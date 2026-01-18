Sayco reveló cómo se repartirán las regalías de las 72 horas de obras registradas de Yeison Jiménez

El cantante de música popular se encontraba entre los pasajeros de la avioneta que se accidentó en la tarde del sábado 10 de enero en Boyacá - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta marcó un momento de luto en la industria de la música popular, generando una ola de homenajes y reflexiones sobre su trayectoria y el futuro de su legado musical.

El impacto de su muerte se hizo sentir en Colombia, e incluso en fanáticos de otros países latinoamericanos, que lo recuerdan por su estilo que mezclaba el “despecho” con rancheras y otros ritmos de la región. Además, su historia de superación, perseverancia y disciplina generó admiración hasta en aquellos que no escuchaban su música.

Los frutos del legado musical de Yeison Jiménez

Uno de los principales interrogantes tras la muerte de Jiménez gira en torno al destino de las regalías que siguen generando sus obras. El artista, que compuso la mayoría de sus éxitos, mantenía una posición relevante dentro de la industria gracias a los ingresos derivados de los derechos de autor tanto en el país como en el exterior.

Yeison Jiménez estaba afiliado a Sayco desde 2014 y era socio activo desde 2016, con su obra registrada y reconocida oficialmente - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Para aclarar el proceso, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) explicó los procedimientos que determinan la distribución de estos recursos a los herederos del músico.

Cesar Ahumada, gerente general de Sayco, en declaraciones a La Red de Caracol Televisión durante el homenaje realizado en el Movistar Arena, confirmó que Jiménez estaba afiliado a la sociedad desde 2014 y que había pasado a ser socio activo en junio de 2016, con 72 horas de obras debidamente documentadas en la entidad.

Ahumada explicó que el reparto de regalías no ocurre de manera automática tras el fallecimiento del autor, sino que depende de un proceso sucesoral adelantado ante un juzgado o una notaría, donde los herederos deben llegar a un acuerdo y un juez determina los porcentajes que corresponden a cada uno.

Mientras este trámite se desarrolla, las canciones de Jiménez continúan generando ingresos, ya que los derechos de autor no se suspenden ni se pierden. Las obras siguen siendo explotadas comercialmente en radio, plataformas digitales, conciertos y otros usos públicos, lo que mantiene activo el flujo de ingresos para la sucesión.

Sayco, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, explicó el proceso de distribución de regalías a los herederos de Jiménez - crédito Colprensa

Ahumada detalló al programa televisivo citado que, del total recaudado por Sayco, el 70% se transfiere automáticamente a los herederos, un 10% se destina a beneficios sociales para todos los socios y un 20% corresponde a gastos de administración.

Esta estructura, según la sociedad, se aplica a todos los autores afiliados y garantiza que la mayor parte de los recursos llegue a quienes tienen derecho sobre la obra, una vez se defina el proceso sucesoral.

“Una vez los herederos se ponen de acuerdo y el juez define los porcentajes que corresponden a cada uno, Sayco procede con la distribución de los recursos”, señaló Ahumada en las declaraciones citadas.

La distribución de derechos de autor de Jiménez depende de un proceso sucesoral legal que define los porcentajes para cada heredero - crédito Colprensa

El catálogo de Yeison Jiménez, de gran peso dentro de la música popular, continúa generando ingresos significativos debido a su constante presencia en medios y plataformas digitales. Desde Sayco se enfatizó que el sistema está diseñado para proteger la obra del autor y asegurar que su familia reciba los beneficios derivados de un legado construido a lo largo de décadas.

Canciones destacadas de Yeison Jiménez que marcaron su carrera

A lo largo de más de 15 años de trayectoria, Yeison Jiménez consolidó un repertorio que trascendió generaciones en el país, convirtiendo varios de sus temas en referentes tanto para celebraciones como para momentos de desahogo emocional.

Entre las canciones más emblemáticas de su carrera figuran Qué día es hoy, El Aventurero, El Desmadre, Vete, Me sacaron del Tenampa y Ya no mi amor, piezas que resonaron en escenarios, emisoras radiales y plataformas digitales.

En 2025, Jiménez lanzó su último álbum, Pedazos, que incluyó sencillos como Se Acabó y una colaboración junto a la cantante española Natalia Jiménez en la canción que da nombre al disco.

La discografía del artista abarca títulos como Con el corazón (2015), Todo de mí Vol. 4 (2017), Aventurero (2018), Mi promesa (Con el corazón) (2019), Quinto elemento (Deluxe) (2021), De farra con Yeison Jiménez (En vivo) (2022), En escena, Vol. 1 En vivo (2023) y Hasta la madre (2023).