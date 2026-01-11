Colombia

La industria de la música hará sentido homenaje a Yeison Jiménez: “Vamos a despedir al viejo como se merece”

El impacto por la pérdida del artista se vio reflejado en las muestras de afecto de colegas y amigos

Los artistas harán un homenaje
Los artistas harán un homenaje para demostrar la profunda huella que el artista dejó en su comunidad artística - crédito @yeison_jimenez / Instagram

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo que se presentó en Boyacá durante la jornada del 10 de enero de 2026 sacudió a la industria de la música popular y a miles de seguidores del famoso artista de 34 años. Sus allegados se han mostrado afectados en sus redes sociales y en los conciertos que tuvieron que cumplir tras recibir la información.

Uno de ellos fue Ciro Quiñónez, que se refirió a lo ocurrido en entrevista con Olímpica Stereo: Se nos fue el más grande de la música popular de la nueva era. Se nos fue Yeison Orlando Jiménez, un luchador inigualable, un artista que no solamente pensaba en él, sino pensaba también en artistas, en apoyar, en cumplirle los sueños a sus amigos”, teniendo en cuenta que él fue uno de los que recibió apoyo del oriundo de Manzanares para impulsar su carrera musical.

En la entrevista, el cantante expresó su agradecimiento: “Fue lo que hizo con Ciro Quiñones, tomarlo de la mano desde cero, cambiarlo de un género, llevárselo a la música popular y volverlo lo que es”, afirmó.

Sobre el legado personal, Ciro indicó lo siguiente: “Definitivamente, lo recordaré como un luchador, un luchador inagotable. Ese hombre, uno de los mejores compositores que he conocido, pero lo recordaré como buen papá, buen esposo, buen hijo, buen amigo, buen colega, gran cantante, gran compositor”.

Y es que el vínculo no fue solo profesional: “El 31 de diciembre se lo dije todo: ‘Gracias por darme el mejor diciembre de mi vida. Gracias por darme el mejor año a mi familia’. Mi papá se acercó, le dieron un abrazo y le dijeron: ‘Gracias, Yeison, por cambiarnos la vida a toda la familia’”.

El famoso artista acogió a Ciro desde sus inicios y tiene varios temas musicales con él - crédito Instagram

Ciro reiteró que Yeison Jiménez impulsaba a otros artistas sin ningún tipo de interés: “No era envidioso, trataba de exaltar a las personas. No importa si el otro está más pegado que yo, yo voy en lo mío, haciendo lo que a mí me compete”.

Además se refirió a los mensajes de apoyo que recibía por parte de su amigo: “Los procesos hay que vivirlos bonito, y recuerdo que Yeison estaba muy orgulloso de mí. El último mensaje me lo puso en la penúltima foto que tengo cuando salí de vacaciones. Me escribió: ‘Lo estás logrando, mi muchacho’”.

Colegas de Yeison Jiménez se despedirán de él en un evento masivo

En la misma entrevista, el famoso se refirió al homenaje póstumo que tendrá lugar en el Movistar Arena: “Vamos a ir a despedirlo todos los artistas populares, vallenatos, llaneros. Vamos a ir muchos artistas, hasta urbanos que ni se imaginan, vamos a ir a despedir a Yeison. Va a ser en el Movistar Arena y hay cupo reservado, solamente pueden entrar 12.000 personas, pero vamos a despedir al viejo como se merece, con música, queriéndolo, como lo hacemos todos los colegas”.

Sus allegados lo recordarán como a él más le gustaba: en el escenario con los más icónicos temas del género - crédito @yeison_jimenez / Instagram

El artista relató que la despedida incluirá una velatón en el sector oriental de El Campín y un acompañamiento que, según Ciro, responde al papel de Yeison Jiménez como su mentor y referente: “Ese será mi legado de por vida, ayudar, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir”.

Finalmente, Quiñonez se refirió al difícil momento que atraviesan los allegados y seguidores del artista enviando palabras de consuelo: “Los designios de Dios a veces son difíciles de entender, pero hay que tener la valentía para aceptarlo porque los tiempos de Dios son perfectos, así nos duela todo el dolor que estamos sintiendo hoy todos los jimenistas”, como se declara al ser seguidor de la carrera de Yeison Jiménez por años.

El artista es recordado con cariño por miles de sus fanáticos - crédito Colprensa

Jhonny Rivera se pronunció sobre el homenaje

El artista considera que este tipo de eventos pueden ser calificados como motivo de oportunismo, por lo que está a la espera del pronunciamiento del equipo oficial de Yeison Jiménez y de su familia para que esta reunión sea avalada y, de ser así, confirmaría su asistencia.

La postura del artista fue apoyada por gran cantidad de internautas - crédito TikTok

