Hija de Yeison Jiménez compartió conmovedora fotografía junto a su papá: “Ojalá todo fuera un sueño”

El dolor por la muerte del artista Yeison Jiménez, que murió el 10 de enero en un accidente aéreo junto a cuatro integrantes de su quipo de trabajo y el piloto, sigue siendo palpable en el corazón de su familia; el trágico suceso, ocurrido mientras el cantante se desplazaba a Medellín para un concierto, dejó a sus seres queridos sumidos en tristeza.

Entre ellos, su hija mayor, Camila Jiménez, es una de las que más expresó su dolor a través de las redes sociales, al compartir emotivas fotografías que demuestran el amor y la conexión única que mantenía con su padre.

A través de sus publicaciones en Instagram y Vsco, Camila logró transmitir, sin necesidad de palabras, el vacío que dejó la partida de Yeison. Las imágenes que compartió muestran momentos muy personales y llenos de afecto, a la vez que reflejan el dolor de una hija que ahora enfrenta la realidad de vivir sin la presencia física de su papá.

Aunque Camila no es hija biológica de Yeison Jiménez, él la adoptó cuando ella tenía solo dos años, tras unirse a su esposa Sonia Restrepo. Desde entonces, la joven siempre lo considera su papá, y el amor que el artista sentía por ella fue inmenso; posteriormente, la pareja tuvo dos hijos más, Santiago y Thaliana.

Y la relación entre Yeison y su hija mayor fue tan fuerte que en una entrevista pasada para la emisora La Kalle, el cantante expresó: “Ella no tiene otro papá en la cabeza, de hecho ni lo conozco”. Estas palabras reflejan el vínculo que existió entre ellos, como un padre y su hija, más allá de los lazos biológicos.

Un abrazo lleno de amor y recuerdos

Una de las primeras fotografías que Camila compartió en Instagram fue una imagen en la que aparece abrazando a Yeison; en esta fotografía, capturada en un momento de intimidad, no hay comentarios ni frases acompañando la instantánea.

Sin embargo, el gesto del abrazo habla por sí mismo, transmitiendo el amor, la protección y la conexión entre ambos. Ese abrazo sincero y lleno de cariño quedó grabado como un último testimonio de la relación que compartían, una relación que, aunque truncada por la tragedia, sigue viva en los recuerdos de la joven.

Al compartir esta foto, la joven dio a entender que el vacío dejado por su padre no se puede llenar con nada, pero su amor por él sigue siendo tan fuerte como siempre.

El dolor de Camila expresado en fotografías

En otro de sus emotivos recuerdos, Camila publicó una fotografía de su infancia, donde aparece junto a su papá cuando era una niña pequeña, allí también aparece la periodista Diva Jessurum y Rafael Muñoz, exmanager de Yeison Jiménez. Junto a esta foto, escribió un mensaje que desborda melancolía: “Ojalá todo fuera un sueño, te amo ❤️‍🩹”.

Con esta frase, Camila expresó su deseo de que lo ocurrido fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. El amor de una hija por su padre es indescriptible, y a través de estas palabras, la joven mostró cómo el dolor y la incredulidad invaden su corazón en este difícil momento.

Otra de las publicaciones de Camila que capturó la atención de sus seguidores fue la imagen de un sombrero que pertenecía a su papá. En la fotografía, se pueden ver las iniciales “YJ” bordadas en el sombrero, representando de forma clara e inequívoca a Yeison Jiménez.

Acompañando la imagen, Camila escribió: “Papi :(”. Las palabras son pocas, pero el mensaje detrás de ellas es contundente: su dolor es tan grande que ni siquiera las palabras pueden abarcarlo completamente.

