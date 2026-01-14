Jessi Uribe y Jhonny Rivera ya están en el Movistar Arena y estas fueron sus primeras reacciones al homenaje a Yeison Jiménez: " Él iba a ser un Vicente Fernández"

Jessi Uribe y Jhonny Rivera llegan al homenaje público a Yeison Jiménez - crédito @jhonnyrivera @jessiuribe/IG y Natalia Perilla

La organización del homenaje público para despedir a Yeison Jiménez generó una respuesta masiva de sus seguidores, mientras persiste el impacto por el accidente aéreo que costó la vida del artista y de otras cinco personas.

El evento organizado para este 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, considerado uno de los escenarios más emblemáticos en la trayectoria del cantante, según detalló su equipo de trabajo por medio de Paola España Comunicaciones, empezó a darle ingreso a los fanáticos sobre las 8:20 a. m.

Las personas que estuvieron haciendo fila desde la noche anterior a las afueras del recinto cultural con sombreros negros y prendas de vestir alusivas al evento ya están entrando para darle el último adiós al cantante.

Sin embargo, los fanáticos de Yeison Jiménez no son los únicos que ya están en el lugar, pues familiares, colegas, amigos y allegados también se dieron cita y desde temprano ingresaron al recinto.

En las afueras de El Campín, los colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

Por ejemplo, unos de los primeros en llegar fueron Jhonny Rivera, Jessi Uribe y Paola Jara, los cuales desde el primer momento en el que se supo la noticia, aseguraron que iban a asistir a las despedidas programas para el cantante y su equipo con el fin de darles el último adiós y también para apoyar a sus familiares.

En entrevista con Pulzo, Jessi Uribe expresó lo que siente en este momento y les aprovechó para darles unas palabras de aliento a los seguidores del fallecido cantante.

“Es un momento triste, que uno no pensó que llegara. Yeison es una persona y un artista que nos marcó a todos, a todos los que hacemos parte de esta gran familia... A pesar de ser tan joven tiene una trayectoria de demasiados años. Estamos tristes todos y rogando a Dios que le dé mucha fortaleza a su familia porque sabemos que es algo muy trágico lo que pasó, no fue una muerte natural que uno espera normalmente de una persona y eso es algo que nos lastima a todos y por eso tiene conmocionado a todo el país. A todos sus seguidores también mucha fuerza, que Dios los bendiga a todos”, mencionó Uribe.

Por su parte, Jhonny Rivera enfatizó en el legado musical y personal que dejó Jiménez, mientras que comentó detalles de lo que fue la amistad que lograron forjar por varios años.

Jhonny Rivera llegó al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá y así reaccionó - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

“No fue una amistad de poco tiempo. Yo desde muy de los inicios de Yeison empezó la amistad, de hecho, cuando él estaba apenas iniciando su carrera íbamos a cantar a muchas cárceles porque él fue inalcanzable, siempre estaba tocando puertas y una de esas puertas fui yo. Él me invitó a almorzar un día a la casa para que yo lo orientara en algunas cosas. La amistad viene de hace muchos años", empezó diciendo el cantante Jhonny Rivera en entrevista con Pulzo.

En cuanto a su proceso profesional y el aporte que pudo haber tenido en la carrera del fallecido cantante, Rivera fue enfático en indicar que todo fue trabajo y esfuerzo de Yeison Jiménez.

“Él se habría el espacio, yo no tengo nada que ver, él es una persona completamente ambiciosa con su éxito, él se veía muy grande. Él iba a ser un Vicente Fernández, un Joan Sebastian. Lo que hice fue darle un simple consejo en algún momento que lo quiso y creo que todo lo vimos de que él pasó por el lado de nosotros abriendo cancha porque era número uno en el género y era posiblemente el que posiblemente iba a llevar el género a nivel internacional, a grandes esferas”, puntualizó Rivera en conversación con el medio mencionado.