Colombia

La CAR reactivó la construcción de la ALO Sur tras actualizar licencia ambiental: estos son los nuevos avances

El tramo vial tendrá doble calzada, nuevos puentes y ciclovía e impulsará el empleo en municipios vecinos

Guardar
El inicio de las obras
El inicio de las obras permitirá construir 9,5 kilómetros de doble calzada con nuevos puentes y sistemas de drenaje, lo que mejorará la conectividad regional y facilitará el tránsito entre Bogotá y municipios del suroccidente de Cundinamarca - crédito Alcaldía Bogotá

La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur retoma su desarrollo tras más de 25 años de espera, después de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) actualizó la licencia ambiental que estaba pendiente desde 1999.

La decisión, formalizada mediante una resolución emitida el 11 de julio de 2025, destraba la construcción de un tramo de 9.5 kilómetros, comprendido entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá y la intersección con la Calle 13.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Alcaldía de Bogotá, la obra busca aliviar la congestión vial tanto en la capital como en municipios del suroccidente de Cundinamarca, otorgando una alternativa clave para la movilidad Bogotá y la conectividad regional.

El proyecto permaneció detenido desde 1999, debido a conflictos legales, técnicos y ambientales. La licencia ambiental fue originalmente otorgada y modificada ese año por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que provocó una suspensión administrativa prolongada.

La resolución emitida en julio
La resolución emitida en julio de 2025 habilita el proyecto vial, que incluye rehabilitación de corredores, ampliación de espacio público y medidas ambientales como restauración ecológica y plantación de árboles nativos en la zona de intervención - crédito captura de pantalla / X

La empresa ALO Sur S.A.S. interpuso recursos que llevaron a revisiones técnicas adicionales antes de conseguir la autorización definitiva para iniciar las obras.

El tramo autorizado incluye la construcción de una doble calzada en todo su recorrido, la rehabilitación del corredor vial existente y la incorporación de nuevos puentes vehiculares sobre los canales Castilla, Magdalena y Alsacia.

Además, el proyecto prevé sistemas de drenaje para el manejo de aguas lluvias, una alameda peatonal y una ciclorruta, ampliando las opciones de espacio público y promoviendo la movilidad sostenible para los residentes de Bogotá y municipios vecinos.

La inversión estimada asciende a 1.17 billones de pesos, según datos de la Alcaldía de Bogotá. El plan maestro abarca 24.5 kilómetros de extensión, desde Chusacá, en el municipio de Soacha, hasta la localidad de Fontibón en Bogotá.

La obra de la ALO
La obra de la ALO Sur contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9.5 km y una segunda calzada de 9.5 km - crédito Alcaldía de Bogotá

El diseño incluye la construcción de 45 puentes y dos intersecciones a desnivel en tramos futuros, con una estrategia que prioriza la habilitación progresiva de unidades funcionales conforme avancen los desembolsos y la calendarización oficial de recursos.

Las autoridades destacan que el impacto sobre la movilidad será significativo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló a la Alcaldía que la vía facilitará el acceso y salida de la ciudad, al conectar el puente del río Bogotá con la Calle 13 mediante una doble calzada.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que el proyecto permitirá reducir en más de 30 minutos los tiempos de desplazamiento hacia y desde Bogotá por el suroccidente, beneficiando especialmente a municipios como Sibaté, Mosquera y Soacha, que contarán con una alternativa vial a la saturada autopista Sur.

En materia de compromisos ambientales, la CAR informó que la iniciativa contempla la restauración ecológica de más de 80 hectáreas y la plantación de más de 10.700 árboles nativos dentro de la franja de intervención.

Los relatos coincidentes y el
Los relatos coincidentes y el temor de represalias reflejan riesgos profundos para la integridad laboral y los derechos de las víctimas en espacios donde operar la denuncia puede significar riesgo - crédito ANI

El plan también incluye la recuperación de, al menos, dos hectáreas con especies vegetales que ayudan a la retención de agua y a la restauración de los ciclos hídricos. La autoridad ambiental será responsable del seguimiento y de garantizar la reposición de la cobertura vegetal durante la ejecución de la obra.

Para Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, el proyecto sintetiza la meta de equilibrar desarrollo e impacto ambiental. Ballesteros afirmó: “Claramente el ambiente siempre será la prioridad, pero también garantizar y facilitar el desarrollo de las ciudades y las soluciones a las problemáticas de la movilidad es parte de la responsabilidad de las instituciones estatales”.

El alcalde Galán resaltó la importancia estratégica de la ALO Sur al asegurar para la Alcaldía que la obra destraba una de las vías de acceso más importantes a la ciudad y reiteró su intención de avanzar con otras iniciativas similares. Por su lado, el gobernador Rey valoró ante la Alcaldía el papel de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte para obtener la autorización definitiva.

El megaproyecto tendrá repercusiones sociales y económicas de gran escala. Según datos de la Alcaldía de Bogotá la construcción de la ALO Sur generará más de 19.000 empleos directos, impulsando el desarrollo regional y mejorando la calidad de vida de quienes habitan en Cundinamarca y la capital.

Temas Relacionados

ALO SurMovilidad en BogotáCarlos Fernando GalánCorporación Autónoma Regional de CundinamarcaSoachaConectividad regionalRestauración ecológicaColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

El cantante colombiano anunció que en cada concierto elegirá a un seguidor local para compartir escenario, una dinámica pensada para agradecer los buenos sentimientos de aquellos que han apoyado su carrera durante años

Luis Alberto Posada sorprende a

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Falta de vacunas en Colombia amenaza la protección frente a enfermedades prevenibles y aumenta el riesgo de brotes y pandemias

La caída en coberturas de inmunización y la escasez de biológicos clave deja al país más expuesto ante virus respiratorios y enfermedades prevenibles

Falta de vacunas en Colombia

Testimonio de conductor del vehículo que persiguió a ladrones después de un robo en la Avenida 68: “Sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”

Entre las víctimas mortales se encontraban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes iban en su auto particular

Testimonio de conductor del vehículo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

ENTRETENIMIENTO

Luis Alberto Posada sorprende a

Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

Emiro Navarro se quitó el diseño de sonrisa y dejó ver sus dientes naturales: así reacción el público

Mariam Obregón fue invitada a un importante ‘reality’ en Colombia y explicó por qué no aceptó: tiró pulla a los influenciadores

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Destino inesperado para el colombiano Jhon Solís: el exjugador de Atlético Nacional jugará en la segunda de Inglaterra

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero