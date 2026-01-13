Colombia

Hurto de concesionario de motos en Bogotá: aprovechando las vacaciones de los dueños, delincuentes robaron cerca de 25 vehículos

Cerca de 12 delincuentes utilizaron varios automóviles para extraer motocicletas y herramientas por un valor que podría superar los 300 millones de pesos

El hurto millonario en un
El hurto millonario en un concesionario de El Recuerdo en Teusaquillo dejó pérdidas por al menos 250 millones de pesos - crédito Captura de video

El saqueo a un concesionario de motocicletas eléctricas y de combustión, ubicado en el barrio El Recuerdo de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, dejó a los propietarios con pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos.

La audacia de la banda quedó registrada en las cámaras de seguridad. En las imágenes, se observa cómo al menos 12 personas accedieron al lugar y cargaron la mercancía en cinco camiones que ya tenían listos.

La acción de los delincuentes no fue rápida ni discreta: se extendió durante dos días consecutivos, siempre a plena luz del día, entre el lunes 5 y martes 6 de enero.

De acuerdo con la denuncia, durante ese lapso no hubo presencia policial en la zona, aprovechando la ausencia de los responsables del local por vacaciones, lo que permitió que la banda actuara sin interrupciones y con una organización meticulosa.

Los ladrones aprovecharon la ausencia
Los ladrones aprovecharon la ausencia de los propietarios durante el periodo vacacional para vaciar el local comercial - crédito Captura video City Tv

“Como se evidencia en todos los vídeos, estos delincuentes nos desocupan el local, tienen el tiempo suficiente, dos días completos trabajando de día”, contó el dueño del establecimiento para CityTV.

Los criminales se apropiaron de 27 motocicletas eléctricas, ocho motos de combustión, además de televisores, computadores y herramientas esenciales para el servicio técnico. El dueño del local calculó ante las autoridades que el monto total del hurto asciende a 300 millones de pesos.

“Ellos utilizan cuatro o cinco vehículos diferentes, una banda de más de 12 personas que cometió este acto delictivo”, agregó en la denuncia su propietario.

Cuatro vehículos distintos fueron utilizados
Cuatro vehículos distintos fueron utilizados para transportar las motos y el mobiliario robados, mostrando un alto nivel de organización - crédito Captura video CityTV

Lo que más sorprendió a los vecinos fue la tranquilidad con la que operó el grupo. Los delincuentes, incluso, se permitieron almorzar en restaurantes cercanos antes de regresar para continuar con el robo.

La comunidad presenció parte del suceso, pero la alerta a las autoridades no llegó a tiempo para impedir el saqueo. “Ellos tuvieron todo el tiempo, la presencia de la autoridad cero. Ellos almorzaron en la esquina, se aprecian las cámaras. La misma comunidad pudo evidenciar el robo. Desafortunadamente, no dan aviso a la Policía, pero tuvieron todo el tiempo para almorzar, volver, salir, regresar, curiosamente dejan una reja abierta y se vuelven a cerra bien”, relató el denunciante para el medio regional.

El hombre continuó su testimonio afirmando la vestimenta que tenían los ladrones: “Los delincuentes verían overoles, guantes, son personas que tratan de no dejar el mínimo rasgo. El sistema no funcionó de la manera correcta y pues estos delincuentes logran llevarse toda nuestra mercancía, dejando desocupado el local”, aseguró para City TV.

El material probatorio ya está en manos de los investigadores. Mientras tanto, los comerciantes de Teusaquillo pidieron aumentar la vigilancia y reforzar la seguridad en la zona. Advirtieron que este tipo de robos no es un caso aislado y que la continuidad de estos hechos amenaza tanto el empleo como la estabilidad económica del sector.

“Hacemos un llamado a las autoridades a hacer más presencia acá en el barrio El Recuerdo, los comerciantes que estamos tratando de generar empleo nos vemos muy afectados, acá el robo es todos los días” concluyó el denunciante.

Contrabando de repuestos de motos genera pérdidas superiores a $1 billón y desacelera el mercado en Colombia

El ingreso irregular de autopartes
El ingreso irregular de autopartes afecta la seguridad vial y compromete la estabilidad de los comercios formales dedicados al sector de motocicletas en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las pérdidas económicas ocasionadas por el contrabando de repuestos para motocicletas han superado el umbral de USD 250 millones anuales, de acuerdo con estimaciones de las autoridades colombianas y del sector gremial.

Este fenómeno ha impactado la estabilidad de los distribuidores formales, ha afectado la generación de empleo y ha puesto en riesgo la seguridad de quienes utilizan motos en el país.

Durante el primer semestre de 2025, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) registró más de 450.000 motocicletas nuevas matriculadas. Las proyecciones para fin de año anticipan que las ventas podrían superar el millón de unidades, lo que afianza a la motocicleta como uno de los vehículos preferidos en Colombia.

Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezan el número de registros, con participaciones del 18,4%, 16,4% y 11,1%, respectivamente. Este liderazgo regional muestra el peso que ha ganado el sector en la movilidad cotidiana del país.

La expansión del parque automotor ha impulsado la formación de un ecosistema industrial. Según Asopartes, la cadena productiva de motocicletas y repuestos genera más de 70.000 empleos directos y representa cerca del 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial colombiano.

Sin embargo, el dinamismo del mercado formal contrasta con la amenaza que representa el comercio ilegal de autopartes. El contrabando y el robo de piezas han crecido de la mano del auge de las motocicletas, obstaculizando la expansión del sector y debilitando la confianza entre consumidores y empresas.

Hurto concesionaria motos Bogotá

