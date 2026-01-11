Yohan Úsuga, amigo y productor de Yeison Jiménez, habla del impacto de su partida: “Pensamos que era un mal sueño”

El productor musical explicó cómo músicos, ingenieros y colaboradores cercanos reaccionaron con incredulidad ante la noticia, destacó el liderazgo de Yeison Jiménez dentro de la industria y envió un mensaje de apoyo a su familia, resaltando el impacto humano y artístico que deja su partida. - crédito Infobae Colombia/Mateo Riaños

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez generó una amplia reacción en la industria musical colombiana. Músicos, ingenieros de sonido, productores y miembros de su equipo de trabajo coincidieron en señalar la dificultad para asimilar la noticia y el impacto que su fallecimiento representa tanto en el plano humano como artístico. Entre las voces que se pronunciaron se encuentra la de Yohan Úsuga, productor musical y amigo cercano del artista, quien se refirió a los efectos que causó su partida en el entorno profesional que lo acompañó durante años.

En entrevista con Infobae Colombia, Úsuga explicó que la información sobre el fallecimiento de Jiménez fue recibida con incredulidad por quienes trabajaban con él de manera constante. Según indicó, las primeras conversaciones entre los integrantes del equipo estuvieron marcadas por la confusión y la dificultad para aceptar lo ocurrido.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Pensábamos que era una noticia falsa”

De acuerdo con el productor, varios músicos e ingenieros manifestaron la sensación de que la situación no era real. “Muchos de ellos decían que de pronto esto era un sueño y que al día siguiente despertaríamos y sería una noticia falsa”, señaló, al describir el ambiente que se vivió tras conocerse el hecho.

Úsuga indicó que la cercanía con Yeison Jiménez hizo que el golpe fuera mayor. “Es una cosa terrible esta noticia para nosotros”, expresó, al recordar los años de trabajo compartido y la relación personal que mantenían. Según explicó, esa cercanía se extendía a todo el equipo, con quienes el artista siempre mantuvo un trato respetuoso.

Asimismo, destacó el trato que el cantante mantenía con su equipo, caracterizado, según explicó, por el respeto y la consideración hacia cada uno de los miembros, incluidos músicos, productores y personal logístico.

“La forma como nos tratábamos, el respeto con el que siempre nos trataron, también estaba su mánager, Jefferson, un ser humano increíble”, afirmó, destacando el ambiente laboral que caracterizaba los proyectos del cantante.

Yohan Úsuga relató la conmoción que se vivió entre músicos y miembros del equipo de Yeison Jiménez tras conocerse su fallecimiento - crédito yohanproductor/Instagram

Reconocimiento al liderazgo de Yeison Jiménez en la industria

En sus declaraciones, Yohan Úsuga también se refirió al papel que Yeison Jiménez desempeñó dentro de la música popular colombiana. Lo describió como un referente para nuevas generaciones de artistas, señalando que su trayectoria sirvió de ejemplo para jóvenes que buscan abrirse camino en el sector musical.

El productor indicó que, tras conocerse la noticia, recibió mensajes de seguidores y jóvenes artistas que expresaron cómo Jiménez influyó en sus aspiraciones personales y profesionales.

“Me ha escrito una cantidad de peladitos diciendo que Yeison siempre fue o siempre ha sido su ejemplo”, afirmó, al resaltar el alcance del legado del artista y confirmando que Yeison Jiménez era visto como un modelo de disciplina, constancia y trabajo, cualidades que, afirmó, marcaron su carrera.

Úsuga señaló que el cantante impulsó a varias personas de su equipo a crecer dentro de la industria, al confiarles responsabilidades y brindarles oportunidades en proyectos de gran alcance.

“Nos enseñó que había que echar pa’ adelante, a meterse en cosas que se veían imposibles y él las lograba a punta de trabajo, metiéndole el corazón”, expresó, recordando una de las frases que mostraban la filosofía del cantante.

Úsuga habló sobre la importancia de “Aventurero” como punto de inflexión en su relación profesional con el cantante, explicó cómo la canción consolidó la confianza entre ambos y resaltó su impacto como himno de la música popular y fuente de inspiración para jóvenes artistas. - crédito Infobae Colombia/Mateo Riaños

“Aventurero” y su impacto en la carrera del cantante

Uno de los aspectos que destacó el productor fue la importancia de la canción “Aventurero”, recordada como uno de los mayores éxitos de Yeison Jiménez. De acuerdo con Úsuga, este tema representó un punto de inflexión en su relación profesional con el artista.

“Aventurero nos cambió la vida a todos”, afirmó, al explicar que la canción tuvo un impacto directo en músicos, productores, realizadores audiovisuales y el equipo de trabajo en general.

Úsuga explicó que fue uno de los primeros proyectos que realizaron juntos y que representó el momento en el que Jiménez le otorgó mayor confianza profesional. “Fue como la tercera o cuarta canción que grabamos juntos y fue cuando él me dijo: ‘Tú eres mi nuevo productor’”, relató.

El productor señaló que, a partir de ese trabajo, se consolidó una etapa de colaboración constante. “Grabamos muchísimos éxitos juntos y compartimos muchas cosas bonitas”, afirmó, al tiempo que destacó el carácter creativo del artista. “Aprendíamos mucho de lo soñador que era, de lo atrevido también dentro de lo musical”, agregó.

Además, subrayó que “Aventurero” se convirtió en un himno de la música popular, al conectar con jóvenes que encontraron en Yeison Jiménez un referente. “Muchos vieron y ven en Yeison un espejo a seguir, en cuanto a ser soñador en la vida”, expresó.

Mensaje a la familia y balance del legado artístico

Durante la entrevista, el productor también expresó un mensaje de solidaridad hacia la familia del cantante, en especial hacia sus hijas, su esposa, su madre y su hermana. Recordó que la pérdida trasciende el ámbito artístico y afecta profundamente a su entorno familiar.

Úsuga concluyó que el legado de Yeison Jiménez permanece en su obra musical y en las enseñanzas que dejó a quienes trabajaron con él, tanto en el plano profesional como humano.

Detalles del accidente aéreo

Según el reporte del Ministerio de Defensa, Yeison Jiménez figura entre las personas fallecidas en el accidente aéreo registrado en Boyacá. La aeronave se dirigía a Medellín y se accidentó en la vereda Romita, ubicada en la vía entre Paipa y Duitama, durante la tarde del sábado 10 de enero.

Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

El cantante tenía previsto continuar su desplazamiento hacia el municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto. La noche anterior se había presentado en Málaga, Santander, en lo que se convirtió en su última presentación.

Tras el impacto, el avión se incendió, lo que generó la activación de los organismos de emergencia. De acuerdo con información difundida en redes sociales, la aeronave habría perdido el control pocos segundos antes de despegar, aparentemente por no alcanzar la altura necesaria.

Yeison Jiménez venía de participar en la Feria de Manizales y tenía programado un concierto en el estadio El Campín de Bogotá para el 28 de marzo de 2026, como continuación del realizado el 26 de julio de 2025, considerado uno de los hitos de su carrera artística.