Colombia

Comandante británico narró el rescate de Zulma Guzmán en el río Támesis y su inesperada negativa a recibir ayuda: “Fue extraño”

James Anthony, voluntario de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas, habló por primera vez cómo logró sacar a la empresaria colombiana de las frías aguas del río

Guardar
Zulma Guzmán, foto de su
Zulma Guzmán, foto de su ingreso a Reino Unido - crédito redes sociales

Por primera vez, el comandante británico James Anthony, voluntario de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas (Rnli, por sus siglas en inglés) de Chiswick, relató cómo fue el operativo de rescate en el que sacó de las aguas heladas del río Támesis a la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro.

Hoy, Guzmán Castro se encuentra detenida en Londres y es requerida por la justicia colombiana por la muerte de dos menores en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Anthony, jefe del equipo que intervino aquella noche, narró los hechos en una columna publicada por el medio local inglés The Chiswick Calendar.

Allí dejó una frase que resume lo que más lo impactó del caso: la actitud inusualmente reacia de la mujer a recibir ayuda, algo que, según explicó, no es habitual ni siquiera en situaciones extremas.

El río Támesis, escenario del
El río Támesis, escenario del rescate de Zulma Guzmán Castro por la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas en Chiswick, Londres - crédito Reuters

“Aunque no esperamos abrazos ni muestras de gratitud cada vez que alguien es sacado del Támesis, fue realmente extraño que estuviera tan decidida a no ser auxiliada”, escribió el comandante.

Un rescate contrarreloj en el río Támesis

El operativo se desarrolló en una noche especialmente fría por la Policía Metropolitana de Londres y el Cuerpo de Bomberos.

El equipo de rescate estaba conformado por voluntarios con perfiles diversos: un antiguo periodista, un ex cartero, un militar retirado y un empresario jubilado, todos entrenados para este tipo de emergencias.

Anthony relató que la maniobra fue técnicamente compleja debido a la temperatura del agua y a la resistencia de la mujer. Aun así, el equipo logró estabilizarla y entregarla a los servicios de emergencia de Londres.

En ese momento, ninguno de los rescatistas sabía que la persona a la que habían auxiliado era objeto de una búsqueda internacional.

Edicto empalatorio del caso de
Edicto empalatorio del caso de Zulma Guzmán por el envenenamiento con frambuesas a dos menores de edad - crédito redes sociales

La sorpresa llegó al día siguiente. Según contó el comandante, fue un policía conocido quien les informó que la mujer rescatada era Zulma Guzmán Castro, buscada por las autoridades colombianas y sobre quien pesaba una alerta internacional por delitos graves.

De rescatada a detenida por extradición

Tras el rescate, Guzmán Castro quedó bajo atención médica y posteriormente fue detenida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés).

La entidad confirmó que la colombiana, de 54 años, fue arrestada el 6 de enero por agentes de la Unidad Nacional de Extradición en la zona W10 de Londres y presentada ese mismo día ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

La NCA indicó que Guzmán Castro es requerida por Colombia por cargos de asesinato y tentativa de asesinato, en un proceso que ahora avanza por la vía de la extradición.

El caso que sacudió a Colombia

Las investigaciones en Colombia señalan a Guzmán Castro como presunta responsable de la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron días después de consumir, el 3 de abril de 2025, frambuesas cubiertas de chocolate que habrían estado contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica.

Según la Policía, el móvil estaría relacionado con una supuesta venganza personal. Guzmán habría mantenido durante seis años una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas.

Juan De Bedout Vargas es
Juan De Bedout Vargas es el empresario padre de Inés De Bedout, una de las menores que murieron envenenadas con talio - crédito pantallazo The European/YouTube

Esa relación, iniciada en 2014 y terminada poco antes de la muerte de la esposa de De Bedout, también es objeto de investigación, ya que médicos sospechan que la mujer pudo haber sido envenenada en dos ocasiones antes de fallecer de cáncer en 2021.

La pista que la delató en el Reino Unido

Tras salir de Colombia el 13 de abril de 2025, Guzmán Castro logró permanecer oculta durante meses, pese a los esfuerzos de Interpol y de las autoridades de varios países. De acuerdo con documentos judiciales, llegó al Reino Unido el 11 de noviembre de 2025.

Su localización se facilitó después de una entrevista concedida a la televisión colombiana mientras permanecía prófuga. Un detalle aparentemente menor llamó la atención de los investigadores: la mujer bebía agua embotellada Buxton, una marca comercializada casi exclusivamente en el Reino Unido. Ese indicio permitió acotar su posible ubicación.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánRio TámesisExtradición Zulma GuzmánEnvenenamiento frambuesasTalioFiscalía GeneralRescate Zulma GuzmánMuerte dos niñas TalioColombia-Noticias

Más Noticias

Cartagena abrirá su primer colegio público bilingüe con capacidad de hasta 1.000 estudiantes

Se espera que el colegio entre en funcionamiento en febrero de 2026 y brinde atención a los 900 estudiantes que ya están preinscritos

Cartagena abrirá su primer colegio

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

El artista prefirió la introspección ante la polémica por la atmósfera festiva del acto público en Bogotá

Giovanny Ayala pidió perdón a

Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

La presidencia de la Dimayor había argumentado que la mayoría de los equipos no utilizaba más de 25 jugadores en la temporada, por lo que la nueva regla fue llevada a votación y adoptada por la asamblea

Más de 200 futbolistas habrían

El alcalde Galán destacó que Bogotá es la segunda ciudad con menos homicidios, registrando tres asesinatos al día: “Cifra agradable”

Los reportes entregados por Carlos Fernando Galán comparan las cifras locales con las de otras ciudades, resaltando que la metrópoli ocupa el segundo lugar nacional con menor incidencia

El alcalde Galán destacó que

Chontico día: resultado oficial 19 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico día: resultado oficial 19
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala pidió perdón a

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Johanna Fadul no bajó de “estúpida” a Yina Calderón y la empresaria no dudó en responderle: “Puedo ser la más gamina”

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

Deportes

Más de 200 futbolistas habrían

Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

Partido de Millonarios vs. Medellín deberá ser reprogramado por concierto de la banda de Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada