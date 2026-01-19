Colombia

Caso Zulma Guzmán: domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio dio detalles de otra persona involucrada

La declaración presentada ante la Fiscalía profundiza en la cadena de hechos ocurridos desde la recolección hasta la entrega del paquete con frambuesas contaminadas, involucrando a varios actores

Guardar
El testimonio de 12 páginas
El testimonio de 12 páginas del domiciliario revela la presión ejercida por Zenaida Vargas Pava para que el paquete llegara a la familia Bedout - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Un caso que involucra a la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro ha causado conmoción en Colombia y Reino Unido tras su detención en Londres, debido a su vinculación con la muerte de dos menores por envenenamiento con talio en Bogotá. La investigación avanza mientras las autoridades de ambos países colaboran para esclarecer los hechos.

La tragedia, que sacudió a la familia Bedout y acabó con la vida de Inés de Bedout y Emilia Forero, se ha visto reactivada con un testimonio clave entregado recientemente a la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El relato de doce páginas de un domiciliario fue incorporado como evidencia central en el proceso judicial. Según este testimonio, el pedido salió de un edificio pequeño de tres pisos, de color blanco y con puertas de vidrio.

“Me atendió una celadora bajita y de contextura gruesa, con uniforme azul oscuro. Le dije que iba por un pedido a nombre de un hombre que creo que era Yeison. Ella respondió que ya llamaba a la oficina. Entró, hizo la llamada y, al poco tiempo, salió y me dijo que ya bajaban”.

El relato continuó: “Bajó una señora de edad, tenía el cabello blanco completamente. La señora sí se veía de edad, no recuerdo la vestimenta, pero era como con ropa formal, de gafas, cabello largo”, puntualizó el domiciliario en su declaración revelada por Caracol Radio. La señora a la que se hace referencia fue identificada como Zenaida Vargas Pava, que le entregó el paquete con las frambuesas y le pagó en efectivo.

La hipótesis de complicidad o
La hipótesis de complicidad o desconocimiento en la cadena de entrega de las frambuesas envenenadas involucra a varias personas en la investigación - crédito Redes sociales

“Ella me entregó el paquete, confirmó que tenía la dirección y yo se la indiqué, la que aparecía en la aplicación. Ella afirmó que era esa, me pagó en efectivo, me dio diez mil y agregó: ‘Deje así, y ya’”, detalló el domiciliario.

La entrega fue rechazada inicialmente por una menor en la casa de la familia Bedout, quien señaló: “Ahí salió una niña rubia de unos 12 o 13 años. Ella me dijo que no habían pedido nada y que, como no traía nombre de la persona que lo iba a recibir, que tenía dos opciones: o devolverlo a donde me lo dieron o quedármelo yo. Yo le dije que no sabía porque a mí ya me habían pagado ese pedido por adelantado; me habían pagado 10 mil pesos por el servicio”.

La insistencia de Zenaida Vargas Pava fue determinante. El domiciliario relató que, tras cancelar la entrega, recibió una llamada de la mujer: “De ahí yo alcancé a bajar como la mitad del camino, casi hasta la circunvalar cuando la señora que me entregó me llamó y me dijo que por qué había marcado la entrega como fallida, yo le dije que no lo había entregado porque las personas que salieron del apartamento no conocían el pedido entonces que no lo iban a recibir.Yo le dije que yo ya iba de regreso para devolverle el pedido donde ella lo había entregado y ella me dijo que no, que le hiciera el favor de devolverme”, según el testimonio conocido por la emisora mencionada.

El testimonio de 12 páginas
El testimonio de 12 páginas del domiciliario revela la presión ejercida por Zenaida Vargas Pava para que el paquete llegara a la familia Bedout - crédito redes sociales

Finalmente, al regresar, el celador reconoció el destinatario al escuchar el nombre: “Yo volví y le dije al celador que era un regalo, le di el nombre y el apellido que me habían dado y él dijo: “Ah, es Martín”, y dijo el apellido. Entonces ahí el celador volvió y les golpeó; la señora salió y yo le dije al celador que era para ese hombre y que era un regalo“.

La tragedia se desencadenó poco después. Según la investigación, las frambuesas contenían talio, un veneno letal. La Fiscalía sostiene que la participación del supuesto asesor espiritual Yeison Rosas y la cercanía de Zenaida Vargas Pava con Zulma Guzmán Castro son elementos bajo análisis, como reveló Caracol Radio.

Captura de Zulma Guzmán

La captura de Zulma Guzmán Castro en Londres ocurrió tras ser localizada en “una condición de salud muy complicada” en las inmediaciones del río Támesis, informó la Oficina Central de Interpol Manchester.

Luego de ser atendida en el Hospital de Salud Mental St Charles, las autoridades británicas le notificaron oficialmente la solicitud de extradición y la circular roja en su contra por la muerte de las menores.

Zulma Guzmán Castro fue encontrada
Zulma Guzmán Castro fue encontrada en el río Támesis en estado crítico y trasladada a un hospital psiquiátrico de Notting Hill bajo la Ley de Salud Mental del Reino Unido- crédito redes sociales

El padre de las niñas, el empresario Juan De Bedout, quien mantuvo una relación extramatrimonial con la acusada, espera respuestas y justicia tras la detención.

La investigación, aún en curso, mantiene en vilo a las familias afectadas y a la opinión pública, a la espera de determinar las responsabilidades definitivas en “la muerte de dos niñas en Bogotá, que consumieron frambuesas envenenadas con talio”, como puntualizó la Interpol tras la detención de Guzmán Castro.

Temas Relacionados

Caso Zulma GuzmánFrambuesas envenenadasFrambuesas con talioZulma GuzmánTestimonio FiscalíaFamilia BedoutOtra mujer implicadaZenaida Vargas PavaColombia-Noticias

Más Noticias

El alcalde Galán destacó que Bogotá es la segunda ciudad con menos homicidios, registrando tres asesinatos al día: “Cifra agradable”

Los reportes entregados por Carlos Fernando Galán comparan las cifras locales con las de otras ciudades, resaltando que la metrópoli ocupa el segundo lugar nacional con menor incidencia

El alcalde Galán destacó que

Chontico día: resultado oficial 19 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico día: resultado oficial 19

David Luna se pronunció sobre cómo se siente tras encuesta de GAD3: “Golpean duro, pero las asumo y me pongo a trabajar”

El candidato reconoció lo que representa para su aspiración, pero asumió públicamente el desafío y pidió dejar atrás la polarización para enfocar el debate electoral en propuestas concretas

David Luna se pronunció sobre

Efemérides del 19 de enero: qué pasó un día como hoy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida te presentamos las de este lunes

Efemérides del 19 de enero:

La CAR frena construcción irregular en reserva Thomas Van der Hammen de Bogotá: iban a hacer una cancha de futbol más grande que El Campín

Un equipo técnico verificó el funcionamiento irregular de varios establecimientos dentro de la reserva, lo que motivó la suspensión inmediata de varias prácticas deportivas y la imposición de comparendos ambientales

La CAR frena construcción irregular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala pidió perdón a

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Johanna Fadul no bajó de “estúpida” a Yina Calderón y la empresaria no dudó en responderle: “Puedo ser la más gamina”

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

Deportes

Más de 200 futbolistas habrían

Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

Partido de Millonarios vs. Medellín deberá ser reprogramado por concierto de la banda de Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada