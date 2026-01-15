Comandante británico narró el rescate de Zulma Guzmán en el río Támesis y su inesperada negativa a recibir ayuda: “Fue extraño”

Zulma Guzmán, foto de su ingreso a Reino Unido - crédito redes sociales

Por primera vez, el comandante británico James Anthony, voluntario de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas (Rnli, por sus siglas en inglés) de Chiswick, relató cómo fue el operativo de rescate en el que sacó de las aguas heladas del río Támesis a la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro.

Hoy, Guzmán Castro se encuentra detenida en Londres y es requerida por la justicia colombiana por la muerte de dos menores en Bogotá.

Anthony, jefe del equipo que intervino aquella noche, narró los hechos en una columna publicada por el medio local inglés The Chiswick Calendar.

Allí dejó una frase que resume lo que más lo impactó del caso: la actitud inusualmente reacia de la mujer a recibir ayuda, algo que, según explicó, no es habitual ni siquiera en situaciones extremas.

El río Támesis, escenario del rescate de Zulma Guzmán Castro por la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas en Chiswick, Londres - crédito Reuters

“Aunque no esperamos abrazos ni muestras de gratitud cada vez que alguien es sacado del Támesis, fue realmente extraño que estuviera tan decidida a no ser auxiliada”, escribió el comandante.

Un rescate contrarreloj en el río Támesis

El operativo se desarrolló en una noche especialmente fría por la Policía Metropolitana de Londres y el Cuerpo de Bomberos.

El equipo de rescate estaba conformado por voluntarios con perfiles diversos: un antiguo periodista, un ex cartero, un militar retirado y un empresario jubilado, todos entrenados para este tipo de emergencias.

Anthony relató que la maniobra fue técnicamente compleja debido a la temperatura del agua y a la resistencia de la mujer. Aun así, el equipo logró estabilizarla y entregarla a los servicios de emergencia de Londres.

En ese momento, ninguno de los rescatistas sabía que la persona a la que habían auxiliado era objeto de una búsqueda internacional.

Edicto empalatorio del caso de Zulma Guzmán por el envenenamiento con frambuesas a dos menores de edad - crédito redes sociales

La sorpresa llegó al día siguiente. Según contó el comandante, fue un policía conocido quien les informó que la mujer rescatada era Zulma Guzmán Castro, buscada por las autoridades colombianas y sobre quien pesaba una alerta internacional por delitos graves.

De rescatada a detenida por extradición

Tras el rescate, Guzmán Castro quedó bajo atención médica y posteriormente fue detenida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés).

La entidad confirmó que la colombiana, de 54 años, fue arrestada el 6 de enero por agentes de la Unidad Nacional de Extradición en la zona W10 de Londres y presentada ese mismo día ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

La NCA indicó que Guzmán Castro es requerida por Colombia por cargos de asesinato y tentativa de asesinato, en un proceso que ahora avanza por la vía de la extradición.

El caso que sacudió a Colombia

Las investigaciones en Colombia señalan a Guzmán Castro como presunta responsable de la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron días después de consumir, el 3 de abril de 2025, frambuesas cubiertas de chocolate que habrían estado contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica.

Según la Policía, el móvil estaría relacionado con una supuesta venganza personal. Guzmán habría mantenido durante seis años una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas.

Juan De Bedout Vargas es el empresario padre de Inés De Bedout, una de las menores que murieron envenenadas con talio - crédito pantallazo The European/YouTube

Esa relación, iniciada en 2014 y terminada poco antes de la muerte de la esposa de De Bedout, también es objeto de investigación, ya que médicos sospechan que la mujer pudo haber sido envenenada en dos ocasiones antes de fallecer de cáncer en 2021.

La pista que la delató en el Reino Unido

Tras salir de Colombia el 13 de abril de 2025, Guzmán Castro logró permanecer oculta durante meses, pese a los esfuerzos de Interpol y de las autoridades de varios países. De acuerdo con documentos judiciales, llegó al Reino Unido el 11 de noviembre de 2025.

Su localización se facilitó después de una entrevista concedida a la televisión colombiana mientras permanecía prófuga. Un detalle aparentemente menor llamó la atención de los investigadores: la mujer bebía agua embotellada Buxton, una marca comercializada casi exclusivamente en el Reino Unido. Ese indicio permitió acotar su posible ubicación.