Declaran desierta la licitación para la segunda línea del metro de Bogotá: Distrito reabrirá el proceso en febrero

La licitación quedó desierta al no presentarse ofertas dentro del plazo establecido, pero la Alcaldía aseguró que el proyecto seguirá adelante y que en febrero se abrirá una nueva licitación pública internacional con respaldo de la banca multilateral

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que no se recibieron propuestas para la Línea 2 del Metro de Bogotá y anunció que el proyecto continuará con una nueva licitación internacional en febrero - crédito Metro de Bogotá

Este martes 20 de enero de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que venció el plazo para la presentación de ofertas para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá sin que se recibiera ninguna propuesta por parte de los consorcios habilitados.

A las 10:00 de la mañana, hora límite establecida en el cronograma, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que no se radicaron ofertas en el proceso.

El mandatario explicó que, si bien la licitación quedó desierta, esto no significa la cancelación del proyecto. Por el contrario, aseguró que la administración distrital reabrirá una licitación pública internacional en febrero de 2026, con el objetivo de atraer nuevos interesados y avanzar en la adjudicación de esta segunda línea del sistema metro.

“Eso no significa que la Línea 2 del Metro no continúe. La Línea 2 del Metro continúa. Vamos a abrir licitación pública internacional en el mes de febrero. Tenemos el apoyo de la banca multilateral, los créditos asegurados y el convenio de cofinanciación vigente”, afirmó Galán durante una rueda de prensa.

Un proceso marcado por retrasos y conflictos de interés

La licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá quedó desierta luego del retiro de los consorcios que estaban habilitados para presentar propuestas- crédito @CarlosFGalan / X

El alcalde hizo un recuento del proceso licitatorio, que se inició antes de su llegada a la administración distrital. La licitación fue estructurada en dos fases: una etapa de precalificación, que concluyó en agosto de 2023, y una etapa de licitación pública, iniciada en septiembre de ese mismo año. Tras la precalificación, cuatro grupos empresariales quedaron habilitados para presentar propuestas.

Sin embargo, poco después del inicio de la licitación pública, uno de los consorcios presentó una protesta por un posible conflicto de interés entre los otros tres grupos.

La situación fue analizada bajo las reglas de la banca multilateral, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia el proyecto y cuya no objeción es obligatoria para cualquier decisión.

La resolución de ese conflicto tomó más de un año y se produjo en octubre de 2024, cuando se decidió excluir a dos de los cuatro consorcios inicialmente precalificados. Esto redujo el proceso a solo dos posibles proponentes.

Según Galán, durante ese periodo la Empresa Metro realizó prórrogas y emitió varias adendas para atender inquietudes técnicas, financieras y contractuales, con el fin de facilitar la presentación de ofertas.

Retiro de consorcios y nueva licitación internacional

El proyecto de la Línea 2 del Metro busca ampliar el sistema de transporte masivo con un trazado subterráneo que conectará Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos - crédito Alcaldía de Bogotá

En octubre de 2025, uno de los dos grupos restantes, integrado por empresas chinas, anunció que no presentaría propuesta debido a riesgos asociados a la tasa de cambio y al contexto cambiario en Colombia. De esta forma, el proceso quedó con un único consorcio potencial, conformado por las empresas españolas Sacyr, Acciona y CAF.

Aunque este grupo solicitó una prórroga adicional en diciembre, la Empresa Metro decidió mantener el cronograma vigente y fijar el 20 de enero como fecha límite para la recepción de ofertas.

Finalmente, este martes se conoció que el consorcio español tampoco presentó propuesta, luego de que la empresa Acciona se retirara del grupo, lo que imposibilitó la radicación de la oferta.

Ante este escenario, Galán anunció que el Distrito reabrirá el proceso en febrero de 2026. La nueva licitación tendrá como meta recibir propuestas en septiembre del mismo año y adjudicar el contrato en el primer trimestre de 2027. El alcalde sostuvo que el proyecto cuenta hoy con mayor madurez técnica, más información y un pliego definitivo que brinda mayor seguridad jurídica y financiera a los posibles interesados.

La Línea 2 del Metro de Bogotá es una de las principales apuestas para ampliar el sistema de transporte masivo de la capital. El trazado, mayoritariamente subterráneo, conectará sectores de Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos, y busca complementar la Línea 1, que actualmente avanza en su fase de construcción.

Según la administración distrital, el objetivo es garantizar que Bogotá continúe expandiendo su sistema metro y no limite su desarrollo a una sola línea.

Noticia en desarrollo...

