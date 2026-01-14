Colombia

Fredy Guarín denunció asalto violento a su finca de Rionegro mientras estaba de vacaciones: “Se siente uno impotente”

El exjugador se encontraba en Cartagena con sus hijos cuando un grupo de delincuentes entró al inmueble, resultando en pérdidas materiales y agresiones contra el personal que se encargaba de su cuidado

El exfutbolista se encontraba de vacaciones en Cartagena con sus hijos cuando seis delincuentes robaron objetos de valor e hirieron a uno de sus trabajadores de su inmueble en el municipio antioqueño - crédito @fguarin13/Instagram

La historia de Fredy Guarín y su lucha con el alcoholismo conmovió a los colombianos, que vieron al reconocido exfutbolista con pasado en Boca Juniors, Porto o Inter de Milán recuperarse de la adicción, luego de unos años finales de su carrera en los que sus escándalos eran más destacados que su desempeño sobre el campo de juego.

En 2025 el antioqueño confirmó que se encuentra plenamente recuperado, y desde entonces viene dando testimonio de vida con su historia, intentando que esta no sea repetida por otros, especialmente futbolistas.

En su afán de enderezar su vida, Guarín volvió a conectar con su hijo Jacobo, fruto de su anterior relación con Sara Uribe. Pese a que ambos padres marcaron distancia tras la separación en 2020, ambos han mostrado su interés de anteponer al menor por encima de sus diferencias.

La modelo confirmó, antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, que Guarín estaría a cargo de Jacobo durante su participación en el reality show por unas semanas antes de que sus familiares más cercanos se encargaran de su cuidado. Sin embargo, en medio de estas vacaciones, el exfutbolista atravesó una delicada situación en una de sus propiedades.

El exfutbolista reveló a través de sus cuentas de Instagram que fue víctima de un asalto en su finca en Rionegro, donde al menos seis personas irrumpieron durante la noche del lunes 12 de enero. En ese momento, Guarín se encontraba de vacaciones en Cartagena con Jacobo y sus otros dos hijos (Daniel y Danna, de su relación previa con Andreina Fiallo), por lo que ninguno de ellos fue afectado.

Fredy Guarín lamentó las pérdidas
Fredy Guarín lamentó las pérdidas materiales tras el robo, pero agradeció que ni él ni su familia estuvieran presentes - crédito @fguarin13/Instagram

Guarín señaló que, en su ausencia, los delincuentes sustrajeron numerosas pertenencias y agredieron a uno de sus empleados, quien resultó gravemente herido. Al enterarse de la situación por boca de los trabajadores de la finca, el exfutbolista tomó un avión de inmediato para ver por sí mismo el alcance de los daños.

Llegar aquí a casa y verla de esta manera es triste y frustrante. Acá yo tenía un cuadro. Me lo rompieron. Rompieron la tela. Los balones por ahí tirados (...) Los mayordomos están bien. Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien mi muchacho. Ahorita, en este momento, se encuentra en el hospital. Está estable, pero está muy golpeado el muchacho. Muy doloroso”, expresó Guarín mientras recorría los pasillos de la finca.

Las cámaras de seguridad grabaron
Las cámaras de seguridad grabaron el rostro de los asaltantes, facilitando una denuncia formal ante las autoridades - crédito @fguarin13/Instagram

Gracias a que el sistema de cámaras captó los rostros de algunos de los implicados y su accionar, Guarín anunció que ya hay una denuncia formal ante las autoridades, que ya tienen en su poder todo el material audiovisual y la información relevante al caso.

Dirigiéndose a sus seguidores, Guarín reiteró el impacto personal que le generó el robo, pese a que se mostró agradecido de que los daños fuesen en su mayoría materiales.

“Me siento impotente, pero gracias a Dios estoy vivo. Estamos vivos y lo material se trabaja, se consigue. Pero es doloroso llegar uno a su casa y ver esto. Se me llevaron muchas cosas que, vuelvo y repito, son materiales, pero son cosas que me las he ganado trabajando durante toda mi vida. No me he robado nada a nadie y, pues... estoy frustrado, la verdad, hace rato no me sentía así”, expresó.

El exfutbolista reflexionó sobre esta situación como una prueba luego de superar su alcoholismo. “Pase lo que pase, no bebo. Fue una promesa que yo le hice a Dios. Y aquí, en esta prueba tan compleja, tan difícil, sigo adelante. Voy a ponerme a recoger todo el material, todo esto y nada. Solo por hoy seguimos adelante”, manifestó, visiblemente afectado.

De momento, la investigación por parte de las autoridades continúa tras la denuncia interpuesta por el exfutbolista, quien insiste en el carácter traumático del episodio tanto para él como para los ocupantes de la propiedad.

