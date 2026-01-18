Colombia

Edwin Cardona marcó un golazo de media cancha con Atlético Nacional: así fue la anotación ante Boyacá Chicó

En el inicio de la Liga BetPlay 2026, los verdolagas brillaron en el estadio Atanasio Girardot y el volante logró una joya frente a los ajedrezados

Atlético Nacional mostró todo su poderío ante Boyacá Chicó, en el inicio de la Liga BetPlay en Medellín - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional comenzó la temporada 2026 con el pie derecho, mostrando un buen juego y mucho dominio en el compromiso de la primera jornada de la Liga BetPlay frente a Boyacá Chicó, conjunto que quiere escaparse del descenso, pero en Medellín no pasó una buena noche.

Todo porque Edwin Cardona marcó un golazo desde mitad de cancha, lanzando el balón desde varios metros y que terminó en una anotación inolvidable para los aficionados y en el inicio del campeonato colombiano, que fue celebrado de gran manera por el mediocampista.

El volante también demostró que tiene condiciones para ser el títular y líder de la plantilla, por las críticas de 2025 por el bajo rendimiento y que perdió el puesto con el juvenil Juan Manuel Rengifo, la nueva joya de la institución antioqueña y que le pelea el puesto al experimentado jugador.

El golazo de Edwin Cardona

Los verdolagas iniciaron la temporada 2026 con mucha ilusión de salir campeones de la Liga BetPlay y ser protagonistas de la Copa Sudamericana, siendo los primeros objetivos a cumplir en el semestre, y por eso debían dar un buen partido en la primera jornada ante Boyacá Chicó.

Edwin Cardona terminó siendo la figura del partido con su golazo, que se dio en el segundo tiempo y después de que Andrés Sarmiento abriera el marcador, a los 41 minutos, que también fue una buena anotación porque disparó de primera intención un centro al área de Juan Manuel Rengifo.

Edwin Cardona disparó varios metros detrás de la línea central para marcar el gol de Nacional - crédito Captura de video Win Sports

Durante todo el encuentro, los dueños de casa dominaron con acercamientos constantes, posesión de la pelota y sin permitirle a los boyacenses que se acercaran al área de David Ospina, además de que se vio un equipo rápido y que supo afrontar ausencias sensibles como la de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Sobre los 55 minutos, Edwin Cardona recibió un pase de Marlos Moreno, se posicionó para atacar y sacó un disparo desde 68 metros, aprovechando que el portero Emiliano Denis estaba adelantado y el balón terminó en el fondo de la red, que levantó a los aficionados de sus asientos.

El portero Emiliano Denis estaba muy adelantado y no pudo hacer nada ante el golazo de Edwin Cardona - crédito Captura de video Win Sports

El volante se retiró del partido a los 75 minutos, para darle paso a Juan Bauzá y con un enorme aplauso de los hinchas que lo consideran un ídolo de la institución, aunque también compartió el premio de la figura del encuentro con Rengifo porque dio dos asistencias.

El cuarto refuerzo del verde

Atlético Nacional anunció la llegada de su cuarta incorporación para la temporada 2026. Eduard Alexander Bello Gil, mediocampista venezolano, se suma al equipo antioqueño procedente de Universidad Católica de Chile y cuyos derechos estaban en propiedad del Barcelona de Ecaudor.

Con este fichaje, el club termina de armar su nómina para afrontar los compromisos de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. Antes de Bello, el conjunto Verdolaga ya había oficializado a Milton Casco como lateral izquierdo, Nicolás Rodríguez en el mediocampo y el guardameta Kevin Cataño.

Eduard Bello, nuevo extremo para Atlético Nacional en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

Aunque la principal alternativa para reforzar la delantera sigue siendo Alfredo Morelos, su salida de Santos de Brasil aún no se ha concretado, por lo que su llegada permanece pendiente. Mientras tanto, el plantel dispone de Emilio Aristizábal y Dairon Asprilla como opciones en el ataque.

Bello, con experiencia reciente en clubes como Mazatlán de México, Barcelona de Ecuador y Carabobo de Venezuela, forma parte habitual de la selección Vinotinto, que estuvo muy cerca de clasificar al mundial de 2026, además de que el extremo tomará el puesto que Marino Hinestroza dejó libre por su venta a Boca Juniors, cuyo valor fue de cinco millones de dólares.

