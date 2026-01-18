Colombia

Experto analizó lo que implica el descuento en el precio del combustible: “El riesgo de repetir el ciclo anterior”

El ministro de Minas y Energía anunció que la disminución del precio de los combustibles comenzará en febrero. Expertos advierten sobre posibles riesgos fiscales y políticos

Guardar
la disminución tendrá un
la disminución tendrá un impacto inicial en los costos de producción y transporte, aunque advierten que la medida no implica una solución estructural ni la reaparición de subsidios generalizados - crédito Colprensa

A pesar de las críticas que ha recibido por el anuncio de que bajará el precio del combustible en 2026, el presidente Gustavo Petro se ha mantenido firme en su intención de seguir adelante con su propuesta.

Esta misma fue reafirmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que anticipó que en el inicio de febrero se podrá concretar el descuento, puesto que se requiere tiempo para ajustar los detalles técnicos y fiscales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que, en efecto, va a comenzar a bajar el combustible”, dijo el ministro, al confirmar que la fecha ya está sobre la mesa del Gobierno como punto de partida para el ajuste.

El impacto que generaría el nuevo precio del combustible

La disminución del valor de
La disminución del valor de los combustibles podría beneficiar al sector productivo y logístico, promoviendo mayor margen operativo, aunque su efecto en la economía será gradual y dependerá de la magnitud y duración del ajuste - crédito Colprensa

Debido al debate que se ha generado al respecto, en el que detractores del Gobierno nacional afirman que se trata de una decisión “populista”, en diálogo con Infobae Colombia, el coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Alejandro Toca, analizó el posible impacto que podría generar la disminución del precio del combustible en el país.

El experto indicó que, en caso de concretarse, el descuento representará un impacto directo en el consumo de los hogares en Colombia.

“Si esta reducción se concreta, el primer impacto será macroeconómico y transversal. El precio de los combustibles es un insumo clave para casi toda la economía: transporte, alimentos, servicios, logística y para la estructura de costos del país. Una disminución ayuda a reducir presiones inflacionarias, especialmente aquellas que no dependen del consumo directo de los hogares, sino de los costos de producción y distribución”.

En contraste con ello, mencionó que se debe tener claridad de que esto no será una salvación total para la economía de varios sectores. “No es una varita mágica. El efecto será gradual y dependerá del tamaño real de la reducción y de si se mantiene en el tiempo”.

Especialistas subrayan la necesidad de
Especialistas subrayan la necesidad de evitar la reinstauración de subsidios generalizados y de garantizar que la decisión sea responsable, gradual y sustentada en condiciones macroeconómicas robustas y sostenibles - crédito Pixabay

A nivel positivo, mencionó que es probable que las empresas tengan mayor margen operativo, más capacidad de inversión y se concrete una reactivación económica en varios sectores.

“Para el sector empresarial, especialmente para el productivo y logístico, la noticia es muy relevante. Combustibles más baratos implican menores costos operativos, en particular para el transporte de carga, distribución de alimentos, el comercio, la industria”.

Sin embargo, aclaró que, en su concepto, no se podrá garantizar un descuento amplio por mucho tiempo, puesto que sería retomar lo mismo que generó la crisis inicial. “Esta reducción no elimina la lógica de precios reales, es decir, el país ya cruzó un punto de no retorno en el que los combustibles no volverán a estar estructuralmente subsidiados”.

Respecto a riesgos o consecuencias negativas, Alejandro Toca afirmó que el principal riesgo es político y fiscal, por lo que el Gobierno debería aclarar que no es algo permanente, ya que el valor de los combustibles depende de factores externos, como el precio internacional del petróleo, las tasas de cambio y la misma disciplina fiscal, lo cual no controla completamente el Estado colombiano”.

El coordinador de la Maestría
El coordinador de la Maestría en Gestión Pública del Politécnico Grancolombiano analizó riesgos al implementar nuevas políticas económicas, revelando perspectivas sobre decisiones que marcan tendencia en el ámbito nacional e impulsan discusiones cruciales - crédito Colprensa

Para Toca, también existe el riesgo de que se diluya el mensaje de transición energética en el país, por lo que pidió que el Gobierno sea responsable con ese tipo de decisiones.

“Se debe buscar una reducción moderada y sobre todo responsable, tiene que ser gradual, que esté respaldada por condiciones macroeconómicas reales y que no reabra un esquema de subsidios generalizado”.

Por último, el experto indicó que se puede tratar de una decisión con consecuencias a largo plazo, algo que ya lamentaron los colombianos con el incremento del precio de la gasolina en los años recientes.

“La pregunta es: ¿Colombia aprendió que las decisiones de política pública tienen costos y que postergarlos suele salir mucho más caro? Si esa lección queda clara, esta reducción puede ser una buena noticia. Si no, corremos el riesgo de repetir el ciclo anterior”.

Temas Relacionados

DescuentoCombustibleGasolinaCuándo baja la gasolinaPrecio del combustibleAnalísisExpertoEntrevistaColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO, fecha 1 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO,

Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Las cifras de Kantar Ibope Media reflejaron una amplia diferencia entre ambos formatos de telerrealidad durante sus primeros días al aire

Así les fue a ‘La

En un billete de $100.000 apareció publicidad política y el video desató la polémica en redes

El video se viralizó por el uso de un billete como soporte de campaña y generó reacciones divididas entre quienes cuestionan el mensaje y quienes defienden la estrategia

En un billete de $100.000

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

El atacante colombiano de Wolverhampton aún no brilla como lo esperaba en Inglaterra y se reabre la opción de volver al país de donde salió en 2025

Palmeiras quiere a Jhon Arias,

Menor de 13 años recibió por accidente un balazo de escopeta; su tío, que activó el arma, se suicidó horas después

El lamentable accidente con arma de fuego ocurrió entre la noche del jueves y la mañana del viernes, ocasionando la muerte de una adolescente y su tío entre San José de Uré y Versalles, Córdoba

Menor de 13 años recibió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gerson Ramírez, de las disidencias

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

ENTRETENIMIENTO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Yeison Jiménez alcanzó a cantar en vivo el tema que no pudo grabar en vida: “Tiene mucho futuro”

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento en redes sociales tras abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Cristina Umaña relató su dramática experiencia embarazada y en plena crisis matrimonial: “Es una depresión que yo no entendía”

Deportes

Estilos opuestos en el duelo

Estilos opuestos en el duelo de ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia Patriots vs. Texans

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO, fecha 1 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Edwin Cardona marcó un golazo de media cancha con Atlético Nacional: así fue la anotación ante Boyacá Chicó