Recuerdan críticas de Petro contra Iván Duque cuando anunció deuda externa para afrontar pandemia del covid-19: el presidente respondió

El Ministerio de Hacienda emitió 4.950 millones de dólares en deuda externa, marcando el mayor monto individual registrado en la historia de Colombia. Esta colocación extraordinaria se realizó en solo 15 días de 2026, con lo que el Gobierno de Gustavo Petro comprometió casi la mitad del total de bonos internacionales vendidos durante todo 2025, año en que dichas emisiones sumaron 10.901 millones de dólares.

Desde 2025, el endeudamiento externo colombiano se incrementó considerablemente, ya que el valor alcanzado fue tres veces superior al promedio de los 20 años anteriores, que se situó en 3.163 millones de dólares. Para 2026, las proyecciones indican que la suma colocada sería similar a la del año previo.

El nuevo endeudamiento se estructuró en tres emisiones: un primer bono a 2029 por 2.000 millones de dólares con una tasa del 5,3%, otro a 2031 por 1.475 millones de dólares con un interés del 6,1%, y el tercero a 2033, por 1.475 millones de dólares y un cupón del 6,5%.

Salvo en el período de la pandemia por covid-19, nunca antes la Nación había recurrido a cifras similares bajo este esquema de financiamiento con inversionistas extranjeros; las emisiones previas no sobrepasaban los 3.800 millones de dólares por año.

Aunque el Gobierno nacional afirmó que el endeudamiento es necesario para mantener a flote el país, en redes sociales los internautas recordaron cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a su predecesor Iván Duque y lo calificó de irresponsable por tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la pandemia.

“Hemos cumplido con el crédito que tomó Duque de manera irresponsable con el FMI; durante tres años le pagamos USD $5.000 millones. A partir del 1 de enero saldamos totalmente la deuda. El sobrendeudamiento de Duque estableciendo el subsidio a la gasolina ha Sido pagado también”, había escrito Petro en X.

Petro salió al paso a las críticas por multimillonario endeudamiento

Con respecto a las críticas de los usuarios, el jefe de Estado colombiano señaló que las comparaciones de los créditos adquiridos bajo el gobierno Duque no tienen sentido, puesto que la deuda adquirida por su administración busca pagar la anterior y reducir los intereses.

“Hermanouvas, tu activismo político no te permite ver realidad. Suponga que usted ha hipotecado su casa y que para pagar su casa logra un crédito más barato, y paga el anterior para bajar sus cuotas mensuales. ¿Eso es irresponsable? Ahora suponga el mismo caso pero en vez, el deudor de pagar la deuda de la casa termina, termina subsidiando los gastos de una amante? Es irresponsable con sus hijos el deudor o no? Esa es la comparación que está haciendo (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

A la par, defendió los decretos de la emergencia económica, señalando que permiten bajar el déficit fiscal, y que en su gestión se restableció la confianza a los inversores extranjeros.

“La irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, más cara, hasta hacernos quebrar. Hechos sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los megarricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior y nos ofrecieron casi, más de cuatro veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía, en Colombia del mercado mundial”, precisó el mandatario en una alocución presidencial.