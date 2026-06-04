Colombia

Petro anunció que entregará un estudio al CNE con presuntas irregularidades en las elecciones del 31 de mayo: “Un fraude algorítmico”

El mandatario argumentó que el análisis estadístico realizado por la magistrada Fabiola Márquez respaldó sus cuestionamientos y solicitó que la justicia analice posibles vulnerabilidades en el sistema electoral

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Gustavo Petro insiste en fraude electoral tras resultados en las elecciones del 31 de mayo - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Gustavo Petro insiste en fraude electoral tras resultados en las elecciones del 31 de mayo - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expuso durante la noche del 3 de junio, a través de su cuenta oficial en X, nuevos detalles de su denuncia por presuntas irregularidades en las recientes elecciones del 31 de mayo de 2026, donde el abogado y candidato Abelardo de la Espriella obtuvo más de diez millones de votos, superando al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pasando los dos a una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Se hicieron pruebas de cruce de las mesas atípicas que presenté en una cadena de trinos, con un censo adicional”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que estos cruces permiten detectar mesas con cantidades de votantes que superan el límite físico posible.

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El presidente Petro informó que su denuncia será presentada ante el Consejo Nacional Electoral mediante un recurso de procedibilidad. “No detiene las elecciones, solo llevan a una investigación minuciosa en la justicia”, explicó.

El jefe de Estado subrayó que la verificación clave no se basa en comparar los formularios E14 con los conteos, sino en revisar los formularios E10 y E11 para comprobar si las personas relacionadas como sufragantes realmente figuran en el censo oficial.

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Gustavo Petro exigió investigación judicial por anomalías en el registro de votantes en las elecciones del 31 de mayo - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro exigió investigación judicial por anomalías en el registro de votantes en las elecciones del 31 de mayo - crédito @petrogustavo/X

El mandatario reiteró que el censo electoral habría sido modificado el 26 de mayo y anunció que presentará los metadatos obtenidos de Divipol, información que, según afirmó, no fue entregada a los partidos políticos. “Voy a presentar los metadata de la información recogida de Divipol y no entregada a los partidos”, comunicó en su red social de X.

En un nuevo mensaje publicado la mañana del 4 de junio, Petro adelantó la entrega de un estudio estadístico realizado por la magistrada Fabiola Márquez ante el Consejo Nacional Electoral.

Este análisis, explicó, respalda que en “las mesas atípicas, con más votantes que los humanamente posible, el candidato Abelardo logró la mayor parte de su ventaja electoral”. Según Petro, la diferencia en los escrutinios se redujo a poco más de 500.000 sufragios, en línea con los datos y pruebas difundidas en su perfil.

Gustavo Petro entregó informe estadístico que cuestiona resultados en mesas con votaciones irregulares - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro entregó informe estadístico que cuestiona resultados en mesas con votaciones irregulares - crédito @petrogustavo/X

El documento será entregado al Consejo Nacional Electoral en el recurso de agotamiento de requisitos de procedibilidad que presentaré para que se prosiga el proceso judicial que amerita”, señaló.

Por último, Petro ratificó nuevamente que su acción no afecta el desarrollo de la jornada electoral y que le asiste el derecho de buscar justicia ante posibles vulnerabilidades en el sistema electoral, identificadas por la sentencia de la sala plena del Consejo de Estado en 2018.

Gustavo Petro alertó sobre modificaciones en el software de preconteo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cuestionado en varios pronunciamientos en X, los resultados electorales de la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo de 2026.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”, afirmó el mandatario, quien sostuvo en que tiene información detallada sobre modificaciones en el sistema de preconteo.

Petro explicó su negativa a reconocer los datos publicados por el software de los hermanos Bautista. “Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, indicó. Según su pronunciamiento, el registrador nacional se negó “permanentemente a entregar el código fuente”, requisito considerado básico para garantizar transparencia en los comicios.

A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X
A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X

El presidente recordó una sentencia del Consejo de Estado en 2018 que declaró “ese software vulnerable desde dentro y desde afuera”. Petro aseguró que el sistema fue modificado dos veces el 26 de mayo de 2026, primero a la 1:21:35 p. m. y luego a las 7:21:13 p. m.

La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”, señaló. Según el mandatario, el censo oficial de 41.421.973 personas fue alterado a 42.307.373, agregando “885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

Gustavo Petro solicitó revisar 5.300 mesas atípicas antes de cerrar el escrutinio electoral del 31 de mayo - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro solicitó revisar 5.300 mesas atípicas antes de cerrar el escrutinio electoral del 31 de mayo - crédito @petrogustavo/X

También se habrían aumentado los puestos de votación de 13.742 a 14.438 y las mesas escrutadas pasaron de 120.527 a 122.020. “Entrego el dato completo de las 5.300 mesas”, expuso Petro, refiriéndose a mesas con cantidades atípicas de votos, muchas superando los 700 sufragios.

El presidente solicitó que “por el principio de transparencia se examinen las 5.300 mesas que publicaremos y le entregaremos”. Por último, Petro advirtió que si el escrutinio finaliza sin verificar estas mesas, “pasará este tema a la justicia”.

Registraduría aseguró que el proceso electoral del 31 de mayo fue transparente

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó la culminación total del escrutinio presidencial bajo la supervisión de jueces de la República.

Según el organismo, las reclamaciones presentadas durante el proceso no superaron el 0,7% de las mesas instaladas en Colombia y en el exterior, lo que refleja una gestión “íntegra, transparente y rigurosa”.

Registraduría destacó transparencia en el escrutinio de las presidenciales - crédito Registraduría
Registraduría destacó transparencia en el escrutinio de las presidenciales - crédito Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, resaltó la eficiencia del procedimiento y agradeció la labor desarrollada por los jueces en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras. “El escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos”, afirmó Penagos.

El funcionario reiteró la invitación a organizaciones políticas, órganos de control y misiones de observación electoral para participar en la jornada de revisión de la información sobre los puestos y mesas de votación.

Esta convocatoria incluyó a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Penagos subrayó que la información fue puesta a disposición de los auditores partidarios el 26 de mayo, garantizando absoluta transparencia.

Finalmente, la Registraduría Nacional ratificó que avanza en la organización de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 15 de junio en el exterior y el 21 de junio en Colombia.

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