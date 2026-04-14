Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%: “Ninguna junta de bancos centrales del mundo hace eso”

El jefe de Estado catalogó de "estupida" la decisión de aumentar las tasas de interés - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el Banco de la República por su decisión de fijar la tasa de interés en 11,25%, que calificó como una “estupidez” de la junta directiva. Según sus consideraciones, el alza traerá repercusiones negativas en la economía nacional.

“Entonces, el Banco de la República decidió subir la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que como Estados Unidos no subió la tasa de interés ni ninguna junta del banco de centrales del mundo tuvo la estupidez de hacer lo que hizo la junta directiva del Banco de Colombia. Es el único banco que hizo esa burrada. Entonces, se vienen los capitales especulativos a Colombia a gozarnos”, afirmó.

Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de subir la tasa de interés - crédito Banco de la República - Presidencia

El análisis de Petro apunta a que el aumento del indicador no responde a la economía colombiana actual, sino que se trata de un acto vengativo contra los logros obtenidos bajo su administración en el último cuatrienio.

“El trabajo nacional se va para donde ellos. Yo ya mostré todos los dueños de la deuda pública colombiana. No son sino banqueros extranjeros y nacionales, banqueros, banqueros. Entonces, ¿qué hizo el Banco de la República? Por venganza contra nuestra medida, subirle los ingresos a toda la población colombiana, se vengan para que parte del ingreso de Colombia, de la riqueza de Colombia, se vaya a diez banqueros sinvergüenzas [golpea la mesa] que viven del Estado, parásitos, [golpea la mesa] a engordar sin trabajar”, expuso el mandatario.

Petro relacionó la subida de la tasa de interés con el dolar - crédito @petrogustavo/X

Después de su intervención en el Consejo de Ministros, Petro insistió en cuestionar la gestión del emisor en sus redes sociales. A criterio del gobernante de los colombianos, la medida avalada por la junta directiva, sumada a los cambios realizados por el Sistema de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés) vulnera la economía colombiana.

“Tal como advertí, el alza de la tasa de interés irracional, trae la caída del dólar y la revalorización del peso. Mientras en Colombia la banca central eleva la tasa de interés real, en el mundo se mantiene igual o se baja, el FED de Estados Unidos la mantuvo igual y eso hace que los capitales especulativos y dañinos fluyan a Colombia. Hay que vender más deuda en pesos (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, aseveró que miles de colombianos han perdido dinero por causa de las inversiones en el extranjero de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) que invirtieron antes de la caída del precio del dólar.

“Hoy el dólar se desploma en Colombia. Todos los que sacaron sus dineros pierden dinero, incluidos los ahorros de los trabajadores sacado a sin consultarlos por los dueños privados de los fondos de pensiones (sic)”.

El jefe de Estado agregó: “Estamos ya en 3.622 pesos por dólar. Golpean las exportaciones y lo peor, mucho de la demanda agregada que aumentamos con el salario vital se puede ir al exterior en consumo importado. La producción nacional puede caer reemplazada por importaciones y los puestos de trabajo que pensábamos crear dentro de Colombia se harán pero en los países de origen de las importaciones (sic)”.

El jefe de Estado señaló que por culpa del emisor se pierden los ahorros de los colombianos - crédito @petrogustavo/X

Sobre las razones del alza de la tasa de interés, Petro dijo: “Lo repito por hacer daño electoral, la mayoría de la junta ha cometido un atentado contra la economía nacional y las familias de Colombia”, advirtiendo que la decisión “junto al bloqueo de carreteras nos muestra de frente el uribismo, un movimiento dañino contra la agricultura y la industria nacional y proclive a la violencia de manera permanente, enemigo de la paz”.

En su denuncia, el presidente alertó sobre el dominio del movimiento político totalitario de extrema derecha: “Aquí está el fascismo desnudo ante los ojos de ustedes, y atacando dónde lamentablemente la gente los vuelve mayoría. Pueblos que se suicidan sin saberlo (sic)”.