Crisis en la Nueva EPS: pacientes denuncian falta de atención en el Hospital San Rafael de Itagüí

Usuarios y familiares reportan demoras en procedimientos, remisiones pendientes y atención restringida, mientras autoridades de salud evalúan la situación financiera y operativa del centro asistencial. - crédito Leonardo Duque

La crisis del sistema de salud en Antioquia continúa generando afectaciones directas a los usuarios. En las últimas horas, pacientes afiliados a la Nueva EPS y sus familiares han denunciado presuntas fallas en la atención médica en el Hospital San Rafael de Itagüí, situación que estaría relacionada con la difícil situación financiera que atraviesa la institución debido a las deudas acumuladas por las EPS.

Uno de los casos más recientes fue dado a conocer por Blu Radio, medio que reveló la situación de una adulta mayor, usuaria de la Nueva EPS, quien permanece hospitalizada desde el pasado fin de semana sin recibir el procedimiento quirúrgico que requiere.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adulta mayor permanece hospitalizada a la espera de cirugía

De acuerdo con Johanna Baena, nieta de la paciente, la mujer, cercana a los 80 años de edad, sufrió un accidente en el municipio de Angelópolis, en el suroeste antioqueño, que le ocasionó una fractura de fémur. Tras el incidente, fue trasladada al Hospital San Rafael de Itagüí, proceso que tomó más de dos horas, debido a la complejidad de la lesión.

Según la denuncia, la paciente lleva varios días hospitalizada sin una fecha definida para la cirugía, y su condición se ha visto afectada por la falta de una respuesta clara por parte del centro asistencial.

“Mi abuela está a la espera de una cirugía y durante estos días únicamente ha recibido tramadol para el manejo del dolor”, manifestó Baena en declaraciones recogidas por Blu Radio.

La familiar también señaló que desde el hospital se les habría sugerido considerar el retiro voluntario de la paciente para trasladarla a otra institución, ante la imposibilidad de brindar el procedimiento requerido en el corto plazo.

Casos recientes evidencian dificultades en el acceso oportuno a servicios médicos, especialmente para pacientes hospitalizados que requieren atención especializada. - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

Limitación en la prestación de servicios

Un informe de Noticias Telemedellín advierte que el Hospital San Rafael de Itagüí se encuentra prestando solo servicios de urgencias vitales, debido a la crisis financiera derivada de las deudas que mantienen varias EPS.

Según el reporte, la Nueva EPS adeuda cerca de 9.000 millones de pesos, correspondientes a facturación pendiente desde hace aproximadamente cinco meses, lo que ha impactado de manera directa la capacidad operativa del hospital.

Esta situación ha generado que pacientes con síntomas relevantes, pero que no representan un riesgo inmediato para la vida, deban esperar prolongados periodos o sean remitidos a otros centros médicos.

Usuarios denuncian demoras y remisiones sin respuesta

Entre los testimonios recogidos por Telemedellín se encuentra el de Ronald Antonio Pérez Pimentel, quien acudió al servicio de urgencias del Hospital San Rafael por un fuerte dolor abdominal. Según relató, tras ser valorado por el personal médico, se le indicó que debía trasladarse a otro centro asistencial para recibir atención.

“El médico me explicó que solo estaban atendiendo urgencias vitales”, aseguró el usuario.

Otro paciente, Brayan Camargo Herrera, indicó que permaneció más de dos horas en sala de espera antes de ser valorado y que, finalmente, no recibió una solución definitiva a su problema de salud.

Las denuncias también incluyen casos de pacientes hospitalizados que permanecen varios días a la espera de una remisión, sin recibir información clara sobre el proceso. Una mujer afirmó que su abuela lleva cinco días internada sin que se concrete su traslado a otra institución de mayor complejidad.

Las autoridades sanitarias solicitaron explicaciones a la gerencia del hospital tras múltiples denuncias relacionadas con la atención y la capacidad operativa. - crédito areacucuta.com

Quejas por la atención a pacientes hospitalizados

A las dificultades administrativas se suman quejas relacionadas con la atención básica a los pacientes. Rubiela Palacio, familiar de un usuario hospitalizado, denunció que durante varios días no recibió apoyo oportuno del personal asistencial para atender necesidades fundamentales del paciente a su cargo.

“Hubo momentos en los que no conté con ayuda para la atención básica del paciente”, expresó ante TeleMedellín.

Autoridades de salud solicitan explicaciones

Frente a la situación, la Seccional de Salud de Antioquia citó al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien deberá presentar un informe detallado sobre el estado financiero de la entidad y las afectaciones en la prestación del servicio.

Por su parte, Noticias Telemedellín consultó a la Nueva EPS sobre las denuncias y las deudas reportadas; sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta oficial. En el caso divulgado por Blu Radio, las directivas del hospital señalaron que se pronunciarán mediante un boletín de prensa.

Una mujer denuncia que su abuela lleva cinco días internada esperando una remisión sin tener respuesta. - crédito Telemedellín

Un problema estructural del sistema de salud

La situación que se presenta en el Hospital San Rafael de Itagüí evidencia las dificultades estructurales del sistema de salud, donde las deudas de las EPS y la falta de recursos afectan directamente la atención de los pacientes.

Mientras se esperan decisiones por parte de las autoridades y de las entidades responsables, los usuarios de la Nueva EPS en Antioquia continúan reportando demoras y limitaciones en el acceso a los servicios de salud, en un contexto que mantiene en alerta al sector hospitalario del departamento.