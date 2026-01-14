Colombia

Jessi Uribe y Jhonny Rivera ya están en el Movistar Arena y estas fueron sus primeras reacciones al homenaje a Yeison Jiménez: " Él iba a ser un Vicente Fernández"

Los cantantes de música popular llegaron al encuentro que se realiza en Bogotá, con el fin de darle una última despedida al artista y su equipo de trabajo

Guardar
Jessi Uribe y Jhonny Rivera
Jessi Uribe y Jhonny Rivera llegan al homenaje público a Yeison Jiménez - crédito @jhonnyrivera @jessiuribe/IG y Natalia Perilla

La organización del homenaje público para despedir a Yeison Jiménez generó una respuesta masiva de sus seguidores, mientras persiste el impacto por el accidente aéreo que costó la vida del artista y de otras cinco personas.

El evento organizado para este 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, considerado uno de los escenarios más emblemáticos en la trayectoria del cantante, según detalló su equipo de trabajo por medio de Paola España Comunicaciones, empezó a darle ingreso a los fanáticos sobre las 8:20 a. m.

Las personas que estuvieron haciendo fila desde la noche anterior a las afueras del recinto cultural con sombreros negros y prendas de vestir alusivas al evento ya están entrando para darle el último adiós al cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, los fanáticos de Yeison Jiménez no son los únicos que ya están en el lugar, pues familiares, colegas, amigos y allegados también se dieron cita y desde temprano ingresaron al recinto.

En las afueras de El
En las afueras de El Campín, los colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

Por ejemplo, unos de los primeros en llegar fueron Jhonny Rivera, Jessi Uribe y Paola Jara, los cuales desde el primer momento en el que se supo la noticia, aseguraron que iban a asistir a las despedidas programas para el cantante y su equipo con el fin de darles el último adiós y también para apoyar a sus familiares.

En entrevista con Pulzo, Jessi Uribe expresó lo que siente en este momento y les aprovechó para darles unas palabras de aliento a los seguidores del fallecido cantante.

Es un momento triste, que uno no pensó que llegara. Yeison es una persona y un artista que nos marcó a todos, a todos los que hacemos parte de esta gran familia... A pesar de ser tan joven tiene una trayectoria de demasiados años. Estamos tristes todos y rogando a Dios que le dé mucha fortaleza a su familia porque sabemos que es algo muy trágico lo que pasó, no fue una muerte natural que uno espera normalmente de una persona y eso es algo que nos lastima a todos y por eso tiene conmocionado a todo el país. A todos sus seguidores también mucha fuerza, que Dios los bendiga a todos”, mencionó Uribe.

Por su parte, Jhonny Rivera enfatizó en el legado musical y personal que dejó Jiménez, mientras que comentó detalles de lo que fue la amistad que lograron forjar por varios años.

Jhonny Rivera llegó al homenaje
Jhonny Rivera llegó al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá y así reaccionó - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

“No fue una amistad de poco tiempo. Yo desde muy de los inicios de Yeison empezó la amistad, de hecho, cuando él estaba apenas iniciando su carrera íbamos a cantar a muchas cárceles porque él fue inalcanzable, siempre estaba tocando puertas y una de esas puertas fui yo. Él me invitó a almorzar un día a la casa para que yo lo orientara en algunas cosas. La amistad viene de hace muchos años", empezó diciendo el cantante Jhonny Rivera en entrevista con Pulzo.

En cuanto a su proceso profesional y el aporte que pudo haber tenido en la carrera del fallecido cantante, Rivera fue enfático en indicar que todo fue trabajo y esfuerzo de Yeison Jiménez.

Él se habría el espacio, yo no tengo nada que ver, él es una persona completamente ambiciosa con su éxito, él se veía muy grande. Él iba a ser un Vicente Fernández, un Joan Sebastian. Lo que hice fue darle un simple consejo en algún momento que lo quiso y creo que todo lo vimos de que él pasó por el lado de nosotros abriendo cancha porque era número uno en el género y era posiblemente el que posiblemente iba a llevar el género a nivel internacional, a grandes esferas”, puntualizó Rivera en conversación con el medio mencionado.

Temas Relacionados

Jessi UribeJhonny RiveraYeison JiménezHomenaje Yeison JiménezDespedida Yeison JiménezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

El presentador aseguró que gracias a los retoques que se ha realizado está logrando llamar la atención de nuevas personas en su vida, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza

Marcelo Cezán reveló que uno

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

En medio de mensajes de apoyo y una fuerte polémica por la publicación de fotos junto al ataúd de su padre, la presentadora pidió respeto y comprensión, afirmando que el duelo es un proceso íntimo y personal

Jessica Cediel reaparece en redes

Petro priorizaría asuntos personales sobre temas nacionales en su encuentro con Trump, según Marta Lucía Ramírez: “Ese no es el escenario”

La exvicepresidenta colombiana advirtió que existe la posibilidad de que la agenda del presidente colombiano en EE. UU. se centre en el restablecimiento de su visa estadounidense y en su exclusión de la lista Clinton

Petro priorizaría asuntos personales sobre

Revelan el papel clave y discreto de Jorge Lemus, jefe de inteligencia, en la estrategia de paz total de Petro

Como director supervisa traslados de cabecillas criminales, gestiona alianzas entre bandas y refuerza la seguridad presidencial, mientras la inteligencia estatal amplía su participación en procesos clave vinculados a la paz y la protección del Estado

Revelan el papel clave y

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado por presunta explotación sexual de menores en Medellín, cambió su identidad: esto dijo el alcalde

El extranjero es señalado de abuso sexual tras ser hallado en un hotel en El Poblado, con dos niñas en marzo de 2024. Federico Gutiérrez advierte que continuarán persiguiendo a quienes atenten contra la niñez, incluso fuera de Colombia

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló que uno

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Yeferson Cossio contó los detalles de cómo va su salud y se refirió a los procedimientos médicos a los que debe someterse

Valentino Lázaro aclaró por qué pensó que Sara Uribe y Manuela Gómez eran arrogantes: “Lo somos”

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce