Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

No se conocen mayores detalles de los hallazgos ocurridos en menos de una semana - crédito Colprensa

La región del Catatumbo atraviesa una nueva serie de homicidios que refuerzan el clima de temor en sus comunidades rurales, justo cuando se cumple un año de la última crisis humanitaria de gran alcance.

El jueves 15 enero de 2026, hacia las 9:00 p. m., se registró un asesinato con arma de fuego en el sector conocido como 15 Letras, perteneciente a la jurisdicción rural de Teorama.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue identificada como Arturo, originario del corregimiento de Pacelli en Tibú (Norte de Santander).

El cuerpo apareció con impactos de bala - crédito El avispero/Facebook

Su cuerpo, hallado con múltiples impactos de bala, apareció en un territorio que históricamente sirve de corredor estratégico para grupos armados.

El repunte de la violencia ha sido motivo de alarma en las poblaciones locales. La persistencia de homicidios, aun con los anuncios oficiales sobre incremento de cooperación militar y despliegue de tecnología avanzada, ha generado preocupación sobre la efectividad de estas medidas.

Cuerpos abandonados en la carretera, el preocupante escenario en el Catatumbo

Sumado al caso recientemente reportado, en la mañana del domingo 11 de enero ocurrió otro hallazgo trágico.

Un cadáver apareció junto a la vía que conecta el casco urbano de Convención con la vereda Campo Alegre. La víctima, identificada posteriormente como Leiber Cañizares —apodado Estrellita—, vestía jean, camiseta negra y tenis del mismo color.

Las víctimas fueron identificadas como Leiber Cañizares y Camilo Anteliz - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

La comunidad notó un tatuaje con el nombre “Leiber”, lo que facilitó la identificación. La hermana de la víctima confirmó en el sitio la identidad, reconociendo también los tatuajes en el brazo, la pierna, el cuello y la estrella debajo de la oreja izquierda, rasgo que le valió el apodo.

A través de sus redes sociales, la joven expresó: “No quería levantarme nunca, sentía que se acababa mi vida”, relatando la experiencia de arrodillarse junto al cuerpo y recostarse sobre su pecho. El cuerpo fue recogido por una funeraria para su velación y posterior sepultura.

Horas más tarde, surgió una nueva alerta de violencia en la vereda La Muralla, también bajo jurisdicción de Teorama y a unos 10 kilómetros del lugar donde fue encontrado Estrellita.

En este caso, la víctima fue Camilo Anteliz, residente de San Calixto. Las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba varios impactos de bala, pero los detalles del crimen aún se desconocen.

El eje Teorama-Tibú continúa catalogado como una de las zonas más peligrosas para la movilidad civil, mientras habitantes y organizaciones sociales insisten en la urgencia de que las autoridades no se limiten al levantamiento de los cuerpos, sino que avancen en investigaciones reales que interrumpan la cadena de asesinatos que mantiene a las familias en duelo permanente.

Hasta el momento, no se conocen pistas sobre los autores ni existen hipótesis claras sobre los móviles de estos hechos, que se suman al recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo.

El Ministerio de Educación alertó por el impacto del conflicto armado en comunidades educativas del Catatumbo

El Ministerio de Educación expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según el ministerio, la continuidad de la violencia ha generado “graves afectaciones contra la población civil, campesina, y de manera especial contra niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas del territorio”.

La cartera de Educación advirtió que las recientes alteraciones al orden público en municipios como Tibú y El Tarra, a pocas semanas de iniciar el calendario escolar de 2026, han provocado temor en la comunidad educativa. La entidad alertó que los constantes enfrentamientos armados podrían poner en riesgo el derecho a la educación y su normal desarrollo en la región.

La niñez es uno de los grupos más vulnerables ante su falta de acceso a la educación por la violencia en la región - crédito @NRC_LAC / X

En un comunicado, el ministerio recordó que “las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional y reforzada protección internacional”, y destacó que “los establecimientos educativos son bienes de carácter civil, y por tanto no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni instrumentalización alguna”.

Por ello, el ministerio hizo “un llamado urgente a todos los grupos armados que hacen presencia en el Catatumbo para que respeten de manera irrestricta la vida, la integridad y los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo a la comunidad educativa o afecte el derecho a la educación”. El ministerio enfatizó que “la escuela no puede ni debe ser escenario de la confrontación armada”.

Finalmente, reiteró que “afectar el derecho a la educación es afectar el presente y el futuro de los territorios, profundizando las brechas de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad que históricamente han marcado a esta región del país”. La entidad insistió en que la escuela debe seguir siendo “un espacio de protección, permanencia, esperanza y vida, incluso en los contextos más adversos”.