Colombia

Trump confirmó diálogo con Petro y dijo que fue “un gran honor” hablar con el presidente colombiano: habrá reunión en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, con una publicación en la red Truth Social, indicó que invitará al jefe de Estado a un encuentro en Washington, para aclarar las diferencias que se han alimentado entre ambos en la lucha antidrogas

Guardar
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump ha empezado a desactivar la crisis entre ambos gobiernos - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

A través de un mensaje en su perfil en la red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en la noche del miércoles 7 de enero el diálogo que sostuvo con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro: en el que según indicó, aclararon una serie de desacuerdos que han surgido de la postura de ambos en la lucha antidrogas y que han llevado al mandatario norteamericano, incluso, a tratar a su par de “líder de narcotráfico”.

De acuerdo con la información que reveló el mandatario norteamericano, fue Petro el que llamó a su despacho, para -al parecer- poner fin a las especulaciones y señalamientos provenientes de Washington hacia su gestión. Así pues, utilizó la plataforma digital, en donde comunica sus principales decisiones, para afirmar que fue “un gran honor” establecer esa comunicación; cuando hace tres días, el domingo 4 de enero, lo calificaba como un “enfermo” en el poder.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Con este mensaje en Truth
Con este mensaje en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó diálogo con el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

Fue un gran honor conversar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano. Se están realizando los preparativos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C.”, escribió Trump en la referida red social.

En ese orden de ideas, tal parece que el siguiente paso es establecer fecha para este encuentro bilateral, que empezaría a desactivar la crisis que se ha generado a raíz de las acusaciones mutuas: pues así como Trump ha vinculado al gobernante colombiano como “líder del narcotráfico”, Petro ha cuestionado el accionar del presidente de EE. UU. por los bombardeos ordenados en el Caribe y, más recientemente, por el operativo de captura de Nicolás Maduro.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, dijo Trump en su diálogo con la prensa hace tres días, a bordo del Air Force One, cuando emprendía el regreso de Mar-a-lago (Florida) a la capital estadounidense y, de hecho, dejaba la puerta abierta a incursiones militares en Colombia.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Gustavo Petro también reveló detalles de su diálogo con Donald Trump

Frente a esto, el mandatario colombiano, desde la plaza de Bolívar, también reveló detalles de la conversación, que según se supo se extendió por media hora. “Me dejó hablar, entonces traté de no hablar tanto. Entonces toqué dos temas para no alargarme tanto: que se establezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y el presidente. Si no se dialoga, hay guerra”, afirmó el jefe de Estado en su encuentro con los miles de simpatizantes presentes.

A su vez, explicó en detalle cómo durante su administración han aumentado las incautaciones de cultivos de cocaína, al punto que enfatizó la importancia de adelantar una política de sustitución de cultivos que restrinja al máximo la utilización de químicos como el glifosato. Y, en lo referente a Venezuela, hizo una clara petición a que existan canales de diálogo frente a la compleja situación política, no sin antes hacer mención a su preocupación por el cambio climático.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito suministrada a Infobae Colombia

La paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa. Y hay que quitar el mayor factor de violencia que existe, que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), matando campesinos en El Catatumbo”, advirtió Petro, que reveló que expuso ante Trump esta delicada situación de orden público en la frontera, con una organización ilegal que fue incluida en el indictment formulado contra el dictador Maduro, que afronta cargos en Nueva York por narcoterrorismo.

Según Petro, él fue invitado a hablar con Trump, al parecer por intercesión de políticos cercanos a su administración, con lo que quiso hacer claridad en que no surgió de una iniciativa propia. Frente al encuentro entre ambos, la decisión que vendría sobre el particular es que a Petro se le restablezca su visa americana, en calidad de jefe de Estado, para que se dé esa esperada reunión; aunque bromeó con que tenga que ir “por barco” a Norteamérica para cumplir con ello.

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalTrump y PetroColombia y Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

La Dimayor se fue en contra de Rionegro por dejar sin estadio a Águilas Doradas: preocupación en la Liga BetPlay

A pocos días de iniciar la temporada 2026, el cuadro antioqueño no usará su escenario y no se sabe cuál será su casa, lo que causó molestia en la Dimayor Mayor

La Dimayor se fue en

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

La presentadora relató en un pódcast el proceso familiar que vivió para lograr que su padre aceptara y se acercara a su hijo de una relación extramarital, esfuerzo que culminó semanas antes del fallecimiento del hombre

Claudia Bahamón y su familia

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Precio del dólar en Colombia: así cerró el 7 de enero antes de conocerse el IPC de 2025 y acuerdos entre EE. UU. y Venezuela

La divisa norteamericana ganó más de $18 en la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.700, según reportó la plataforma Set-FX

Precio del dólar en Colombia:

Fico Gutiérrez se despachó contra Gustavo Petro por convocar a movilizaciones: “No actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero”

El alcalde de Medellín, en sus redes sociales, hizo fuertes acusaciones contra el primer mandatario, que llamó a sus simpatizantes y demás ciudadanos a salir a las calles y plazas públicas a expresar, según él, su indignación frente a las supuestas amenazas de invasión al país

Fico Gutiérrez se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón y su familia

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

La película más vista en Netflix Colombia HOY

Video: Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando el Año Nuevo juntos en Barranquilla

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Los divertidos memes que se tomaron las redes por el regreso de Falcao a Millonarios

Junior de Barranquilla también quiere romper el mercado de fichajes: tendría lista a figura de la selección Colombia

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

Falcao García podría ser “el líder” que necesita la selección Colombia para el mundial: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo necesita”