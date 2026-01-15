Colombia

CAR autoriza modificación de licencia ambiental para el proyecto ALO Sur entre el río Bogotá y la Calle 13

La decisión habilita la construcción de un nuevo eje vial en doble calzada y la ejecución de las unidades funcionales UF2, UF3 y UF4, tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, despejando así el camino para el inicio de la fase de construcción de este corredor estratégico de movilidad

Con la aprobación técnica, el proyecto supera un paso determinante para iniciar obras entre el occidente de Bogotá y Cundinamarca. - crédito ANI

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) autorizó la modificación de la Licencia Ambiental del proyecto 5G Avenida Longitudinal de Occidente – tramo sur (ALO Sur), una decisión clave que permite avanzar en uno de los corredores viales más importantes para la movilidad de Bogotá y su conexión con el suroccidente del país.

La autorización aplica específicamente para el tramo comprendido entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá y la intersección con la Calle 13, con una longitud aproximada de 9,5 kilómetros, correspondiente al denominado tramo Distrito del proyecto.

¿Qué permite la modificación de la licencia ambiental?

Con esta decisión, la CAR habilita ambientalmente la construcción de un nuevo eje vial en doble calzada, así como la rehabilitación y mantenimiento del corredor vial existente, permitiendo además la ejecución de las Unidades Funcionales UF2, UF3 y UF4.

Estas intervenciones incluyen la construcción de calzadas, puentes, drenajes, estructuras de paso, así como alamedas peatonales y ciclorrutas, elementos fundamentales para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad regional.

Según el comunicado oficial, la modificación de la licencia se sustenta en la aprobación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual fue evaluado de manera integral por la autoridad ambiental.

El aval incluye planes de manejo, seguimiento ambiental y ejecución de unidades funcionales estratégicas del proyecto vial. - Crédito ALO SUR SAS

Aval ambiental tras evaluación técnica integral

La evaluación realizada por la CAR permitió la aprobación de la zonificación ambiental, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), así como los programas de seguimiento y monitoreo, la evaluación de impactos ambientales y el aprovechamiento de recursos naturales asociados al desarrollo del proyecto.

Este proceso administrativo garantiza que la ejecución de la obra se realice bajo criterios de sostenibilidad ambiental, minimizando los impactos sobre los ecosistemas y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Condición clave para iniciar la fase de construcción

La obtención del licenciamiento ambiental es una obligación contractual del concesionario y constituye una de las condiciones precedentes para el inicio de la fase de construcción del proyecto ALO Sur.

Con el acto administrativo emitido por la CAR —y una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)— el proyecto queda habilitado para avanzar hacia su etapa constructiva dentro del esquema de concesión APP.

La intervención busca mejorar la conectividad y aliviar la congestión en los accesos del suroccidente de la capital. - crédito ANI

Antecedentes del licenciamiento ambiental de la ALO Sur

Para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente se cuentan con dos licencias ambientales diferenciadas:

  • Licencia del sector Nación, que comprende el tramo desde el río Bogotá hasta el sector de Chusacá, con una longitud aproximada de 15 kilómetros.
  • Licencia del sector Distrito, correspondiente al tramo entre el río Bogotá y la Calle 13, con una extensión de 9,5 kilómetros.

En el caso del tramo Distrito, el proyecto ALO Sur cuenta con una licencia ambiental otorgada originalmente mediante la Resolución No. 1400 de 1999, la cual ha sido posteriormente cedida y ajustada conforme a la normativa ambiental vigente.

Solicitud del concesionario y trámite administrativo

La sociedad ALO Sur S.A.S., en el marco del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2021, solicitó la modificación de la licencia ambiental con el fin de adecuar el instrumento ambiental a las condiciones técnicas, constructivas y operativas del proyecto estructurado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

Como resultado del trámite, la CAR expidió la Resolución DJUR No. 50257000458 del 11 de julio de 2025, mediante la cual se modificó la licencia ambiental del proyecto. Posteriormente, el concesionario interpuso un recurso de reposición el 1.° de agosto de 2025, el cual fue resuelto el 29 de diciembre de 2025, dejando en firme la modificación.

El proyecto impactará municipios de
El proyecto impactará municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital, fortaleciendo la integración regional. - crédito ALO SUR SAS

Un corredor estratégico para Bogotá y la región

El Proyecto 5G ALO Sur contempla intervenciones en 24,5 kilómetros de vía, desde Chusacá (Soacha) hasta la Calle 13, en la localidad de Fontibón, incluyendo la construcción de 45 puentes y dos intersecciones a desnivel.

Este corredor vial se proyecta como uno de los principales accesos de entrada y salida de Bogotá, al contribuir a la descongestión de la Autopista Sur y mejorar significativamente la conexión con el suroccidente del país.

Las vías del proyecto se localizan en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de Sibaté, Mosquera y Soacha, así como en el Distrito Capital, consolidando a la ALO Sur como una obra de impacto regional y estratégico para la movilidad nacional.

