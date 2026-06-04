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El retiro de la propuesta de una constituyente generó reacciones encontradas entre opositores, independientes y antiguos aliados del oficialismo

Voces de oposición e independientes sostuvieron que la iniciativa fue promovida durante años y ahora se intenta tomar distancia de ella

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El Comité Promotor anunció la suspensión de la recolección de firmas y el retiro de la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente - crédito EFE
El Comité Promotor anunció la suspensión de la recolección de firmas y el retiro de la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente - crédito EFE

La decisión del comité promotor de suspender la recolección de firmas y retirar la propuesta de asamblea nacional constituyente desató una rápida ola de reacciones en la oposición y entre antiguos aliados del Gobierno.

La medida, que se conoce en plena carrera hacia la segunda vuelta presidencial, fue interpretada por varios dirigentes políticos como un intento del petrismo de alejarse de una iniciativa que, según sus críticos, terminó convirtiéndose en un costo electoral para la candidatura de Iván Cepeda.

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Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia. A través de su cuenta de X, la dirigente del Centro Democrático aseguró que la decisión llegó demasiado tarde y atribuyó el retroceso al desgaste político que, en su opinión, provocó la propuesta.

“Muy tarde. Iván Cepeda se desplomó por la constituyente, por la violencia que quieren generar con estallidos sociales, con el odio que promulgan. Los colombianos se cansaron y el Pacto será derrotado ampliamente”, escribió.

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Paloma Valencia aseguró que la constituyente terminó afectando electoralmente a Iván Cepeda y pronosticó una amplia derrota del Pacto Histórico - crédito Paloma Valencia/X
Paloma Valencia aseguró que la constituyente terminó afectando electoralmente a Iván Cepeda y pronosticó una amplia derrota del Pacto Histórico - crédito Paloma Valencia/X

Las declaraciones de Valencia se produjeron luego de que trascendiera que el Gobierno de Gustavo Petro y sectores cercanos a la campaña de Cepeda habrían decidido desmontar la iniciativa, una propuesta que durante meses fue presentada como una de las principales apuestas de transformación institucional impulsadas desde el oficialismo.

Las críticas también llegaron desde sectores independientes. La senadora Angélica Lozano cuestionó duramente a quienes promovieron la iniciativa y recordó las intervenciones públicas realizadas por miembros del Gobierno para defenderla.

“Cómo así que la constituyente ya no va. ¿Y el discurso incendiario, violento y soez de Antonio Sanguino? Sembraron vientos, cosechan tempestades con la idiota idea de constituyente”, escribió la congresista.

Las críticas no provinieron únicamente de la oposición. El excandidato Roy Barreras, quien respaldó a Petro en la campaña de 2022 y posteriormente tomó distancia del Gobierno, aseguró que venía advirtiendo desde antes de la primera vuelta sobre el impacto negativo que tendría la propuesta.

Roy Barreras afirmó que la propuesta de una constituyente y la continuidad de la Paz Total alejaron al electorado de centro durante la campaña - crédito Roy Barreras/X
Roy Barreras afirmó que la propuesta de una constituyente y la continuidad de la Paz Total alejaron al electorado de centro durante la campaña - crédito Roy Barreras/X

“Lo advertimos antes de la primera vuelta: la amenaza de una constituyente y la continuidad de la Paz Total alejaban al centro democrático y liberal. Si abandonan esas dos pésimas ideas, pueden acercarse a sectores moderados”, manifestó.

Según Barreras, tanto la constituyente como la continuidad de la política de Paz Total estaban generando rechazo entre sectores moderados del electorado. En su mensaje sostuvo que abandonar ambas iniciativas podría facilitar acercamientos con dirigentes y votantes de centro.

Otros dirigentes también aprovecharon el anuncio para cuestionar la coherencia del oficialismo frente al tema. El concejal Daniel Briceño afirmó que el petrismo impulsó durante años la idea de una constituyente y que ahora busca negarla por conveniencia electoral.

“Llevan años promoviendo una constituyente, recogiendo firmas y hablando de cambiar la Constitución. Ahora pretenden decir que nunca fue una prioridad porque les está costando votos”, señaló.

mbién se sumó a las críticas la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien puso en duda que el retiro de la iniciativa signifique un abandono definitivo de la propuesta.

Vicky Dávila sostuvo que la constituyente siempre hizo parte del proyecto político del petrismo y cuestionó que ahora intenten tomar distancia de ella - crédito Vicky Dávila/X
Vicky Dávila sostuvo que la constituyente siempre hizo parte del proyecto político del petrismo y cuestionó que ahora intenten tomar distancia de ella - crédito Vicky Dávila/X

A través de su cuenta de X, la congresista afirmó que el presidente Gustavo Petro mantendría su intención de impulsar una constituyente más allá de la posición que adopte el candidato Iván Cepeda. “Traducción: Petro seguirá con su constituyente, independientemente de lo que diga su candidato Cepeda. Ingenuos sí, cómplices NO”, escribió. Según Miranda, el anuncio no representa un cambio de fondo en la postura del oficialismo frente a una eventual reforma constitucional.

Una posición similar expresó la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien sostuvo que la propuesta siempre hizo parte del proyecto político de Petro. “No pueden borrar con un comunicado lo que defendieron durante años. La constituyente fue una bandera del petrismo y los colombianos lo saben”, escribió.

Dávila además recordó una entrevista realizada durante la campaña presidencial de 2022, en la que le preguntó directamente a Petro si convocaría una constituyente. “Entonces ya había firmado en mármol. Cómo presidente la convocó”, agregó, en referencia a los compromisos que el hoy mandatario había adquirido antes de llegar a la Casa de Nariño.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el retiro de la iniciativa confirma que la constituyente se convirtió en un problema para la campaña del oficialismo. “La constituyente se les volvió un lastre electoral. Los colombianos rechazaron ese intento de concentrar más poder”, manifestó.

La decisión de frenar el proceso fue comunicada oficialmente por el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que informó la suspensión de la recolección de firmas y el retiro del proyecto. El grupo señaló que la medida responde a una reflexión sobre la coyuntura política y a la necesidad de concentrar esfuerzos en la construcción de consensos más amplios.

Angélica Lozano y Katherine Miranda cuestionaron el retiro de la constituyente y advirtieron que el oficialismo no ha abandonado realmente esa propuesta - crédito Katherine Miranda y Angélica Lozano/X
Angélica Lozano y Katherine Miranda cuestionaron el retiro de la constituyente y advirtieron que el oficialismo no ha abandonado realmente esa propuesta - crédito Katherine Miranda y Angélica Lozano/X

En el comunicado, los promotores afirmaron que el desistimiento obedece a una “lectura responsable de las condiciones políticas actuales” y a la necesidad de “concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios”.

El proyecto contemplaba reunir cerca de tres millones de firmas para presentar formalmente la propuesta el próximo 20 de junio. Sus impulsores sostenían que la iniciativa buscaba “iniciar una etapa contemporánea de la República” y contribuir a la paz y al fortalecimiento de los territorios.

Sin embargo, en medio de la campaña presidencial, la constituyente terminó convirtiéndose en uno de los temas más polémicos del debate político. Mientras sus defensores la presentaban como una herramienta para impulsar transformaciones estructurales, sus detractores advertían que representaba una amenaza para la estabilidad institucional y para la Constitución de 1991.

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