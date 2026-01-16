Jay Torres arremetió contra Tebi Bernal: la rivalidad se intensificó en ‘La casa de los famosos’ tras regresar de su expulsión

Jay Torres arremete contra Tebi Bernal: “Déjame quieto”, el conflicto crece en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

La reciente expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia generó una serie de declaraciones que intensificaron el ambiente dentro del reality.

El cantante puertorriqueño arremetió contra Tebi Bernal tras ser elegido para abandonar el programa, cuestionando abiertamente las motivaciones y actitudes de su compañero. Según lo relatado en el programa, Torres fue enviado al loft después de la decisión de Bernal, escenario que aprovechó para dejar clara su postura y enviar un mensaje contundente al antioqueño.

Desde el loft, Jay Torres relató su impresión sobre la estrategia de Tebi Bernal y cómo se fue modificando su percepción a raíz de los acontecimientos recientes. “Sé que en la posición en la que él estaba, es muy incómoda, cuando me sacó le di un beso, un abrazo, papi, todo bien, de esto se trata esto... qué pasa, a través del tiempo estoy viendo cosas, me parece curioso como él dice que me ve como competencia”, declaró Torres sobre la situación.

El cantante recordó que Tebi Bernal lo buscó y siguió en redes sociales antes del reality, cuestionando su coherencia y actitud en el programa - crédito cortesía Canal RCN

El cantante enfatizó que, aunque en un inicio aceptó la decisión con cortesía, luego comenzó a cuestionar la sinceridad del gesto de Bernal.

La relación entre ambos concursantes se tensó aún más cuando Torres expresó que, en su opinión, un participante como Bernal, de 42 años no representa una amenaza directa para su propio desempeño en el reality.

“Un tipo como él, de 42 años y que baila capoeira, no significa competencia para mi juego”, señaló Jay Torres, quien además recordó que antes del inicio del programa, Bernal fue quien primero lo buscó y siguió en redes sociales. “Si no estás buscando amigos pa’ que me buscas”, cuestionó el puertorriqueño, aludiendo a lo que considera una doble moral por parte del colombiano.

El cantante insistió en que no desea ser tratado como “un pana” por Tebi Bernal si realmente lo considera un rival. “Déjame quieto”, reclamó Torres, quien sostuvo que las actitudes ambiguas dentro de la competencia solo generan desconfianza. La producción del reality mostró cómo estas declaraciones impactaron la convivencia y anticiparon una posible revancha entre los concursantes, ahora rivales abiertos tras el episodio de la expulsión.

Torres pidió a Bernal que no lo trate como amigo si lo ve como rival, asegurando que las actitudes ambiguas solo aumentan la desconfianza en la casa - crédito cortesía Canal RCN

A pesar de haber sido seleccionado para abandonar la competencia, Jay Torres recibió un respaldo significativo del público: logró un 85% de los votos frente al 15% de su contrincante, lo que le permitió regresar a la casa y continuar en el reality. Este resultado reforzó su posición y dejó en suspenso la evolución de la relación con Bernal durante las próximas semanas del programa.

Un beso en un videoclip reaviva rumores sobre Sara Uribe y Jay Torres en ‘La casa de los famosos’

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversaciones en redes sociales, esta vez por la viralización de un video en el que Sara Uribe y Jay Torres comparten un beso. El clip, que circula ampliamente desde el estreno de la temporada el 12 de enero, incrementó la atención sobre la relación entre ambos participantes, quienes ya habían dado muestras de cercanía dentro del reality.

Un video de un beso entre Sara Uribe y Jay Torres reavivó rumores sobre su relación dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

El interés por la conexión entre Sara Uribe y Jay Torres creció especialmente tras la reciente expulsión del cantante puertorriqueño, decisión tomada por Tebi Bernal gracias a un beneficio especial recibido en el programa. La salida temporal de Torres sorprendió a varios de los concursantes, pero fue la reacción de Uribe la que más llamó la atención de los televidentes. Muchos interpretaron su visible afectación como señal de un lazo más cercano entre ambos, pese a que llevan pocos días de convivencia en la casa estudio.

En medio de las especulaciones, usuarios de redes sociales recuperaron y compartieron fragmentos de un video musical en el que Sara Uribe y Jay Torres aparecen juntos.

La viralización del video incrementó las especulaciones sobre la cercanía entre Sara Uribe y Jay Torres, especialmente tras la reacción de la modelo ante la salida temporal del cantante - crédito captura de pantalla @JAYTORRESPR/ YouTube

Se trata de la producción de la canción Más que amigos, lanzada por Torres en 2023, donde Uribe es la protagonista. En el video, ambos interpretan una historia de romance prohibido, ambientada en un restaurante, que incluye escenas de cercanía y un beso. Aunque las imágenes corresponden a una actuación para el proyecto musical, la química mostrada por la modelo y el cantante alimentó rumores y comentarios entre los seguidores del reality.