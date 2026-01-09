Andrés Forero hizo grave denuncia contra interventor del Gobierno en EPS Famisanar: “Bachilleres ganando 28 millones”

El congresista Andrés Forero denunció que los costos de nuevos contratos al mes son de al menos 700 millones - crédito Famisanar EPS/Facebook

El representante a la Cámara y férreo opositor Andrés Forero denunció en redes sociales que la intervención a la EPS Famisanar estaría siendo escenario de contrataciones irregulares, adem{as de retrasos en la entrega de medicamentos a pacientes.

El congresista del Centro Democrático señaló que en mes y medio, el nuevo interventor, José Gallo, habría suscrito 75 nuevos contratos laborales con un costo mensual de 700 millones de pesos.

En su declaración pública, emitida en redes sociales, Forero aseguró que “están feriando Famisanar”, con documentos en mano demostró que “hay bachilleres que ganan $28 millones y técnicas en enfermería de $40 millones al mes”.

El congresista también expuso que 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre del año 2025, situación que según él agrava la crisis de la EPS.

Andrés Forero denunció que hay salario de hasta 40 millones de pesos en servidores de la salud bachilleres en Famisanar, tras interventoría - crédito Andrés Forero

De acuerdo con la denuncia de Forero, en febrero de 2025 se habría modificado el manual de funciones de Famisanar y, durante ese año, los interventores designados por el Gobierno contrataron 572 personas adicionales, lo que representó un incremento de 2.700 millones de pesos mensuales en la nómina de la entidad.

Uno de los beneficiados fue el exinterventor de Sanitas, Kemer Ramírez, con un salario mensual de $40 millones.

Forero afirmó que los interventores de la administración de Gustavo Petro estarían “ordeñando las EPS intervenidas mientras los pacientes se quedan sin medicamentos”.

Andrés Forero compartió cuántas personas fueron contratadas y con qué sueldos desde el 15 de noviembre hasta el cierre del año en Famisanar - crédito Andrés Forero

Insistió en que la situación afecta directamente a miles de usuarios y apuntó a la falta de respuestas por parte de Luis Carlos Leal, actual superintendente nacional de salud, y del exinterventor de Nueva EPS, Bruce Camacho.

La controversia surge en medio del proceso de intervención de varias EPS en Colombia, bajo estricto seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

Forero llamó la atención sobre la transparencia en los procesos administrativos y la urgencia de restablecer la entrega de medicamentos esenciales a los pacientes afectados.

Documentos de Famisanar conocidos por el congresista Forero - crédito Andrés Forero

Forero también denunció una inusual creación de más de 400 cargos en el Ministerio de Salud

El 7 de enero de 2026, representante Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció la posible creación de 442 cargos en el Ministerio de Salud con un costo estimado de 59.403 millones de pesos anuales.

El parlamentario cuestionó la iniciativa en medio de la emergencia económica decretada en Colombia, asegurando que contradice la actual crisis sanitaria y se produce a tan solo meses de las próximas elecciones.

El documento oficial del Ministerio, entregado a Andrés Forero tras un derecho de petición, detalla que “el análisis de carga laboral determinó la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de priorización para la creación de empleos. Como resultado, se definió en 442 los nuevos cargos por formalización laboral, cuyo costo anual proyectado para el año 2026 asciende a 59.403 millones de pesos. El costo total anual de la planta es de $94.218.379.462”.

El congresista sostuvo que el proceso se adelanta bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y lo vinculó a presuntos intereses políticos para favorecer a un candidato al Congreso por Tolima.

“Mientras pacientes mueren por falta de medicamentos, @GA_Jaramillo quiere politiquear con la nómina de @MinSaludCol para favorecer a su candidato a Cámara por el Tolima. @CGR_Colombia y @PGN_COL deben frenarlo”, exigió Forero.

Andrés Forero compartió los respaldos documentales de la intención del Ministerio de Salud - crédito X

La medida aún no ha sido implementada. Según el Ministerio, siguen en curso las actuaciones administrativas y se requiere la aprobación de los recursos y la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tampoco existe una fecha confirmada para la ejecución de la ampliación de la planta de personal.

Forero también reveló documentos de respaldo a acciones legales y un incidente de desacato impulsados por los sindicatos Sindimisalud, Asominsalud y Asoness, que rechazan el rediseño institucional y aseguran no haber sido consultados durante el proceso.

Entre los archivos compartidos por el representante figuran peticiones y trámites realizados entre abril y octubre de 2025, así como la normativa que prohíbe la apertura de nuevos cargos durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Al cierre de este reporte, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas ni ha ofrecido información adicional sobre el avance del procedimiento.