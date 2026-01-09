Prepare una deliciosa mantecada en horno o en sartén: el postre predilecto en las onces bogotanas

La textura esponjosa y el aroma a anís hacen de la mantecada el bizcochuelo favorito para acompañar el café o chocolate - crédito Ilustrativa Infobae

La mantecada es mucho más que un simple bizcochuelo: es símbolo de tradición y sabor, el acompañante perfecto para el café o chocolate de las tardes en familia.

Su textura esponjosa y su delicado aroma la convierten en una de las favoritas de las onces bogotanas, y en un clásico principalmente de las panaderías de la región andina.

Este bizcochuelo suele servirse durante la merienda, acompañado de chocolate o café. La receta tradicional se caracteriza por el uso de harina de maíz, azúcar, huevos y, en ocasiones, un toque de anís que refuerza su personalidad local.

La receta tradicional de la mantecada colombiana utiliza harina de maíz, azúcar, huevos y, opcionalmente, esencia de anís - crédito ilustrativa Infobae

Receta de mantecada

La preparación de la mantecada implica batir la harina de maíz con azúcar, huevos y polvo de hornear, hasta obtener una mezcla homogénea que se hornea para lograr una textura aireada y suave. El resultado es una torta dorada, de miga esponjosa y sabor delicado, ideal para acompañar bebidas calientes o frías.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Reposo/enfriado: 15 minutos

Tiempo total aproximado: una hora

Ingredientes

250 g de harina de maíz 200 g de azúcar Cuatro huevos Una cucharadita de polvo de hornear 120 g de mantequilla derretida 100 ml de leche Una pizca de sal cucharadita de esencia de anís (opcional)

Cómo hacer una deliciosa mantecada

Precaliente el horno a 180°C y engrase un molde rectangular o cuadrado. Bata la mantequilla derretida con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Añada los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorpore la harina de maíz, el polvo de hornear y la sal, mezclando de manera envolvente. Agregue la leche y, si usas, la esencia de anís, hasta lograr una masa homogénea y sin grumos. Vierta la preparación en el molde y nivele la superficie. Hornee durante 30 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Retire del horno y deje enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones. Sirva acompañada de chocolate caliente o café para realzar su sabor tradicional.

El tiempo total de preparación de la mantecada colombiana es de aproximadamente una hora, incluyendo cocción y enfriado - crédito Claudia Martínez/Para Ti

Mantecada en sartén

La mantecada en sartén requiere una cocción a fuego muy bajo y con tapa, lo que ayuda a que la mezcla suba y se cocine de manera uniforme, evitando que se queme por debajo. El resultado es un bizcochuelo esponjoso y húmedo.

Pasos clave para la versión en sartén

Prepare la mezcla de la mantecada siguiendo la receta tradicional. Engrase una sartén antiadherente y vierta la mezcla, nivelando la superficie. Cocine a fuego muy bajo, tapando la sartén y colocando un paño limpio entre la tapa y la sartén para evitar que el vapor caiga sobre la masa. Cocine durante 25-35 minutos, revisando con un palillo hasta que salga limpio. Deje enfriar antes de desmoldar.

Consejos cruciales:

Siempre utilice fuego bajo para evitar que la base se queme y el centro quede crudo.

No destapee la sartén innecesariamente para conservar el calor y permitir que suba la masa.

El proceso para hacer mantecada colombiana incluye batido de ingredientes y horneado para lograr una miga dorada y suave - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Proteína: 5 g

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 42 g

Azúcares: 20 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mantecada se conserva en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta tres días. Puede mantenerse refrigerada hasta cinco días, y se recomienda calentarla ligeramente antes de servir si se ha refrigerado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente ocho porciones generosas de mantecada.