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Lina María Garrido le lanzó pulla a Gustavo Petro por usar lentes oscuros en el Consejo de Ministros: “Pupilas dilatadas y ojos enrojecidos”

La congresista avivó el debate político en medio de la crisis fronteriza con Ecuador, mientras el Gobierno enfrenta presiones económicas y cuestionamientos por el desarrollo del consejo de ministros en Ipiales

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El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Ipiales en medio de la crisis comercial con Ecuador, mientras crecen las tensiones políticas por sus declaraciones - crédito @linamariagarri1/X y Presidencia
El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Ipiales en medio de la crisis comercial con Ecuador, mientras crecen las tensiones políticas por sus declaraciones - crédito @linamariagarri1/X y Presidencia

La representante a la Cámara Lina María Garrido desató una nueva controversia al lanzar un duro señalamiento contra el presidente Gustavo Petro tras su intervención en un consejo de ministros extraordinario en Ipiales.

A través de redes sociales, la congresista sugirió que el mandatario podría haber presentado signos físicos inusuales durante la reunión, afirmando que, de no haber llevado gafas oscuras, “lo más probable es que tuviera las pupilas dilatadas y los ojos enrojecidos”.

El comentario generó una inmediata ola de reacciones en el escenario político y en la opinión pública, en un momento especialmente sensible para el Gobierno nacional, que enfrenta una compleja crisis económica y diplomática en la frontera con Ecuador.

Sin embargo, más allá del señalamiento de Garrido, la atención pública también se desvió hacia el tono y contenido de algunas intervenciones del presidente Petro.

La representante Lina María Garrido cuestionó al presidente Gustavo Petro por el uso de gafas oscuras durante su intervención en Ipiales y lanzó un polémico señalamiento en redes sociales - crédito @linamariagarri1/X
La representante Lina María Garrido cuestionó al presidente Gustavo Petro por el uso de gafas oscuras durante su intervención en Ipiales y lanzó un polémico señalamiento en redes sociales - crédito @linamariagarri1/X

Durante el mismo consejo de ministros en Ipiales, el mandatario abordó asuntos personales, entre ellos el uso de gafas oscuras, que atribuyó a recomendaciones médicas por problemas de visión y sensibilidad a la luz. “No puedo ver la luz casi”, explicó, intentando restar importancia a las especulaciones que han circulado en distintos sectores.

A partir de ese momento, el encuentro retomó su eje central: la crisis fronteriza con Ecuador, que ha provocado un fuerte impacto económico en la región y mantiene en alerta a autoridades, gremios y trabajadores de ambos países.

El consejo de ministros fue convocado por el jefe de Estado el 13 de abril de 2026 en respuesta a la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 100% a productos colombianos, medida que ha derivado en la paralización del comercio binacional a través del Puente Internacional de Rumichaca.

La situación ha generado una caída cercana al 90% en la actividad económica en la zona fronteriza.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Ipiales y de gremios transportadores del departamento de Carchi, las pérdidas ascienden a unos 5,5 millones de dólares diarios. Más de 3.200 empresas colombianas se han visto afectadas, mientras que cerca de 70 exportadoras ecuatorianas enfrentan riesgo de quiebra técnica. A su vez, la Asociación Colombiana de Camioneros alertó que al menos 8.000 personas han perdido su sustento.

El presidente lanzó su advertencia a los mandatarios locales durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño - crédito Presidencia de Colombia
El presidente lanzó su advertencia a los mandatarios locales durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño - crédito Presidencia de Colombia

En medio de este panorama, el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, pidió al Gobierno nacional convocar con urgencia un gabinete binacional entre Petro y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ante el riesgo de una escalada total del conflicto arancelario prevista para el 1 de mayo.

Durante su intervención, Petro calificó la medida ecuatoriana como una “monstruosidad” y advirtió sobre las graves consecuencias sociales para las comunidades fronterizas, cuya economía depende en gran parte del intercambio comercial. Líderes gremiales han señalado que hasta el 90% de la dinámica económica local está paralizada, lo que incrementa la presión social y el riesgo de protestas.

En paralelo, sectores productivos han planteado la necesidad de implementar medidas como arancel cero para productos de primera necesidad; sin embargo, advierten que sin una negociación directa con Quito, estas acciones tendrían un alcance limitado.

El consejo de ministros también incluyó anuncios de alto impacto en materia energética. El presidente aseguró que los contratos de la estatal Ecopetrol próximos a vencerse, por un valor cercano a los 20 billones de pesos, no serán prorrogados y pasarán a procesos competitivos. Según explicó, la decisión busca corregir irregularidades acumuladas durante los últimos años.

Camiones detenidos y bajo flujo comercial marcan la frontera entre Colombia y Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters
Camiones detenidos y bajo flujo comercial marcan la frontera entre Colombia y Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters

En ese contexto, Petro afirmó que existen indicios de desvío de recursos y señaló que información relevante ya fue entregada a la Fiscalía General de la Nación, aunque cuestionó la falta de avances en las investigaciones.

Estas declaraciones se producen en medio de la salida temporal del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien enfrenta un proceso judicial, y la designación como encargado de Juan Carlos Hurtado Parra.

El encuentro, no obstante, también estuvo marcado por intervenciones que generaron controversia.

El mandatario hizo referencias a temas de carácter personal y social, incluyendo menciones a la artista Shakira, reflexiones sobre sexualidad y alusiones a frecuencias como los 852 hertz, lo que provocó críticas por parte de distintos sectores que consideran que estos temas no correspondían a la gravedad del momento.

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