Colombia

Andrés Forero hizo grave denuncia contra interventor del Gobierno en EPS Famisanar: “Bachilleres ganando 28 millones”

El representante a la Cámara ha realizado otras denuncias recientemente en contra del sector salud. Contra la EPS denunció que tras la interventoría se han aumentado los contratos laborales

Guardar
El congresista Andrés Forero denunció
El congresista Andrés Forero denunció que los costos de nuevos contratos al mes son de al menos 700 millones - crédito Famisanar EPS/Facebook

El representante a la Cámara y férreo opositor Andrés Forero denunció en redes sociales que la intervención a la EPS Famisanar estaría siendo escenario de contrataciones irregulares, adem{as de retrasos en la entrega de medicamentos a pacientes.

El congresista del Centro Democrático señaló que en mes y medio, el nuevo interventor, José Gallo, habría suscrito 75 nuevos contratos laborales con un costo mensual de 700 millones de pesos.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración pública, emitida en redes sociales, Forero aseguró que “están feriando Famisanar”, con documentos en mano demostró que “hay bachilleres que ganan $28 millones y técnicas en enfermería de $40 millones al mes”.

El congresista también expuso que 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre del año 2025, situación que según él agrava la crisis de la EPS.

Andrés Forero denunció que hay
Andrés Forero denunció que hay salario de hasta 40 millones de pesos en servidores de la salud bachilleres en Famisanar, tras interventoría - crédito Andrés Forero

De acuerdo con la denuncia de Forero, en febrero de 2025 se habría modificado el manual de funciones de Famisanar y, durante ese año, los interventores designados por el Gobierno contrataron 572 personas adicionales, lo que representó un incremento de 2.700 millones de pesos mensuales en la nómina de la entidad.

Uno de los beneficiados fue el exinterventor de Sanitas, Kemer Ramírez, con un salario mensual de $40 millones.

Forero afirmó que los interventores de la administración de Gustavo Petro estarían “ordeñando las EPS intervenidas mientras los pacientes se quedan sin medicamentos”.

Andrés Forero compartió cuántas personas
Andrés Forero compartió cuántas personas fueron contratadas y con qué sueldos desde el 15 de noviembre hasta el cierre del año en Famisanar - crédito Andrés Forero

Insistió en que la situación afecta directamente a miles de usuarios y apuntó a la falta de respuestas por parte de Luis Carlos Leal, actual superintendente nacional de salud, y del exinterventor de Nueva EPS, Bruce Camacho.

La controversia surge en medio del proceso de intervención de varias EPS en Colombia, bajo estricto seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

Forero llamó la atención sobre la transparencia en los procesos administrativos y la urgencia de restablecer la entrega de medicamentos esenciales a los pacientes afectados.

Documentos de Famisanar conocidos por
Documentos de Famisanar conocidos por el congresista Forero - crédito Andrés Forero

Forero también denunció una inusual creación de más de 400 cargos en el Ministerio de Salud

El 7 de enero de 2026, representante Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció la posible creación de 442 cargos en el Ministerio de Salud con un costo estimado de 59.403 millones de pesos anuales.

El parlamentario cuestionó la iniciativa en medio de la emergencia económica decretada en Colombia, asegurando que contradice la actual crisis sanitaria y se produce a tan solo meses de las próximas elecciones.

El documento oficial del Ministerio, entregado a Andrés Forero tras un derecho de petición, detalla que “el análisis de carga laboral determinó la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de priorización para la creación de empleos. Como resultado, se definió en 442 los nuevos cargos por formalización laboral, cuyo costo anual proyectado para el año 2026 asciende a 59.403 millones de pesos. El costo total anual de la planta es de $94.218.379.462”.

El congresista sostuvo que el proceso se adelanta bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y lo vinculó a presuntos intereses políticos para favorecer a un candidato al Congreso por Tolima.

“Mientras pacientes mueren por falta de medicamentos, @GA_Jaramillo quiere politiquear con la nómina de @MinSaludCol para favorecer a su candidato a Cámara por el Tolima. @CGR_Colombia y @PGN_COL deben frenarlo”, exigió Forero.

Andrés Forero compartió los respaldos
Andrés Forero compartió los respaldos documentales de la intención del Ministerio de Salud - crédito X

La medida aún no ha sido implementada. Según el Ministerio, siguen en curso las actuaciones administrativas y se requiere la aprobación de los recursos y la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tampoco existe una fecha confirmada para la ejecución de la ampliación de la planta de personal.

Forero también reveló documentos de respaldo a acciones legales y un incidente de desacato impulsados por los sindicatos Sindimisalud, Asominsalud y Asoness, que rechazan el rediseño institucional y aseguran no haber sido consultados durante el proceso.

Entre los archivos compartidos por el representante figuran peticiones y trámites realizados entre abril y octubre de 2025, así como la normativa que prohíbe la apertura de nuevos cargos durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Al cierre de este reporte, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas ni ha ofrecido información adicional sobre el avance del procedimiento.

Temas Relacionados

DenunciaAndrés ForeroFamisanar EPSContratosSueldos millonariosColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Palacios afirmó que “Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano”, por anuncio de reunión con Delcy Rodríguez

El candidato presidencial que busca finiquitar los trámites ante la Registraduría para sellar su ingreso a la Gran Consulta

Daniel Palacios afirmó que “Petro

El principal sospechoso del feminicidio de la patrullera Vanessa de León fue hallado muerto en la cárcel de Valledupar

Familiares y sociedad civil reclaman respuestas sobre las deficiencias en los sistemas de protección de servidores públicos y el destino del hijo de la patrullera

El principal sospechoso del feminicidio

‘Influencer’ bogotano se dio a la tarea de buscar el verdadero centro de Bogotá: es un poste

Un experimento práctico aplicó recortes y equilibrio para desafiar la noción tradicional del corazón de la ciudad

‘Influencer’ bogotano se dio a

En redes sociales denuncian que hombre besó a una viajera dormida en vuelo de Avianca: esto contestó la aerolínea colombiana

Una usuaria publicó un video para denunciar que la viajera acudió a una asistente de vuelo que, al parecer, no le brindó una respuesta adecuada. Avianca rechazó los hechos

En redes sociales denuncian que

El hijo de Falcao aclaró de qué equipo es hincha: su mamá compartió el video que enterneció las redes sociales

Jedidiah le puso fin a las dudas para alegría de su papá y de todos los hinchas azules que están ilusionados luego de confirmarse el regreso del delantero al equipo del cual es hincha

El hijo de Falcao aclaró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro respondió al video en

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Gondwana confirma su regreso a

Gondwana confirma su regreso a Bogotá con un concierto en 2026

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Deportes

El hijo de Falcao aclaró

El hijo de Falcao aclaró de qué equipo es hincha: su mamá compartió el video que enterneció las redes sociales

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación