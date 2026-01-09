Colombia

Prepare una deliciosa mantecada en horno o en sartén: el postre predilecto en las onces bogotanas

Las citas en torno al café o al chocolate suelen incorporar esta especialidad, cuyo proceso de elaboración incluye una mezcla batida y horneada que resulta en una textura esponjosa

Guardar
La textura esponjosa y el
La textura esponjosa y el aroma a anís hacen de la mantecada el bizcochuelo favorito para acompañar el café o chocolate - crédito Ilustrativa Infobae

La mantecada es mucho más que un simple bizcochuelo: es símbolo de tradición y sabor, el acompañante perfecto para el café o chocolate de las tardes en familia.

Su textura esponjosa y su delicado aroma la convierten en una de las favoritas de las onces bogotanas, y en un clásico principalmente de las panaderías de la región andina.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este bizcochuelo suele servirse durante la merienda, acompañado de chocolate o café. La receta tradicional se caracteriza por el uso de harina de maíz, azúcar, huevos y, en ocasiones, un toque de anís que refuerza su personalidad local.

La receta tradicional de la
La receta tradicional de la mantecada colombiana utiliza harina de maíz, azúcar, huevos y, opcionalmente, esencia de anís - crédito ilustrativa Infobae

Receta de mantecada

La preparación de la mantecada implica batir la harina de maíz con azúcar, huevos y polvo de hornear, hasta obtener una mezcla homogénea que se hornea para lograr una textura aireada y suave. El resultado es una torta dorada, de miga esponjosa y sabor delicado, ideal para acompañar bebidas calientes o frías.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Reposo/enfriado: 15 minutos
  • Tiempo total aproximado: una hora

Ingredientes

  1. 250 g de harina de maíz
  2. 200 g de azúcar
  3. Cuatro huevos
  4. Una cucharadita de polvo de hornear
  5. 120 g de mantequilla derretida
  6. 100 ml de leche
  7. Una pizca de sal
  8. cucharadita de esencia de anís (opcional)

Cómo hacer una deliciosa mantecada

  1. Precaliente el horno a 180°C y engrase un molde rectangular o cuadrado.
  2. Bata la mantequilla derretida con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
  3. Añada los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición.
  4. Incorpore la harina de maíz, el polvo de hornear y la sal, mezclando de manera envolvente.
  5. Agregue la leche y, si usas, la esencia de anís, hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
  6. Vierta la preparación en el molde y nivele la superficie.
  7. Hornee durante 30 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
  8. Retire del horno y deje enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones.
  9. Sirva acompañada de chocolate caliente o café para realzar su sabor tradicional.
El tiempo total de preparación
El tiempo total de preparación de la mantecada colombiana es de aproximadamente una hora, incluyendo cocción y enfriado - crédito Claudia Martínez/Para Ti

Mantecada en sartén

La mantecada en sartén requiere una cocción a fuego muy bajo y con tapa, lo que ayuda a que la mezcla suba y se cocine de manera uniforme, evitando que se queme por debajo. El resultado es un bizcochuelo esponjoso y húmedo.

Pasos clave para la versión en sartén

  1. Prepare la mezcla de la mantecada siguiendo la receta tradicional.
  2. Engrase una sartén antiadherente y vierta la mezcla, nivelando la superficie.
  3. Cocine a fuego muy bajo, tapando la sartén y colocando un paño limpio entre la tapa y la sartén para evitar que el vapor caiga sobre la masa.
  4. Cocine durante 25-35 minutos, revisando con un palillo hasta que salga limpio.
  5. Deje enfriar antes de desmoldar.

Consejos cruciales:

  • Siempre utilice fuego bajo para evitar que la base se queme y el centro quede crudo.
  • No destapee la sartén innecesariamente para conservar el calor y permitir que suba la masa.
El proceso para hacer mantecada
El proceso para hacer mantecada colombiana incluye batido de ingredientes y horneado para lograr una miga dorada y suave - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Proteína: 5 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Azúcares: 20 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mantecada se conserva en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta tres días. Puede mantenerse refrigerada hasta cinco días, y se recomienda calentarla ligeramente antes de servir si se ha refrigerado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente ocho porciones generosas de mantecada.

Temas Relacionados

Mantecada colombianaReceta mantecadaRecetas colombianasColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Petro y Lula da Silva celebraron la liberación de presos en Venezuela y se comprometieron a llevar ayuda humanitaria

El presidente de Colombia y su homólogo de Brasil coincidieron en que la situación en el país con el que comparten frontera debe resolverse mediante el diálogo

Petro y Lula da Silva

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO Mercado de fichajes:

Yáser Asprilla y Jhon Solís le darían un golpe millonario al Girona: todo por su salida a otros clubes

El conjunto español está muy cerca de perder una enorme cantidad de dinero por los dos colombianos, que llegaron como promesas y no destacaron en estos años

Yáser Asprilla y Jhon Solís

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Canciller de Gustavo Petro sostuvo encuentro con embajador de la Unión Europea, un día después de la llamada a Donald Trump

La llegada de expertos europeos a territorio nacional tendría como propósito monitorear los comicios que se llevarán a cabo en el primer semestre, en un nuevo capítulo en la cooperación política y económica entre ambas delegaciones, que avanzan en acuerdos sobre seguridad, inversiones y diálogo birregional

Canciller de Gustavo Petro sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

David Ospina y su hija

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Mercado de fichajes de la

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026