Masacre de la familia Lora Rincón en Aguachica: capturados solicitan beneficios judiciales y el caso podría cambiar de rumbo

El hecho apuntaría con más fuerza a que el asesinato de los miembros de la familia de pastores cristianos correspondería a un plan sicarial detallado ‘La Diabla’

Marlon Lora, su esposa Yurlay
Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón, su hija Ángela Natalia, y su hijo Santiago - crédito redes sociales

El proceso penal por la masacre de Aguachica, Cesar, en la que fueron asesinados el pastor Marlon Lora, su esposa Yorley Rincón, así como sus hijos Ángela y Santiago Lora Rincón, el 29 de diciembre de 2024, estaría tomando un rumbo inesperado ante la posibilidad de acuerdos judiciales entre la Fiscalía y tres de los capturados.

La situación judicial actual de los capturados y sus intenciones de buscar beneficios con la justicia parecen despejar todas las hipótesis, y apuntarían a que el crimen se planeó para asesinar a Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, como parte de un ajuste de cuentas, de acuerdo con los pormenores conocidos por el diario El Tiempo.

La investigación se sigue desarrollando en el municipio en el que ocurrieron los hechos, pero se centra en esclarecer los motivos y responsabilidades detrás del ataque armado, que se habría planificado por parte de otros móviles ubicados en otras ciudades.

Ese domingo fatal, luego de que lideraran un servicio cristiano, las víctimas, se dirigieron al establecimiento y se sentaron a la mesa. Allí fueron atacadas por un hombre armado que ingresó al lugar y disparó a quemarropa. Les quitó la vida de inmediato.

Las víctimas de la masacre
Las víctimas de la masacre en Aguachica fueron identificadas como el pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón, y su hija Ángela Natalia - crédito Redes Sociales

El crimen fue registrado en imágenes y videos que circularon ampliamente en redes sociales antes de pasar a manos de las autoridades.

Los implicados pidieron beneficios a las autoridades

La Fiscalía, tras analizar cerca de 70 horas de grabaciones y recopilar múltiples testimonios, identificó la presunta participación de estructuras criminales provenientes de Cúcuta y Barranquilla, en las que la familia pastoral no tenía ninguna participación.

De hecho, en febrero de 2025, se anunciaron las capturas de Jairo Andrés Miranda Ramírez, José Miguel Leal Rodríguez, Leonardo de Jesús Barraza Castillo y Jorge Luis Valderrama Cuba.

Todos se declararon inocentes, pero de acuerdo con información revelada por El Tiempo reveló tres de los capturados están negociando beneficios judiciales a cambio de aceptar responsabilidad en el caso.

Autoridades relacionan el asesinato de
Autoridades relacionan el asesinato de Zaida Sánchez Polanco alias "la Diabla" con ajustes entre el Clan del Golfo y Oficina de Envigado - crédito Redes sociales

Uno de los principales implicados es Jairo Miranda, a quien la investigación identifica como jefe de una oficina de sicarios en Cúcuta y quien habría tenido un rol central en la logística del crimen, participando desde un vehículo particular.

El segundo es Álvaro de Jesús Barraza, señalado como cabecilla de una oficina de sicarios en Barranquilla que habría viajado hasta Aguachica siguiendo el rastro de alias La Diabla.

La identidad del tercer capturado que negocia con la Fiscalía permanece reservada, mientras los tres permanecen privados de libertad y el proceso avanza en etapa de juicio, informó el medio.

Desde el inicio, diversas versiones circularon acerca del móvil del asesinato. Entre las hipótesis, una de las más persistentes apunta a que los sicarios habrían confundido a una de las hijas del pastor con Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, que se encontraba en otra mesa del restaurante y era pareja de Alexander González, alias El Calvo, asesinado días antes en El Banco, Magdalena.

Estos serían los hombres responsables
Estos serían los hombres responsables de acabar con la vida de la familia lora Rincón en Aguachica, César - crédito redes sociales

El asunto es que tras la muerte de “El Calvo”, la atención se centró en “La Diabla”, que declaró: “Me quieren utilizar a mí como cortina de humo y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad”, según recogió el propio diario.

Pocas semanas después, Sánchez fue asesinada en Medellín, hecho que reforzó la hipótesis de que el atentado en Aguachica tenía como objetivo a su persona.

Ya pasó más de un año del cruento asesinato

Un año después de la masacre que terminó con la vida del pastor Marlon Lora, su esposa Yorley Rincón y sus hijos Ángela y Santiago en el municipio de Aguachica (Cesar), la comunidad se reunió el 29 de diciembre de 2025 en un plantón para honrar su memoria.

El encuentro, liderado por la congregación Príncipe de Paz Villaparaguay, realizó oraciones por las víctimas y llamados a la reconciliación y el perdón ante la violencia que eliminó el núcleo familiar.

La actividad en memoria de la familia también tuvo como propósito consolidar la unidad en la congregación y mantener vivo el recuerdo de las víctimas, con un especial afecto a la hija del matrimonio Lora Rincón Ángela, que trabajaba como periodista y colaboraba en la empresa pública municipal, y Santiago, que se desempeñó como camarógrafo en la campaña de la actual alcaldesa.

