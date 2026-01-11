Colombia

Medicina Legal confirmó la fecha en la que entregará los cuerpos del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Los análisis forenses avanzan para entregar los resultados tras la tragedia ocurrida en Boyacá

Las autoridades están avanzando en
Las autoridades están avanzando en el proceso de identificación de los cadáveres - crédito Medicina Legal Bogotá

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó durante la tarde del 11 de enero de 2026 que la entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama (Boyacá), se realizará en la tarde del 12 de enero en la sede central de Bogotá. Entre los fallecidos se encuentra el cantante de música popular Yeison Jiménez, cuya muerte desató tristeza masiva entre sus seguidores.

Por medio de un comunicado, la entidad precisó que los cuerpos llegaron a sus instalaciones el 11 de enero, sobre las 2:00 p. m. Desde ese momento, se iniciaron los exámenes de radiología, odontología forense y lofoscopia, procedimientos que forman parte de la primera fase técnica para la identificación de las víctimas.

Asimismo, se aclaró que antes de la entrega de los cuerpos, está programada la necropsia médico-legal, un paso clave que permitirá culminar la identificación plena de los fallecidos, según detalló el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Una vez culminados los análisis y en coordinación con las autoridades, la entrega de los restos se llevará a cabo en horas de la tarde.

“La información técnica y procedimental que se derive de estas actuaciones, será remitida de manera exclusiva a la autoridad en el marco de la investigación”, puntualizó la entidad.

El país recuerda con dolor
El país recuerda con dolor al artista tras su repentina muerte a sus 34 años - crédito @yeison_jimenez/Instagram - Suministrada a Infobae Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reiteró anteriormente que sería la sede de la capital del país la encargada de realizar las inspecciones de los cuerpos: “Los cuerpos de las víctimas serán abordados en la ciudad de Bogotá, en articulación con el equipo de Cundinamarca, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena”

Cabe mencionar que el fatal accidente se presentó el sábado 10 de enero de 2026, en el momento en el que la aeronave en la que viajaba el artista sufrió el siniestro en inmediaciones de Paipa, mientras el artista se dirigía hacia Antioquia, pues debía cumplir con uno de sus conciertos en Marinilla.

Después de confirmarse el accidente, equipos de la Defensa Civil y Bomberos locales se desplazaron de inmediato hasta el lugar para atender la emergencia.

Además del famoso artista de música popular, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó a Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora entre las víctimas mortales del impactante siniestro.

Del mismo modo, la Aeronáutica Civil informó que mantiene en curso la investigación oficial para esclarecer las causas del siniestro. Hasta el momento, no se han divulgado hipótesis concluyentes sobre el origen del accidente, pero se estima que la aeronave presentó fallas en el momento del despegue.

El artista falleció el 10
El artista falleció el 10 de enero en inmediaciones de Paipa, Boyacá - crédito Yeison Jiménez / Instagram

El director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, coronel Álvaro Bello, explicó a Caracol Radio que los análisis iniciales se centran en el estado de mantenimiento, la aeronavegabilidad y la funcionalidad de la aeronave accidentada.

Además, se revisan aspectos como el peso, el equilibrio y el comportamiento del avión en el momento del siniestro, así como la experiencia del piloto y copiloto. El objetivo de la investigación técnica es esclarecer en detalle las causas del suceso.

Murió Yeison Jiménez, uno de
Murió Yeison Jiménez, uno de los artistas más famosos del género popular - crédito Instagram

De acuerdo con lo informado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la aeronave no pudo completar las maniobras, salió de la pista y se estrelló contra el terreno, provocando un incendio que terminó en la muerte de las seis personas, entre ellas, el famoso artista.

Mientras que la Fiscalía se encarga de investigar las circunstancias que originaron la tragedia, la Aeronáutica Civil continúa evaluando todas las variables asociadas al accidente y Medicina Legal está avanzando en la plena identificación de los cuerpos para su posterior entrega a sus seres queridos.

