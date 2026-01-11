Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarradoras palabras tras la muerte del artista: “¿Qué voy a hacer sin ti?”

Tras la muerte del artista de música popular, la hermana de Yeisón Jiménez mostró su tristeza en sus redes sociales - crédito @heidyjimenez38/Instagram

La música popular colombiana está con un vacío tras la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez; el cantautor, reconocido por su potente voz y su carisma, perdió la vida el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de aviación en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama (Boyacá). El artista, de 34 años, estaba programado para presentarse esa misma noche en Marinilla, Antioquia, dejando una huella entre sus seguidores, colegas y familia.

Entre los que compartieron su tristeza, Heidy Jiménez, hermana menor del artista, se pronunció de forma clara y emotiva en sus redes sociales, lo que conmovió aún más a los seguidores de la familia, que, ya afectados por la noticia, pudieron empatizar con el dolor que la joven atraviesa.

En sus historias de Instagram, Heidy compartió mensajes cargados de tristeza y nostalgia, lo que reflejó la magnitud de la pérdida familiar. En uno de los primeros mensajes, pidió que no la buscaran: “No me llamen, estoy atravesando un momento muy doloroso”. La historia en la plataforma digital dejaba ver que el impacto de la tragedia era profundo y personal, más allá de la dimensión pública de la noticia.

Palabras de Heidy Jiménez tras la pérdida de su hermano

Poco después, compartió una fotografía de ambos junto a la Torre Eiffel en París; la imagen, que muestra a Yeison Jimenez sonriente, fue acompañada por palabras cargadas de desconsuelo, en una clara petición: “Papito, por favor llámame y dime que es mentira. Por favor hermano, ¿qué voy a hacer sin ti?”.

De acuerdo con los reportes preliminares, se conoció que la aeronave en la que iba el artista presentó problemas tras el despegue, lo que provocó el accidente y un incendio inmediato. Tras el suceso, tanto la Aeronáutica Civil como la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras que la Gobernación de Boyacá declaró duelo departamental en homenaje al artista.

Es por eso que, en otra de sus historias, Heidy compartió un video del artista caminando solo en un desierto, acompañado de un mensaje lleno de cariño, gratitud y con la interrogante que en estas situaciones no puede faltar: “Amor de mi vida, ¿por qué? Te amo, te amo, eres el mejor papá y hermano que me pudo dar Dios en la vida. Gracias por siempre estar, te amo”.

Estas palabras dejaron entrever la intensidad de la relación entre hermanos y la admiración que Heidy sentía por Yeison tanto como persona como artista.

Legado musical y personal de Yeison Jiménez

La muerte del cantautor provocó un amplio movimiento de solidaridad en redes sociales, pues sus seguidores, conocidos como los ‘Jimenistas’, inundaron las cuentas de la familia con mensajes de condolencias, apoyo y recuerdos de su música. Artistas, colegas y amigos enviaron palabras de aliento a su esposa, hijos, madre y hermana, reconociendo la importancia de Yeison dentro de la música popular y el impacto de su partida en la comunidad artística.

Yeison Jiménez, originario de Manzanares, Caldas, había logrado consolidarse como una figura emblemática del género, gracias a su estilo que fusionaba sonidos tradicionales con toques modernos. Su talento no solo se limitaba a la música; también exploró los videopódcast, los caballos y los negocios, al demostrar una versatilidad que lo convirtió en un referente del entretenimiento colombiano.

La familia, y especialmente Heidy, ahora enfrenta el dolor de la pérdida mientras intentan sobrellevar la tragedia del intérprete de famosas canciones como Aventurero, Vete y No tengo ni necesito. Sus publicaciones en redes sociales se convirtieron en un reflejo de la íntima conexión que compartían y de la manera en que Yeison impactó la vida de quienes lo rodeaban.

