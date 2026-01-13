Colombia

Gustavo Petro convocó a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero un expresidente ya se ‘bajó’ de la reunión: este es el motivo

La cita, con la presencia de los exmandatarios de la República y los congresistas que hacen parte de las comisiones internacionales, pondrá sobre la mesa puntos claves en torno a seguridad fronteriza y la cooperación internacional

Por mandato constitucional, la Comisión
Por mandato constitucional, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores está integrada por los expresidentes de la República - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, convocó para el martes 13 de enero de 2026, a las 3:00 p. m., una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño. El encuentro reunirá a los expresidentes y a los congresistas de la comisión de relaciones internacionales, con el objetivo de abordar asuntos bilaterales con Estados Unidos, analizar la situación actual de Venezuela y tratar otros temas prioritarios de la agenda internacional.

Sin embargo, y pese a la convocatoria, se confirmó en la víspera la ausencia del expresidente Andrés Pastrana, que informó desde el exterior que no asistirá. No obstante, en la misiva que envió a la Cancillería, expresó fuertes críticas hacia la política exterior del actual Gobierno: con lo que profundizó, aún más, las diferencias que tiene con el Ejecutivo y hoja de ruta en el manejo de asuntos sin duda claves; pues se trata de su principal socio comercial y su vecino.

Este es el orden del
Este es el orden del día de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores - crédito suministrada a Infobae Colombia

La agenda establece que la sesión comenzará con la verificación de asistencia de los miembros por la Secretaría Técnica. Luego, el primer mandatario de los colombianos expondrá los temas propuestos, entre los que destacan la relación bilateral con Estados Unidos, el panorama político en Venezuela y otros aspectos relevantes que motivaron a la reunión, en la que la ministra Rosa Villavicencio presentará un informe preliminar sobre las acciones tomadas.

Este informe permitirá a los asistentes conocer las gestiones recientes y la visión de la jefa de la diplomacia sobre los desafíos inmediatos de la política exterior. Posteriormente, los integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores dispondrán de un espacio para comentar, formular preguntas y plantear recomendaciones sobre los asuntos discutidos en la sesión, en una jornada en la que se prevé la asistencia de los demás exmandatarios.

Andrés Pastrana aprovechó para lanzar ‘dardos’ a la administración Petro

La ausencia del ex jefe de Estado se debe, según él, a compromisos fuera del país. En su comunicación, el expresidente, que gobernó el país entre 1998 y 2002, criticó la política del mandatario hacia Estados Unidos, especialmente en lo relativo a los pactos de paz ligados a los cultivos de coca y el apoyo a la dictadura venezolana; y cuestionó el respaldo del gobernante a esas autoridades, al señalar su preocupación por la situación de los presos políticos.

Con esta carta, el expresidente
Con esta carta, el expresidente Andrés Pastrana confirmó su ausencia en la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el martes 13 de enero - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos", señaló Pastrana en la misiva, en la que enfatizó en los desacuerdos entre figuras de alto perfil sobre la estrategia actual hacia Estados Unidos y Venezuela.

La sesión extraordinaria llega en un periodo en el que Petro busca reactivar el diálogo directo con Trump, tras una reciente etapa de tensiones diplomáticas. De acuerdo con el Gobierno, el Tratado de Libre Comercio vigente sigue siendo el eje de la inversión y el comercio bilateral, aunque persisten diferencias en materia de cooperación antinarcóticos y en las posturas respecto a la crisis venezolana: asuntos que buscará tocar el jefe de Estado en su visita a la Casa Blanca.

El presidente Gustavo Petro lideró
El presidente Gustavo Petro lideró la marcha que convocó el jueves 7 de enero, que denominó en defensa de la soberanía - crédito Sergio Acero/REUTERS

Frente a Venezuela, la relación está marcada por la transición política y los retos en los 2.219 kilómetros de frontera, en donde continúan problemas de seguridad y presencia de grupos armados. Frente a esta situación, Petro ha mantenido su rechazo a toda intervención armada extranjera en suelo venezolano, tras la extracción del exdictador Nicolás Maduro, y promueve acuerdos de transición democrática, con la llegada de Delcy Rodríguez al poder.

Al mismo tiempo, el Gobierno quiere reforzar el control fronterizo y la integración económica mediante acuerdos de transporte de carga y el intercambio comercial binacional. El desarrollo de la sesión de la comisión asesora pueda convertirse en un punto clave para definir la postura de Colombia y su administración en asuntos como las negociaciones de paz con actores vinculados al narcotráfico y la relación con las autoridades venezolanas.

