Caso Zulma Guzmán: domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio dio detalles de otra persona involucrada

Un caso que involucra a la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro ha causado conmoción en Colombia y Reino Unido tras su detención en Londres, debido a su vinculación con la muerte de dos menores por envenenamiento con talio en Bogotá. La investigación avanza mientras las autoridades de ambos países colaboran para esclarecer los hechos.

La tragedia, que sacudió a la familia Bedout y acabó con la vida de Inés de Bedout y Emilia Forero, se ha visto reactivada con un testimonio clave entregado recientemente a la Fiscalía General de la Nación.

El relato de doce páginas de un domiciliario fue incorporado como evidencia central en el proceso judicial. Según este testimonio, el pedido salió de un edificio pequeño de tres pisos, de color blanco y con puertas de vidrio.

“Me atendió una celadora bajita y de contextura gruesa, con uniforme azul oscuro. Le dije que iba por un pedido a nombre de un hombre que creo que era Yeison. Ella respondió que ya llamaba a la oficina. Entró, hizo la llamada y, al poco tiempo, salió y me dijo que ya bajaban”.

El relato continuó: “Bajó una señora de edad, tenía el cabello blanco completamente. La señora sí se veía de edad, no recuerdo la vestimenta, pero era como con ropa formal, de gafas, cabello largo”, puntualizó el domiciliario en su declaración revelada por Caracol Radio. La señora a la que se hace referencia fue identificada como Zenaida Vargas Pava, que le entregó el paquete con las frambuesas y le pagó en efectivo.

“Ella me entregó el paquete, confirmó que tenía la dirección y yo se la indiqué, la que aparecía en la aplicación. Ella afirmó que era esa, me pagó en efectivo, me dio diez mil y agregó: ‘Deje así, y ya’”, detalló el domiciliario.

La entrega fue rechazada inicialmente por una menor en la casa de la familia Bedout, quien señaló: “Ahí salió una niña rubia de unos 12 o 13 años. Ella me dijo que no habían pedido nada y que, como no traía nombre de la persona que lo iba a recibir, que tenía dos opciones: o devolverlo a donde me lo dieron o quedármelo yo. Yo le dije que no sabía porque a mí ya me habían pagado ese pedido por adelantado; me habían pagado 10 mil pesos por el servicio”.

La insistencia de Zenaida Vargas Pava fue determinante. El domiciliario relató que, tras cancelar la entrega, recibió una llamada de la mujer: “De ahí yo alcancé a bajar como la mitad del camino, casi hasta la circunvalar cuando la señora que me entregó me llamó y me dijo que por qué había marcado la entrega como fallida, yo le dije que no lo había entregado porque las personas que salieron del apartamento no conocían el pedido entonces que no lo iban a recibir.Yo le dije que yo ya iba de regreso para devolverle el pedido donde ella lo había entregado y ella me dijo que no, que le hiciera el favor de devolverme”, según el testimonio conocido por la emisora mencionada.

Finalmente, al regresar, el celador reconoció el destinatario al escuchar el nombre: “Yo volví y le dije al celador que era un regalo, le di el nombre y el apellido que me habían dado y él dijo: “Ah, es Martín”, y dijo el apellido. Entonces ahí el celador volvió y les golpeó; la señora salió y yo le dije al celador que era para ese hombre y que era un regalo“.

La tragedia se desencadenó poco después. Según la investigación, las frambuesas contenían talio, un veneno letal. La Fiscalía sostiene que la participación del supuesto asesor espiritual Yeison Rosas y la cercanía de Zenaida Vargas Pava con Zulma Guzmán Castro son elementos bajo análisis, como reveló Caracol Radio.

La captura de Zulma Guzmán Castro en Londres ocurrió tras ser localizada en “una condición de salud muy complicada” en las inmediaciones del río Támesis, informó la Oficina Central de Interpol Manchester.

Luego de ser atendida en el Hospital de Salud Mental St Charles, las autoridades británicas le notificaron oficialmente la solicitud de extradición y la circular roja en su contra por la muerte de las menores.

Zulma Guzmán Castro fue encontrada en el río Támesis en estado crítico y trasladada a un hospital psiquiátrico de Notting Hill bajo la Ley de Salud Mental del Reino Unido- crédito redes sociales

El padre de las niñas, el empresario Juan De Bedout, quien mantuvo una relación extramatrimonial con la acusada, espera respuestas y justicia tras la detención.

La investigación, aún en curso, mantiene en vilo a las familias afectadas y a la opinión pública, a la espera de determinar las responsabilidades definitivas en “la muerte de dos niñas en Bogotá, que consumieron frambuesas envenenadas con talio”, como puntualizó la Interpol tras la detención de Guzmán Castro.