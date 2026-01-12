Petro respondió con furia a médicos que criticaron el aumento salarial, con ácido juicio contra EPS: “Pediré la demanda a…”

Petro acusó a las EPS privadas de sacrificar el bienestar de los trabajadores de la salud en Colombia, al responder críticas por el aumento del salario mínimo - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Frente a una creciente polémica en el sector de la salud, el presidente Gustavo Petro respondió a través de las redes sociales a un grupo de médicos que se pronunciaron en contra de la decisión de su Gobierno de incrementar en un 23% el salario mínimo para 2026, mismo que él llamó ‘salario vital’.

La denuncia, que fue expresada en la plataforma X, hizo referencia al aumento del salario mínimo para el personal de salud que gana lo mínimo, como vigilantes, camilleros, personal de aseo, secretarias y algunos empleados administrativos.

“En los consultorios, hospitales y clínicas el gobierno con su matemática cuántica subió un 23% los salarios de vigilantes, personal de aseo, camilleros, secretarias y cierto personal administrativo que gana el mínimo; dicho gobierno espera que eso no tenga consecuencia alguna en el funcionamiento y los costos. Viven en Narnia”, aseguraron los médicos en la red social.

El gremio de Médicos de Colombia alegaron que el incremento del salario mínimo del 23% afecta la calidad del servicio en hospitales y clínicas - crédito @PROMEDICOS/X

El presidente atacó a las EPS por su trabajo con la salud en Colombia

El mensaje original, que rápidamente se viralizó, fue redactado desde la cuenta oficial de un grupo de médicos colombianos. En el post, los profesionales de la salud expresaron su desacuerdo con el incremento de los salarios, sugiriendo que esta medida no tendría un impacto positivo en el funcionamiento del sistema de salud y que las consecuencias de dicha decisión serían graves para la calidad del servicio.

Este comentario fue respondido de manera tajante por el presidente Gustavo Petro, que utilizó la misma red social para defender la decisión de su Gobierno y criticar fuertemente el sistema de Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas en Colombia.

El mandatario comenzó su mensaje al señalar que el sistema de salud había sufrido grandes distorsiones por las políticas de contratación implementadas por las EPS, las cuales, según Petro, sacrificaron el bienestar del personal de salud y deterioraron los servicios a los pacientes.

El presidente afirmó que con un 'salario vital', los trabajadores de la salud podrán ofrecer una mejor atención a los pacientes, algo que las EPS privadas no lograron - crédito iStock

El mandatario escribió en su mensaje: “El sistema de EPS privadas como, aseguradoras financieras, sacrificó el nivel de vida del personal de salud con contrataciones civiles de hambre. Eso deterioró el servicio a los pacientes. Las EPS privadas no financiaron el sistema preventivo y primario y por eso hay congestiones en urgencias”.

“El sistema solo maximiza ganancias en deterioro de la salud en Colombia, por eso en los últimos diez años no mejoró el nivel de salud de los colombianos. Ahora desplomamos la tasa de mortalidad por razones que eran subsanables”, afirmó Petro en su mensaje, al dejar claro que el objetivo de la medida era contrarrestar las deficiencias que el presidente considera fueron provocadas por las EPS.

El mandatario también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los médicos y al gremio de la salud, al reprochar su postura en defensa de lo que consideró intereses privados en lugar de priorizar el bienestar del personal médico y de los pacientes.

El presidente Gustavo Petro defendió el aumento del 23% al salario mínimo para personal de salud, tras la protesta de médicos que cuestionaron la medida - crédito @petrogustavo/X

Petro defiende el ‘salario vital’ y advierte que este busca mejorar la salud

El mandatario añadió a su extenso mensaje en la defensa de su decreto para el aumento al salario: “Los avances de la ciencia médica no se trasladaron a la sociedad, y es la peor medida de la ineficacia para salvar la vida. Ahora, con el salario vital habrá un mayor flujo al personal de salud y, por tanto, mejor atención al paciente. Triste ver una, dizque asociación de médicos, luchando porque el personal de salud no mejore su nivel de vida; se ponen esos nombres, pero les pagan las EPS privadas”

“No salen a defender la Nueva EPS, que dejó, en manos de sus anteriores administradores, cerca de 10 billones de pesos sin pagar, y ahora ilegalmente le embargan dos billones para que no pueda funcionar”, puntualizó Petro.

En cuanto a la deuda acumulada por las EPS, el presidente aseguró que “todo propietario de EPS debe pagar lo que le corresponde de la deuda pública de sus EPS. El presupuesto de Bogotá y Medellín deben cubrir la deuda de sus EPS y lo mismo debe hacer la Nación con la mitad de la deuda de la Nueva EPS. Expediremos las normas para ello. Pediré la demanda a los jueces que hayan embargado cuentas de la salud”, al resaltar su intención de tomar medidas legales contra los responsables de la deuda del sector.