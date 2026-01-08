Trump confirmó diálogo con Petro y dijo que fue “un gran honor” hablar con el presidente colombiano: habrá reunión en la Casa Blanca

Gustavo Petro y Donald Trump ha empezado a desactivar la crisis entre ambos gobiernos - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

A través de un mensaje en su perfil en la red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en la noche del miércoles 7 de enero el diálogo que sostuvo con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro: en el que según indicó, aclararon una serie de desacuerdos que han surgido de la postura de ambos en la lucha antidrogas y que han llevado al mandatario norteamericano, incluso, a tratar a su par de “líder de narcotráfico”.

De acuerdo con la información que reveló el mandatario norteamericano, fue Petro el que llamó a su despacho, para -al parecer- poner fin a las especulaciones y señalamientos provenientes de Washington hacia su gestión. Así pues, utilizó la plataforma digital, en donde comunica sus principales decisiones, para afirmar que fue “un gran honor” establecer esa comunicación; cuando hace tres días, el domingo 4 de enero, lo calificaba como un “enfermo” en el poder.

“Fue un gran honor conversar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano. Se están realizando los preparativos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C.”, escribió Trump en la referida red social.

En ese orden de ideas, tal parece que el siguiente paso es establecer fecha para este encuentro bilateral, que empezaría a desactivar la crisis que se ha generado a raíz de las acusaciones mutuas: pues así como Trump ha vinculado al gobernante colombiano como “líder del narcotráfico”, Petro ha cuestionado el accionar del presidente de EE. UU. por los bombardeos ordenados en el Caribe y, más recientemente, por el operativo de captura de Nicolás Maduro.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, dijo Trump en su diálogo con la prensa hace tres días, a bordo del Air Force One, cuando emprendía el regreso de Mar-a-lago (Florida) a la capital estadounidense y, de hecho, dejaba la puerta abierta a incursiones militares en Colombia.

Gustavo Petro también reveló detalles de su diálogo con Donald Trump

Frente a esto, el mandatario colombiano, desde la plaza de Bolívar, también reveló detalles de la conversación, que según se supo se extendió por media hora. “Me dejó hablar, entonces traté de no hablar tanto. Entonces toqué dos temas para no alargarme tanto: que se establezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y el presidente. Si no se dialoga, hay guerra”, afirmó el jefe de Estado en su encuentro con los miles de simpatizantes presentes.

A su vez, explicó en detalle cómo durante su administración han aumentado las incautaciones de cultivos de cocaína, al punto que enfatizó la importancia de adelantar una política de sustitución de cultivos que restrinja al máximo la utilización de químicos como el glifosato. Y, en lo referente a Venezuela, hizo una clara petición a que existan canales de diálogo frente a la compleja situación política, no sin antes hacer mención a su preocupación por el cambio climático.

“La paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa. Y hay que quitar el mayor factor de violencia que existe, que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), matando campesinos en El Catatumbo”, advirtió Petro, que reveló que expuso ante Trump esta delicada situación de orden público en la frontera, con una organización ilegal que fue incluida en el indictment formulado contra el dictador Maduro, que afronta cargos en Nueva York por narcoterrorismo.

Según Petro, él fue invitado a hablar con Trump, al parecer por intercesión de políticos cercanos a su administración, con lo que quiso hacer claridad en que no surgió de una iniciativa propia. Frente al encuentro entre ambos, la decisión que vendría sobre el particular es que a Petro se le restablezca su visa americana, en calidad de jefe de Estado, para que se dé esa esperada reunión; aunque bromeó con que tenga que ir “por barco” a Norteamérica para cumplir con ello.