombia, eso significa que la Federación Colombiana de Fútbol tendrá asegurados USD 12,5 millones antes de cualquier resultado deportivo en la fase final. La cifra equivale a 9.050.625.000 pesos colombianos por preparación y 36.202.500.000 pesos colombianos por la clasificación, según los montos citados en el texto fuente.

El presidente Gianni Infantino dijo: “La FIFA se enorgullece de contar con la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite brindar apoyo sin precedentes a todas nuestras Asociaciones Miembro. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”, según la FIFA.

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