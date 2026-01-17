Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

La serie de espionaje británica hizo su regreso 10 años después, con Medellín, Cartagena y Girardot como escenarios principales - crédito Prime Video

La serie británica de espionaje The Night Manager hizo su regreso luego de 10 años del lanzamiento de su única temporada. Con Tom Hiddleston retornando para dar vida al agente Jonathan Pine, esta nueva temporada tiene a Colombia como epicentro de su relato de espionaje y tensión.

Estrenada el domingo 11 de enero con los tres primeros episodios en Prime Video, no solo marca el retorno una década después de su éxito inicial, sino que también redefine su estética y contexto al integrar escenarios, personajes y matices de la cultura latinoamericana en su trama principal.

La decisión de filmar en Medellín, Cartagena y Girardot no fue solo logística: constituye una apuesta narrativa y visual que, según palabras del propio Hiddleston en una entrevista que concedió a El Colombiano, “las superó por completo”.

La producción empleó equipos de drones y cámaras para capturar no solo paisajes urbanos y rurales, sino también el ambiente auténtico de las regiones colombianas, desde la Comuna 13 y el centro Administrativo La Alpujarra en Medellín hasta la Ciudad Amurallada de Cartagena. Estas imágenes imbuyen a Colombia de un protagonismo inédito, visible desde el segundo episodio de la serie.

Según datos de AG Studios, la producción involucró a 415 personas, de las cuales 326 fueron colombianas. En los días de mayor actividad, el set llegó a reunir hasta 300 personas.

El impacto de Colombia en la narrativa fue meditado con esmero. Hiddleston, en su doble rol de productor y actor central, insistió en que el equipo internacional fuera “cuidadoso y atento al abordar el tema en Colombia”, buscando fidelidad tanto a la diversidad de historias nacionales como a su representación visual. La selección de espacios y la colaboración con cineastas y actores locales, como Cristina Umaña y Luis Fernando Hoyos, consolidó el vínculo con la realidad social y cultural del país.

El trabajo incluyó la integración de músicos colombianos en la banda sonora: canciones como Sombras del Dueto de antaño o El camino de la vida de Héctor Ochoa, y temas de raperos paisas como Thomas Parr con Barras Molotov o la Sesión #9 de Afroturro y el Kalvo, mostraron ese diálogo entre la tradición y el furor de los ritmos urbanos en la capital antioqueña.

El rodaje de la segunda temporada abarcó, durante agosto de 2024, locaciones en Medellín —incluyendo el cementerio de Belén, El Poblado, Las Palmas, el Hotel Nutibara y la Línea A del Metro—, Copacabana, Cartagena (con escenas en Bocagrande y la Base Naval) y Nilo, además de jornadas en Girardot.

Hiddleston fue sincero acerca del reto del clima cundinamarqués para quienes no están habituados al calor, pero no dejó de reconocer la acogida que recibió de los colombianos durante su estancia en el país.

“Grabamos también una semana en Cartagena y unos días en Girardot, cerca de Bogotá. Para alguien con complexión celta, fue más calor del que probablemente mi cuerpo está acostumbrado, pero nos brindó todo lo que necesitábamos y el equipo colombiano fue excepcional, amable, atento e instructivo. Tenemos que agradecer a tantas personas por que fue algo importante para nosotros”, manifestó al medio citado.

La fidelidad a los rasgos de identidad de Colombia llega al punto de que se integran elementos culturales como la orquídea, la flor nacional, que aparece en la introducción. Según Tim Sidell, director de fotografía, algunas escenas se filmaron en Tenerife, España, por motivos logísticos, haciendo uso de similitudes arquitectónicas. Eso sí, fue claro en que la mayoría del metraje colombiano es genuino.

Elenco y producción valoraron la experiencia. Hiddleston, en particular, señaló a El Colombiano: “Descubrí la gente, la energía, la cultura y el ambiente, enormemente acogedores, llenos de energía, vibrantes y coloridos, con una comida y música fantásticas. Todos los diferentes lugares que visitamos en Colombia resonaron con la autenticidad y nos aportaron mucho en la narrativa”.

La trama de ‘The Night Manager’

La trama central sigue a Jonathan Pine, interpretado por Hiddleston, un exsoldado británico convertido en espía que acepta infiltrarse en la organización de Richard Roper, encarnado por Hugh Laurie, tras el asesinato de una aliada.

Olivia Colman retoma su papel como Angela Burr, y a ellos se suman nuevas figuras internacionales y latinoamericanas como Diego Calva y Camila Morrone. El relato profundiza en los dilemas éticos y las turbulencias emocionales del protagonista, que tanto en la pantalla chica como en el libro exploran “las tensiones y los apetitos humanos, así como la resolución del conflicto central”, según definió Le Carré en una carta a sus lectores.

Uno de los momentos memorables para Hiddleston ocurrió durante una secuencia en Medellín que implicó una persecución en moto. Sobre una escena del último episodio junto a Diego Santos, que interpreta al investigador privado Martín Álvarez. “Es un diálogo entre Jonathan Pine y Martín en el que nos separamos por un momento —y justo lo creamos ese día, no estaba en el guion—. Yo le di las gracias por ayudarme y él me responde algo así como: ‘Gracias por preocuparte por nuestro país’, fue un momento muy conmovedor y emotivo entre nosotros”.

Esa escena resumió para Hiddleston el mensaje que más resuena en este regreso de The Night Manager: “Intentar comprendernos es como hacemos de este mundo un lugar mejor: escuchándonos, entendiéndonos y conectando a través de nuestras historias”.

Al abordar el significado de su personaje 10 años después, Hiddleston comentó: “Jonathan Pine es un personaje grandioso y complejo, con múltiples facetas. En apariencia, es tranquilo, elegante, inmaculado y encantador, y por dentro, su alma rebosa de valentía moral, pasión y turbulencia, y cree en la bondad de las personas. Sin embargo, es alguien que gestiona la oscuridad del mundo. Diez años después, el mundo es –creo– un lugar más incierto, y seguir luchando por el bien es ser lo suficientemente valiente... Ha sido un enorme privilegio volver. Un personaje como este es un don excepcional para un actor, y trato de aprovecharlo al máximo en cada oportunidad que tengo”.