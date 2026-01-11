Primera versión oficial sobre la tragedia aérea en Boyacá en la que murió Yeison Jiménez: la aeronave voló apenas a 50 metros

El Ministerio de Transporte dio a conocer información oficial sobre el accidente que el sábado 10 de enero terminó con la vida del cantante Yeison Jiménez y cinco personas más en Boyacá - crédito @yeison_jimenez/Instagram - Suministrada a Infobae Colombia

El Ministerio de Transporte dio a conocer en la tarde del 11 de enero, por primera vez de manera oficial, información detallada sobre el accidente aéreo que día anterior terminó con la vida del cantante Yeison Jiménez y otras cinco personas en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama (Boyacá).

El comunicado, difundido por la entidad gubernamental, confirma que la aeronave implicada en el siniestro logró mantenerse en vuelo durante unos segundos a baja altura, aproximadamente 50 metros sobre el terreno, antes de impactar contra el suelo.

“El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, señala el documento.

Según el comunicado, la aeronave logró mantenerse en vuelo durante unos segundos a baja altura, aproximadamente 50 metros sobre el terreno, antes de desplomarse - crédito redes sociales

La información oficial detalla además que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista del aeródromo Juan José Rondón. Según la comunicación, en el lugar continúan las labores de recolección de evidencias, incluida la inspección de restos y motores, que serán sometidos a análisis técnico especializado.

“La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez se libere completamente el área”, añade el texto.

