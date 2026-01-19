Presunta candidatura de Óscar Naranjo a la Presidencia tomaría fuerza con eventual respaldo de Juan Manuel Santos

El exvicepresidente evalúa su eventual participación en la contienda presidencial a partir de mediciones internas y diálogos políticos. - crédito EFE/Noelia F. Aceituno/Archivo

El escenario político nacional podría registrar un nuevo movimiento en las próximas horas. El nombre del exvicepresidente Óscar Naranjo comenzaría a consolidarse como una opción real para aspirar a la Presidencia de la República, según unas versiones provenientes de sectores políticos cercanos al proceso electoral reveladas por El Tiempo.

Aunque la posibilidad de una candidatura suya fue mencionada de manera preliminar a finales del año anterior, en las últimas semanas las versiones sobre su ingreso formal a la contienda han ganado consistencia.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, su eventual participación podría materializarse mediante dos alternativas: integrarse a una consulta interpartidista o recibir el aval directo de una colectividad política con personería jurídica que no participa actualmente en las mediciones previstas para el próximo 8 de marzo.

El eventual respaldo del expresidente Juan Manuel Santos

Uno de los elementos que ha incrementado el interés alrededor de la figura de Naranjo es el posible respaldo del expresidente Juan Manuel Santos. Fuentes que el medio dio a conocer como bien informadas, señalaron que una candidatura del general retirado contaría con el apoyo del exmandatario, con quien mantuvo una relación política cercana durante el periodo en el que se desempeñó como vicepresidente, entre 2017 y 2018.

Según estas versiones, para esta semana estaría programado un encuentro privado entre ambos dirigentes, del cual podría surgir una definición sobre el futuro político de Naranjo.

Este eventual acercamiento ha generado expectativas, especialmente tras recientes declaraciones de Santos en las que aseguró tener un “as bajo la manga” de cara a la campaña presidencial, afirmación que ha sido interpretada como una referencia directa a esta posible candidatura.

Expectativa condicionada a mediciones internas

Pese a la creciente atención mediática, Óscar Naranjo aún no habría tomado una decisión definitiva. Las fuentes cercanas indicaron que el exvicepresidente se encuentra analizando con detenimiento los resultados de mediciones privadas de intención de voto, las cuales resultarían determinantes para definir su participación.

El propio Naranjo ha manifestado en distintas ocasiones que se considera “preparado para ejercer la Presidencia de la República”, aunque ha expresado reservas frente a las dinámicas propias de una campaña electoral, especialmente por el nivel de confrontación política y desgaste personal que implica.

La definición sobre su eventual aspiración podría conocerse en el transcurso de este lunes, lo que mantiene en expectativa a diversos sectores políticos que evalúan escenarios y alianzas.

El Partido de la U y las divisiones internas

Uno de los caminos que se analizan para una eventual candidatura de Naranjo es el aval del Partido de ‘la U’, colectividad con la que habría sostenido diálogos recientes. En esta organización existe un sector que ve con buenos ojos la posibilidad de contar con un candidato propio, con alto reconocimiento nacional y trayectoria institucional.

No obstante, la situación interna del partido es compleja. Las tensiones entre sus militantes se han intensificado, en parte debido a las diferencias sobre la relación que debe mantener la colectividad con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mientras un grupo considera que la eventual candidatura de Naranjo podría representar una alternativa de cohesión y reposicionamiento político, otro sector promueve el nombre de Roy Barreras, figura con trayectoria dentro del partido y cercano al oficialismo, quien también estaría siendo evaluado como opción presidencial.

Posible libertad para la militancia

Las diferencias internas han llevado a que los directores del Partido de ‘la U’, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, evalúen la posibilidad de no otorgar avales presidenciales, permitiendo que la militancia tenga libertad para respaldar distintas candidaturas.

De adoptarse esta decisión, el impacto en el escenario político sería significativo, pues abriría la puerta a alianzas individuales y reconfiguraría las estrategias electorales tanto dentro como fuera del partido.

Un movimiento con impacto en la campaña presidencial

De confirmarse la candidatura de Óscar Naranjo con el respaldo del expresidente Juan Manuel Santos, el panorama político podría experimentar una reconfiguración relevante, especialmente a pocas semanas de la primera gran cita electoral del calendario presidencial.

La eventual entrada del exvicepresidente a la contienda no solo tendría efectos en las encuestas, sino que incidiría en la conformación de alianzas, consultas interpartidistas y estrategias de campaña, en un proceso marcado por la fragmentación y la búsqueda de figuras con capacidad de convocatoria nacional.

Por ahora, la expectativa se mantiene y los sectores políticos continúan atentos a una decisión que podría modificar de manera sustancial el rumbo de la carrera hacia la Presidencia de la República.