Colombia

Falleció Alfonso Castellanos, referente histórico de la radio en Colombia por su programa 'Yo sé quién sabe lo que usted no sabe'

El comunicador murió a los 91 años en Santa Marta y dejó un legado de más de cinco décadas en la radio, la televisión y la prensa escrita del país

El periodista Alfonso Castellanos marcó
El periodista Alfonso Castellanos marcó más de cinco décadas en la radio, televisión y prensa escrita en Colombia - crédito redes sociales

Uno de los nombres más influyentes del periodismo colombiano se apagó el miércoles 14 de enero. Alfonso Castellanos, comunicador con más de cinco décadas de trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, falleció a los 91 años en la ciudad de Santa Marta, según confirmó su familia.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Juan Jacobo Castellanos, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde despidió al periodista con palabras cargadas de afecto y reconocimiento. “Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta, a los 91 años.¡Hasta siempre, viejo amado!”, escribió junto a una imagen del comunicador.

Alfonso Castellanos, figura emblemática del
Alfonso Castellanos, figura emblemática del periodismo colombiano, falleció a los 91 años en Santa Marta - crédito redes sociales

Castellanos nació el 24 de diciembre de 1934 en Málaga, Santander, y desde muy pequeño se trasladó a Bogotá, ciudad en la que se formó y desde donde consolidó su carrera. Sus primeros pasos en el oficio los dio en un diario de línea liberal, experiencia que marcaría su visión del periodismo y su estilo riguroso y pedagógico.

A lo largo de su carrera pasó por algunos de los principales medios impresos del país, como El Siglo y El Tiempo, y también ocupó cargos públicos, fue secretario de Información y Prensa en la Casa de Nariño durante el Gobierno de Alfonso López. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó desde los medios audiovisuales.

Su huella quedó grabada en la memoria colectiva gracias al programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, un formato innovador para su época que, mediante el diálogo con especialistas, buscaba resolver las preguntas de la audiencia, algo poco común en el siglo XX y que lo convirtió en referente de la radio cultural en Colombia.

Otro de los hitos de su trayectoria fue la histórica transmisión de 11 horas con motivo de la llegada del hombre a la Luna en 1969, una cobertura que marcó un antes y un después en la forma de hacer periodismo en el país.

Noticia en desarrollo...

