Aerocivil advierte por protestas en Mitú y pide respetar aeropuerto: “podrían suspenderse las operaciones aéreas”

Una manifestación registrada en Mitú, capital del departamento del Vaupés, encendió alertas sobre la seguridad de las operaciones aéreas en el aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, según reportó la Revista Semana.

La protesta fue realizada por habitantes del municipio, quienes expresaron inconformidades relacionadas con condiciones de vida y lo que consideran compromisos estatales no cumplidos en la región amazónica.

Decenas de personas participaron en la jornada, en una ciudad que cuenta con 35.000 habitantes, de acuerdo con datos citados en el reporte periodístico.

Los asistentes señalaron dificultades históricas en el acceso a servicios básicos, el alto costo de productos esenciales y problemas recurrentes en el suministro de energía y combustible.

Un residente de Mitú, consultado de manera anónima por Semana, describió la situación local en los siguientes términos:

“No hay agua potable, no hay luz, la energía está muy cara. Siempre ha habido problemas con el suministro de combustible, y solo por ponerle un ejemplo: en Bogotá una libra de papa 500, 600 pesos, acá cuesta 2.500 pesos y ese no es el problema, el verdadero problema es que ni siquiera hay”. El testimonio fue citado como parte del contexto de la movilización ciudadana.

Aunque la manifestación se desarrolló sin actos violentos, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un pronunciamiento público en el que llamó la atención sobre los riesgos que pueden generarse cuando se presentan concentraciones de personas en zonas cercanas a la infraestructura aeroportuaria.

La entidad recordó que este tipo de terminales cumplen una función estratégica para la conectividad de regiones con acceso limitado por otras vías.

En su comunicación, la autoridad aeronáutica indicó que realizó “un llamado respetuoso a la comunidad para que estas acciones no afecten la infraestructura aeronáutica, la cual cumple un papel fundamental en la conectividad de regiones de difícil acceso en el país”, enfatizando la importancia de mantener despejadas las áreas operativas del aeropuerto.

La Aerocivil informó que el aeropuerto Fabio Alberto León Bentley continuaba en funcionamiento, con acompañamiento de las autoridades competentes. No obstante, advirtió sobre posibles consecuencias si se presentaban nuevas incursiones en la pista o en zonas restringidas. Según la entidad, estas situaciones pueden comprometer los estándares de seguridad exigidos para la operación aérea.

En ese sentido, el organismo estatal explicó: “En este momento, el Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú se encuentra operando con el apoyo de las autoridades competentes, para evitar situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad operacional”. El mensaje buscó informar sobre el estado actual de la terminal aérea y las medidas preventivas adoptadas.

La Aeronáutica Civil agregó que, de mantenerse este tipo de acciones, podría verse obligada a tomar decisiones más restrictivas. “No obstante, de persistir la intrusión de personas en la pista, la Aeronáutica Civil se vería en la obligación de suspender las operaciones aéreas, en cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos”, señaló el pronunciamiento oficial difundido tras la protesta.

La advertencia generó atención debido a la condición geográfica de Mitú, considerada una de las capitales departamentales más aisladas del país.

El municipio solo cuenta con acceso por vía fluvial o aérea, lo que convierte al transporte aéreo en un elemento central para el abastecimiento, la atención en salud, la movilidad institucional y la conexión con el resto del territorio nacional.

En su declaración final, la entidad reiteró la necesidad de canalizar las inconformidades por vías institucionales.

“Desde la Aeronáutica Civil de Colombia reiteramos la invitación a la comunidad a abstenerse de realizar acciones de hecho que puedan comprometer la seguridad aérea y la integridad de la infraestructura aeroportuaria. Las situaciones que se presentan en la región deben ser canalizadas a través del diálogo y los mecanismos institucionales con las autoridades correspondientes, a fin de encontrar soluciones concertadas a las problemáticas existentes”, expresó.

Las demandas de los habitantes se centran en servicios como agua potable, energía y costos de vida, aspectos que han sido expuestos en diferentes escenarios por comunidades de la Amazonía.

En el caso de Mitú, la protesta se desarrolló en inmediaciones del aeropuerto, lo que motivó la intervención preventiva de las autoridades aeronáuticas para preservar la operación regular de los vuelos.