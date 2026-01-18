Experto analizó lo que implica el descuento en el precio del combustible: “El riesgo de repetir el ciclo anterior”

la disminución tendrá un impacto inicial en los costos de producción y transporte, aunque advierten que la medida no implica una solución estructural ni la reaparición de subsidios generalizados - crédito Colprensa

A pesar de las críticas que ha recibido por el anuncio de que bajará el precio del combustible en 2026, el presidente Gustavo Petro se ha mantenido firme en su intención de seguir adelante con su propuesta.

Esta misma fue reafirmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que anticipó que en el inicio de febrero se podrá concretar el descuento, puesto que se requiere tiempo para ajustar los detalles técnicos y fiscales.

“Espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que, en efecto, va a comenzar a bajar el combustible”, dijo el ministro, al confirmar que la fecha ya está sobre la mesa del Gobierno como punto de partida para el ajuste.

El impacto que generaría el nuevo precio del combustible

La disminución del valor de los combustibles podría beneficiar al sector productivo y logístico, promoviendo mayor margen operativo, aunque su efecto en la economía será gradual y dependerá de la magnitud y duración del ajuste - crédito Colprensa

Debido al debate que se ha generado al respecto, en el que detractores del Gobierno nacional afirman que se trata de una decisión “populista”, en diálogo con Infobae Colombia, el coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Alejandro Toca, analizó el posible impacto que podría generar la disminución del precio del combustible en el país.

El experto indicó que, en caso de concretarse, el descuento representará un impacto directo en el consumo de los hogares en Colombia.

“Si esta reducción se concreta, el primer impacto será macroeconómico y transversal. El precio de los combustibles es un insumo clave para casi toda la economía: transporte, alimentos, servicios, logística y para la estructura de costos del país. Una disminución ayuda a reducir presiones inflacionarias, especialmente aquellas que no dependen del consumo directo de los hogares, sino de los costos de producción y distribución”.

En contraste con ello, mencionó que se debe tener claridad de que esto no será una salvación total para la economía de varios sectores. “No es una varita mágica. El efecto será gradual y dependerá del tamaño real de la reducción y de si se mantiene en el tiempo”.

Especialistas subrayan la necesidad de evitar la reinstauración de subsidios generalizados y de garantizar que la decisión sea responsable, gradual y sustentada en condiciones macroeconómicas robustas y sostenibles - crédito Pixabay

A nivel positivo, mencionó que es probable que las empresas tengan mayor margen operativo, más capacidad de inversión y se concrete una reactivación económica en varios sectores.

“Para el sector empresarial, especialmente para el productivo y logístico, la noticia es muy relevante. Combustibles más baratos implican menores costos operativos, en particular para el transporte de carga, distribución de alimentos, el comercio, la industria”.

Sin embargo, aclaró que, en su concepto, no se podrá garantizar un descuento amplio por mucho tiempo, puesto que sería retomar lo mismo que generó la crisis inicial. “Esta reducción no elimina la lógica de precios reales, es decir, el país ya cruzó un punto de no retorno en el que los combustibles no volverán a estar estructuralmente subsidiados”.

Respecto a riesgos o consecuencias negativas, Alejandro Toca afirmó que el principal riesgo es político y fiscal, por lo que el Gobierno debería aclarar que no es algo permanente, ya que el valor de los combustibles depende de factores externos, como el precio internacional del petróleo, las tasas de cambio y la misma disciplina fiscal, lo cual no controla completamente el Estado colombiano”.

El coordinador de la Maestría en Gestión Pública del Politécnico Grancolombiano analizó riesgos al implementar nuevas políticas económicas, revelando perspectivas sobre decisiones que marcan tendencia en el ámbito nacional e impulsan discusiones cruciales - crédito Colprensa

Para Toca, también existe el riesgo de que se diluya el mensaje de transición energética en el país, por lo que pidió que el Gobierno sea responsable con ese tipo de decisiones.

“Se debe buscar una reducción moderada y sobre todo responsable, tiene que ser gradual, que esté respaldada por condiciones macroeconómicas reales y que no reabra un esquema de subsidios generalizado”.

Por último, el experto indicó que se puede tratar de una decisión con consecuencias a largo plazo, algo que ya lamentaron los colombianos con el incremento del precio de la gasolina en los años recientes.

“La pregunta es: ¿Colombia aprendió que las decisiones de política pública tienen costos y que postergarlos suele salir mucho más caro? Si esa lección queda clara, esta reducción puede ser una buena noticia. Si no, corremos el riesgo de repetir el ciclo anterior”.