La CAR reactivó la construcción de la ALO Sur tras actualizar licencia ambiental: estos son los nuevos avances

El inicio de las obras permitirá construir 9,5 kilómetros de doble calzada con nuevos puentes y sistemas de drenaje, lo que mejorará la conectividad regional y facilitará el tránsito entre Bogotá y municipios del suroccidente de Cundinamarca - crédito Alcaldía Bogotá

La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur retoma su desarrollo tras más de 25 años de espera, después de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) actualizó la licencia ambiental que estaba pendiente desde 1999.

La decisión, formalizada mediante una resolución emitida el 11 de julio de 2025, destraba la construcción de un tramo de 9.5 kilómetros, comprendido entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá y la intersección con la Calle 13.

La Alcaldía de Bogotá, la obra busca aliviar la congestión vial tanto en la capital como en municipios del suroccidente de Cundinamarca, otorgando una alternativa clave para la movilidad Bogotá y la conectividad regional.

El proyecto permaneció detenido desde 1999, debido a conflictos legales, técnicos y ambientales. La licencia ambiental fue originalmente otorgada y modificada ese año por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que provocó una suspensión administrativa prolongada.

La resolución emitida en julio de 2025 habilita el proyecto vial, que incluye rehabilitación de corredores, ampliación de espacio público y medidas ambientales como restauración ecológica y plantación de árboles nativos en la zona de intervención - crédito captura de pantalla / X

La empresa ALO Sur S.A.S. interpuso recursos que llevaron a revisiones técnicas adicionales antes de conseguir la autorización definitiva para iniciar las obras.

El tramo autorizado incluye la construcción de una doble calzada en todo su recorrido, la rehabilitación del corredor vial existente y la incorporación de nuevos puentes vehiculares sobre los canales Castilla, Magdalena y Alsacia.

Además, el proyecto prevé sistemas de drenaje para el manejo de aguas lluvias, una alameda peatonal y una ciclorruta, ampliando las opciones de espacio público y promoviendo la movilidad sostenible para los residentes de Bogotá y municipios vecinos.

La inversión estimada asciende a 1.17 billones de pesos, según datos de la Alcaldía de Bogotá. El plan maestro abarca 24.5 kilómetros de extensión, desde Chusacá, en el municipio de Soacha, hasta la localidad de Fontibón en Bogotá.

La obra de la ALO Sur contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9.5 km y una segunda calzada de 9.5 km - crédito Alcaldía de Bogotá

El diseño incluye la construcción de 45 puentes y dos intersecciones a desnivel en tramos futuros, con una estrategia que prioriza la habilitación progresiva de unidades funcionales conforme avancen los desembolsos y la calendarización oficial de recursos.

Las autoridades destacan que el impacto sobre la movilidad será significativo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló a la Alcaldía que la vía facilitará el acceso y salida de la ciudad, al conectar el puente del río Bogotá con la Calle 13 mediante una doble calzada.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que el proyecto permitirá reducir en más de 30 minutos los tiempos de desplazamiento hacia y desde Bogotá por el suroccidente, beneficiando especialmente a municipios como Sibaté, Mosquera y Soacha, que contarán con una alternativa vial a la saturada autopista Sur.

En materia de compromisos ambientales, la CAR informó que la iniciativa contempla la restauración ecológica de más de 80 hectáreas y la plantación de más de 10.700 árboles nativos dentro de la franja de intervención.

El plan también incluye la recuperación de, al menos, dos hectáreas con especies vegetales que ayudan a la retención de agua y a la restauración de los ciclos hídricos. La autoridad ambiental será responsable del seguimiento y de garantizar la reposición de la cobertura vegetal durante la ejecución de la obra.

Para Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, el proyecto sintetiza la meta de equilibrar desarrollo e impacto ambiental. Ballesteros afirmó: “Claramente el ambiente siempre será la prioridad, pero también garantizar y facilitar el desarrollo de las ciudades y las soluciones a las problemáticas de la movilidad es parte de la responsabilidad de las instituciones estatales”.

El alcalde Galán resaltó la importancia estratégica de la ALO Sur al asegurar para la Alcaldía que la obra destraba una de las vías de acceso más importantes a la ciudad y reiteró su intención de avanzar con otras iniciativas similares. Por su lado, el gobernador Rey valoró ante la Alcaldía el papel de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte para obtener la autorización definitiva.

El megaproyecto tendrá repercusiones sociales y económicas de gran escala. Según datos de la Alcaldía de Bogotá la construcción de la ALO Sur generará más de 19.000 empleos directos, impulsando el desarrollo regional y mejorando la calidad de vida de quienes habitan en Cundinamarca y la capital.