Colombia

Colombia no despega en empleo y queda rezagada frente al crecimiento laboral de la Ocde

La brecha frente al promedio internacional expone problemas estructurales como la informalidad, la baja participación laboral y la dificultad para generar trabajo de calidad

La tasa de empleo en
La tasa de empleo en Colombia se ubica en 64,4%, uno de los niveles más bajos dentro de los países de la Ocde, según el último informe - crédito Colprensa

Mientras varias economías desarrolladas celebran cifras históricas de ocupación, el panorama laboral colombiano sigue revelando rezagos estructurales que lo mantienen entre los países con menor nivel de empleo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Los datos más recientes del organismo confirman que Colombia continúa ubicada en la parte baja del ranking, con una tasa de empleo del 64,4%, muy por debajo del promedio del bloque.

El informe, divulgado por la Ocde, analizó el comportamiento del empleo durante el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, y mostró que, en conjunto, los países miembros alcanzaron un nivel récord. En promedio, el 70,3% de la población en edad de trabajar, personas entre 15 y 64 años, se encontraba ocupada, una cifra que se mantiene estable durante tres trimestres consecutivos y que refleja la solidez del mercado laboral en buena parte del mundo desarrollado.

Colombia está por detrás del
Colombia está por detrás del promedio de la Ocde, que alcanza un 70,3% de ocupación laboral en personas entre 15 y 64 años - crédito Europa Press

De hecho, diez países alcanzaron máximos históricos desde que se lleva este registro, iniciado en 2005. Francia llegó al 69,4%, Grecia al 64,6%, Hungría al 75,2%, Japón al 80,1% y Corea del Sur al 69,9%. A ellos se suman Polonia (73,1%), Portugal (74,1%), España (67%) y Turquía (55,1%), cada uno con avances significativos frente a sus propios antecedentes.

El caso español resultó particularmente ilustrativo. Desde finales de 2019 hasta el tercer trimestre del último año medido, su tasa de empleo aumentó 3,5 puntos porcentuales, muy por encima del promedio de la Ocde, que fue de apenas 1,4 puntos. Grecia lidera ese crecimiento relativo, con un salto de 7,9 puntos, seguida por Polonia (5,2 puntos) y Turquía (4,8 puntos), lo que evidencia un proceso de recuperación laboral acelerado en varios países que históricamente enfrentaron dificultades en este frente.

En contraste, Colombia aparece dentro del grupo con los niveles de empleo más bajos de toda la organización. Solo Turquía, con 55,1%, e Italia, con 62,5%, registran cifras inferiores. A ellos se suman otros países latinoamericanos miembros de la Ocde: Costa Rica (61,4%), México (63,1%) y Chile (64,6%), lo que sugiere un patrón regional de mayor fragilidad en la generación de empleo formal y sostenido.

El análisis de la Ocde
El análisis de la Ocde destaca que diez países, entre ellos Francia, Grecia, Hungría y Japón, lograron cifras récord en tasas de empleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el caso colombiano, el 64,4% refleja no solo un desempeño inferior frente a economías desarrolladas, también frente a varios pares emergentes. Analistas suelen señalar que esta brecha responde a múltiples factores, altos niveles de informalidad, baja participación laboral femenina, dificultades para absorber población joven al mercado de trabajo y un tejido productivo que aún no logra generar suficientes empleos de calidad.

El informe de la Ocde también ofreció una mirada complementaria desde el desempleo. En noviembre, la tasa de paro del conjunto de la organización se mantuvo estable en el 5%, sin mayores variaciones frente a septiembre, último mes con datos plenamente comparables. En este escenario, se produjo un cambio relevante en el ranking, España dejó de ser el país con el desempleo más alto, posición que pasó a ocupar Finlandia.

En concreto, Finlandia registró un aumento de dos décimas en su tasa de desempleo, que llegó al 10,6%, mientras que España logró una leve reducción, hasta el 10,4%. Aunque ambas cifras siguen siendo elevadas en comparación con el promedio de la Ocde, el movimiento refleja dinámicas internas distintas y ajustes recientes en sus mercados laborales.

Factores como alta informalidad, baja
Factores como alta informalidad, baja participación femenina y escasa absorción de jóvenes explican el rezago laboral de Colombia en la Ocde - crédito Colprensa

Para Colombia, estos datos funcionan como un espejo incómodo. Aunque el país muestra señales de recuperación tras los impactos más duros de la pandemia, su tasa de empleo sigue evidenciando una distancia considerable frente a los estándares internacionales. El desafío no es solo crear más puestos de trabajo, sino hacerlo de manera inclusiva y sostenible, en un contexto económico marcado por la desaceleración global y las tensiones internas.

