Pipe Bueno se quebró al compartir un emotivo mensaje por la partida de su amigo y colega Yeison Jiménez: “Es que parece mentira”

Entre lágrimas, el artista reflexionó sobre la importancia de valorar la vida, de estar presente, de abrazar y querer a la familia; tras la trágica pérdida de su colega, destacó que, aunque él ya no esté, su legado vivirá eternamente a través de sus canciones

Visiblemente afectado, el cantante Pipe Bueno compartió su dolor por la partida de una leyenda de la música popular - crédito @pipebueno/Instagram

La música popular colombiana se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, que murió el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama (Boyacá).

El cantante, de 34 años, viajaba a Medellín para un concierto en Marinilla cuando la avioneta en la que se trasladaba, al parecer, sufrió un fallo durante el despegue, lo que ocasionó un fatal desenlace. Además de Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto, también murieron.

Uno de los artistas más afectados por esta tragedia fue Pipe Bueno, que compartió sus sentimientos a través de un emotivo video en redes sociales. En él, el cantautor reflexionó sobre la pérdida de su amigo y colega, y destacó la lección que deja la muerte de Yeison Jiménez: la importancia de vivir plenamente.

La noticia de la muerte de Yeison Jiménez conmovió a Pipe Bueno, que compartió un mensaje en el que expresó su dolor y habló sobre la lección de vida que deja la tragedia

Con la voz quebrada por el dolor, Pipe comenzó su mensaje asegurando que le costaba creer la noticia de la muerte de Yeison: “Es que parece mentira, ¿sí o qué?”, expresó, haciendo hincapié en lo inesperado de la tragedia. El cantante recordó que, aunque la muerte es parte natural de la vida, cuando se lleva a alguien tan joven y lleno de vida como su amigo y colega, el impacto es mucho mayor.

Pipe aprovechó la ocasión para enviar su apoyo a los familiares del artista, especialmente a su esposa Sonia Restrepo, sus hijos y su equipo de trabajo: “Mi más sentido pésame. Yo siento lo que siento, no me imagino lo que pueden estar sintiendo ellos”.

A lo largo del video, el cantante compartió una reflexión que fue más allá del dolor: “Hay que vivir eterno presente. Hay que amar, hay que abrazar, hay que gozar, hay que vivir al máximo”.

Aunque la muerte arrebató a Yeison Jiménez, Pipe Bueno aseguró que su legado musical perdurará para siempre

“Nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a abrazar a alguien”, afirmó, al recordar con nostalgia su último encuentro con Yeison Jiménez, el 31 de diciembre, cuando ambos compartieron escenario en un evento. “Jamás pensé que iba a ser la última vez que íbamos a cantar juntos”, confesó.

El legado de Yeison Jiménez que quedara en la historia de Colombia y de la música popular

Pipe también destacó que, aunque su amigo ya no esté físicamente en el mundo terrenal, su legado musical permanecerá: “Nos vamos a quedar con su música, porque se nos fue físicamente, pero su música va a quedar en nuestros corazones (...) con su manera de ser jocosa, con sus bromas, con lo leal que era, era un gallo fino ese perro”.

En un mensaje dirigido a sus colegas músicos y artistas, Pipe enfatizó la importancia de cuidar el presente: “A veces estamos detrás del peso y el trabajo —como cualquier persona—, pero nosotros que estamos siempre a altas horas de la noche viajando, un avión para allá, para acá, carreteras, no importa la hora, porque yo los conozco y nos conocemos”.

Pipe Bueno, con lágrimas en su rostro, se despidió de Yeison Jiménez y reflexionó sobre el valor de la vida tras perder a su amiga y colega

Pipe Bueno hizo un llamado a todas las personas y a quienes lo veían para que reflexionen sobre la importancia de cuidar la vida y no perder de vista lo realmente valioso: “Vale más la vida, ¿sabes? La vida no tiene precio. Nunca va a valer la pena nada de este mundo material y más que la vida y compartir con sus seres queridos”.

“Les quiero decir a todos que reflexionen y que nos cuidemos mucho”, señaló el intérprete de La cantina, No voy a morir, Te parece poco, entre otras, con la esperanza de que su mensaje sirviera para generar conciencia sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de vivir cada día con plenitud.

La partida de Yeison Jiménez dejó un vacío irremplazable en la música popular colombiana, sus amistades, familiares y seguidores; sin embargo, su legado continúa vivo en cada una de sus canciones, tal cual lo señaló Pipe Bueno, que visiblemente afectado, pero lleno de gratitud, despidió a su amigo con estas palabras: “Vuela alto, mi hermano”.

Por ahora, para las personas que lo conocieron y seguían su vida de cerca, la memoria de Yeison Jiménez vivirá en cada fiesta, cada cabalgata, y en cada concierto donde su música siga sonando.

