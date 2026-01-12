Hermana de Yeison Jiménez compartió emotivos mensajes tras la muerte del cantante: “Hoy todos reunidos en tu casa, pero sin ti”

Videos y fotografías muestran el vínculo irrompible de Lina con Yeison, mientras pide fortaleza para afrontar este duelo - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, el 10 de enero de 2026 ha dejado un profundo vacío en su entorno familiar y en el ámbito musical colombiano.

Entre quienes más han sentido la ausencia del intérprete de Maldita traga se encuentra su hermana Lina Jiménez, quien ha compartido en redes sociales una serie de mensajes, recuerdos y homenajes que reflejan el dolor que atraviesa tras la inesperada pérdida.

Lina Jiménez ha recurrido a fotografías y videos que muestran momentos significativos junto a Yeison, evocando instantes de alegría y unión familiar.

En uno de los registros publicados la mañana del 12 de enero de 2026, recordó un cumpleaños celebrado en honor a Santiago, hijo del artista.

El video, donde la familia canta y acompaña al menor en su primer aniversario, fue acompañado por unas palabras dirigidas especialmente a Sonia Restrepo, esposa de Yeison.

“Mi cuñada, la mujer que le dio un hogar y los hijos que lo acompañaron durante tantos años”, escribió Lina.

“Hoy todos reunidos en tu casa (la de Yeison), pero sin ti”, añadió, evidenciando la ausencia irreparable que deja el cantante.

El luto de Lina también se ha manifestado en mensajes de despedida llenos de nostalgia y súplica. En otro video, recordó una ocasión en la que Yeison le celebró el Día de la Madre, acompañando la publicación con un mensaje que conmueve a sus seguidores: “No, Yeison, por favor no me dejes sola. Niño, te lo suplico. Nadie nos va a amar como tú lo hiciste”.

Con estas palabras, la hermana del artista ha dejado ver el fuerte vínculo que compartían y el impacto emocional que ha tenido la partida del músico.

Yeison Jiménez, que tenía 34 años al momento de su muerte, había consolidado una carrera ascendente en la industria musical. Su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín marcó un hito en su trayectoria y estaba cerca de agotar la boletería para un nuevo espectáculo en ese mismo escenario.

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción entre seguidores, colegas y familiares, quienes han encontrado en las redes sociales un espacio para expresar el dolor y rendir tributo a su memoria.

En medio de la tristeza, Lina Jiménez ha pedido fortaleza a Dios y a su hermano desde el cielo, buscando consuelo mientras enfrenta el duelo junto a su familia.

Video revela los últimos segundos del vuelo de Yeison Jiménez antes del accidente fatal en Boyacá

Un video captado por cámaras de seguridad de una finca vecina aportó imágenes inéditas sobre los últimos segundos del vuelo de la avioneta en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez antes del accidente fatal registrado en la vereda Romita, en la vía entre Paipa y Duitama, Boyacá.

La grabación, difundida en TikTok por el usuario @niconino09, muestra cómo la aeronave cae abruptamente cerca de las 4:10 p. m. del 10 de enero de 2026, seguida casi de inmediato por una explosión.

El propietario del predio relató que su finca se encuentra a unos 150 metros del lugar del siniestro y que el video fue recogido por las cámaras después de que el encargado advirtiera el paso bajo de la avioneta.

De acuerdo con el testimonio recogido en la publicación, la aeronave presentó fallas en el motor poco antes del impacto: “Yo vi cuando la avioneta venía por acá, se le apagó el motor, luego volvió a prender y más adelante se apagó otra vez, y ya después cayó”.

El choque y posterior incendio provocaron la muerte de los seis ocupantes: el artista Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres, piloto de la aeronave.

El dueño de la finca decidió divulgar el material para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de las causas del accidente: “Este video lo hago más que todo para informar y mostrar lo que encontramos en nuestras cámaras de los últimos momentos, donde seguían con vida y el último recorrido que hizo la avioneta”.