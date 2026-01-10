Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es real”

Cristina Hurtado sorprendió en su más reciente carrete de fotos al mostrar sin filtros sus estrías y cicatrices como parte de un mensaje de amor propio - crédito @crisshurtado/Instagram

Tras su desvinculación de La casa de los famosos Colombia en 2025 en medio de informaciones que apuntaban a una mala relación con su compañera de fórmula Carla Giraldo, la presentadora paisa pasó la mayor parte del año concentrada en su faceta empresarial y como creadora de contenido en redes sociales, alternando con el tiempo que le dedica a la familia que construyó con el actor José Narváez.

Por esa razón, buena parte de sus publicaciones las realizó mientras se encontraba junto a sus seres queridos en la propiedad vacacional que tienen en el departamento de Córdoba.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Allí, entre rutinas de ejercicio, momentos de esparcimiento con sus hijos —y especialmente con el tercero, Mateo—, no es sorpresa que a menudo la conductora deleite a sus seguidores con su figura, por la que es habitual que reciba elogios tanto de hombres como de mujeres.

Sin embargo, en el más reciente carrete de fotos que compartió Cristina en su cuenta de Instagram, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde una faceta completamente diferente. Aunque lo habitual es esconder o disimular las imperfecciones del cuerpo, esta vez la antioqueña no tuvo reparos en mostrar sus estrías y cicatrices, acompañando la publicación con un mensaje enfocado en el amor propio y la aceptación.

“Este cuerpo no es perfecto, es REAL! Tiene estrías que cuentan la historia de mis hijos. Celulitis que no me quita valor. Un vientre que a veces se inflama, porque también siente, también cambia, también vive. Este cuerpo ha atravesado procesos hormonales, días de cansancio, de frustración, de no reconocerme en el espejo… y aun así, sigue aquí, sosteniéndome, llevándome, permitiéndome vivir”, expresó en el texto que acompañó las fotografías.

El mensaje de Cristina en Instagram destacó la importancia de aceptar los cambios corporales y la autenticidad sobre la perfección física - crédito @crisshurtado/Instagram

En el mismo mensaje, Hurtado se dirigió concretamente al público femenino que sigue su actividad y les recordó que la perfección no es el objetivo, sino la autenticidad personal. “No estás rota. No estás fallando. No estás sola. Tu cuerpo no necesita castigo, necesita comprensión. No necesita odio, necesita AMOR!!! No necesita COMPARACIONES, necesita RESPETO!!! Si hoy te miras y no te gusta lo que ves, mírate otra vez… pero con más amor. Porque tu valor no se mide en una talla, ni en una foto, ni en un abdomen plano", expresó.

Sus palabras fueron celebradas por numerosos usuarios, quienes consideraron la publicación como una muestra de la cercanía y honestidad que proyecta la presentadora con sus seguidores, algo que la misma Cristina Hurtado ha procurado que sea constante en sus interacciones en redes.

Lo que se sabe de ‘A otro nivel’, el nuevo proyecto televisivo de Cristina Hurtado

A mediados de 2025 se conoció que Caracol Televisión reclutó a la presentadora para ser la nueva conductora de A otro nivel, en el que un grupo de cantantes e intérpretes se darán cita para mostrar su talento y aspirar a llevarse el millonario premio.

Hurtado asumiría el lugar de la presentadora habitual, Paulina Vega, pero según reportó el periodista Carlos Ochoa, la producción atravesó algunos problemas que demoraron el inicio de las grabaciones en agosto debido a que tardaron en decidir el jurado.

Cristina Hurtado será la presentadora del programa de Caracol Televisión, 'A otro nivel', en 2026 - crédito @crisshurtado/Instagram

El comunicador afirmó que el jurado para dicha temporada lo conformarían Kike Santander, Felipe Peláez y el peruano Gian Marco.

En su cuenta de Instagram, la presentadora no ocultó su entusiasmo por el estreno de la nueva temporada de A otro nivel. “Lo más lindo del 2026 es que nos volveremos a ver todas las noches en @aotronivelco para emocionarnos como nos gusta, vibrar con historias de vida y apasionarnos con los talentosos artistas que nos sorprenderán con prodigiosas voces!!”, expresó.

De momento no se conoce fecha de estreno del formato, aunque se espera que sea el que compita con La casa de los famosos Colombia por el liderato del rating en 2026.