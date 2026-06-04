Colombia

Procuraduría le envió mensaje al Icbf tras la muerte de la bebé Mía Catleya Ramírez: “Fallas en la activación oportuna de rutas de protección”

El Ministerio Público reclamó defensores de familia y equipos interdisciplinarios con disponibilidad 24 horas, y pidió reforzar la coordinación con hospitales, comisarías, la Policía y la Fiscalía tras presuntas fallas previas

Guardar
Google icon
La Procuraduría le exigió al Icbf Regional Tolima garantizar atención y protección integral permanente por el caso de Mía Cataleya Ramírez en El Espinal - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría le exigió al Icbf Regional Tolima garantizar atención y protección integral permanente por el caso de Mía Cataleya Ramírez en El Espinal - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación le llamó la atención al Icbf por el caso de Mía Cataleya Ramírez, la bebé de seis meses que murió a causa de actos violentos en El Espinal, Tolima, y le exigió a la regional de la entidad en ese departamento garantizar atención y protección integral de manera permanente e ininterrumpida, tras detectar presuntas fallas en la activación oportuna de las rutas de protección y restablecimiento de derechos antes del hecho de violencia.

La exigencia del Ministerio Público incluyó la disposición de defensores de familia y equipos interdisciplinarios con atención 24 horas, además del fortalecimiento de la articulación con hospitales, comisarías, personerías, Policía y Fiscalía, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.

PUBLICIDAD

La entidad también pidió que la regional informe qué medidas adoptó para asegurar la prestación continua del servicio en Tolima.

La actuación preventiva se originó, según la Procuraduría, después de conocer información sobre esas presuntas fallas en un caso reportado por la Alcaldía Municipal de El Espinal.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público advirtió presuntas fallas del Icbf en la activación oportuna de las rutas de protección y restablecimiento de derechos antes del hecho de violencia - crédito Procuraduría General de la Nación
El Ministerio Público advirtió presuntas fallas del Icbf en la activación oportuna de las rutas de protección y restablecimiento de derechos antes del hecho de violencia - crédito Procuraduría General de la Nación

El órgano de control sostuvo que la niñez tiene protección reforzada y que las autoridades deben actuar con diligencia, oportunidad e inmediatez ante cualquier amenaza, vulneración de derechos, violencia o violencia sexual.

El caso corresponde a Mía Cataleya Ramírez, que tenía seis meses y murió a finales de mayo pasado en El Espinal. Según la información conocida por las autoridades, la niña fue víctima de actos violentos cometidos por un hombre sin identificar.

El requerimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se produjo después de denuncias sobre una presunta negligencia de funcionarios de la entidad en este expediente. En ese contexto, el alcalde de El Espinal Wilson Gutiérrez denunció demoras del Icbf para designar funcionarios que activaran la ruta de atención ante un posible caso de abandono y hasta presunto abuso sexual.

La Procuraduría citó en su comunicado que la actuación preventiva del Ministerio Público nació tras el reporte de la alcaldía sobre ese caso. En esa misma comunicación, el organismo reiteró que las autoridades competentes deben intervenir de forma inmediata cuando exista riesgo para niños, niñas y adolescentes.

El requerimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar incluyó una mejor articulación con hospitales, comisarías, personerías, Policía y Fiscalía - crédito Icbf
El requerimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar incluyó una mejor articulación con hospitales, comisarías, personerías, Policía y Fiscalía - crédito Icbf

La respuesta directa al caso es esta: la Procuraduría le ordenó al Icbf Regional Tolima mantener atención continua, con personal disponible todo el día, y coordinarse mejor con el sistema de salud, las autoridades locales y los organismos judiciales para evitar nuevas fallas en la protección de menores.

El caso se hizo público cuando la madre de la niña acudió al hospital San Rafael de la ciudad con la menor, de acuerdo con la información conocida del expediente. Por la gravedad de las lesiones y por las múltiples agresiones registradas en miembros inferiores y superiores, la bebé fue trasladada a Ibagué, donde murió pese a recibir atención médica especializada.

Medicina Legal no encontró rastros de violencia sexual, pero sí dejó registrados actos de agresión. La Procuraduría, no obstante, habló en su comunicación de un presunto caso de abuso sexual reportado por la Alcaldía Municipal de El Espinal.

La agresión ocurrió en un barrio de El Espinal donde la niña vivía con su madre. Según indicaron las autoridades, se trata de una joven de 24 años identificada como Laura Valentina López, señalada además como consumidora de alucinógenos.

La Procuraduría General de la Nación enfatiza la plena vigencia de la Ley 996 de 2005 en periodo preelectoral - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría pidió al ICBF disponer defensores de familia y equipos interdisciplinarios con atención 24 horas en Tolima - crédito Procuraduría General de la Nación

La mujer fue capturada el miércoles 3 de junio y está bajo protección de la Policía, según la información oficial conocida sobre el caso. El agresor material de la bebé fue descrito por las autoridades como un hombre sin identificar.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció y sostuvo que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. La entidad agregó que su protección en todos los entornos debe ser una prioridad, porque la violencia constituye una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima, y menos un menor de edad.

En ese pronunciamiento, la Defensoría pidió a familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activar de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niños, niñas y adolescentes, con el fin de contribuir a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónIcbfMía Cataleya RamírezViolencia infantilColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro habló de la movilización en Medellín en apoyo a Iván Cepeda que dejó un menor herido: “Eliminar el discurso del odio”

El jefe de Estado hizo alusión a uno de los periodos más violentos en la historia de Colombia (La Violencia, entre 1946 y 1958, marcado por disputas entre liberales y conservadores) y le hizo una petición a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo

Gustavo Petro habló de la movilización en Medellín en apoyo a Iván Cepeda que dejó un menor herido: “Eliminar el discurso del odio”

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 4 de junio: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 4 de junio: ganadores del último sorteo

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Luis Díaz es el jugador más costoso de la Tricolor, mientras que Vitinha y João Neves comparten el primer puesto en la selección lusa, candidata al título

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Juez le prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia en su campaña: esto dice el documento oficial

El fallo ordena medidas inmediatas para evitar que símbolos deportivos se asocien a fines electores y así proteger garantías democráticas

Juez le prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia en su campaña: esto dice el documento oficial

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

La senadora vallecaucana, tras una cadena de desencuentros dentro del uribismo, defendió la intención de crear una nueva colectividad de derecha como respuesta a lo que describe como un vacío de representación de los sectores opositores al progresismo

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”