Nicolás Maduro y su vínculo con Cúcuta: testimonios, la casa de su familia materna y recuerdos de su infancia

La llamada “casa verde”, hoy en aparente estado de abandono, es mencionada en testimonios como punto de reunión de la familia materna de Maduro. - crédito Reuters y captura de video

La relación de Nicolás Maduro con la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, ha sido documentada a lo largo de los años a partir de testimonios vecinales, reportajes periodísticos y versiones locales que lo ubican con presencia frecuente en esta zona fronteriza durante su niñez y juventud.

Si bien no existe prueba oficial de que haya nacido en Colombia, su paso por la capital nortesantandereana y los vínculos de su familia materna con la ciudad han sido reiterados por habitantes de sectores tradicionales del centro urbano.

Tras la captura del ex dictador venezolano, estos relatos volvieron a cobrar notoriedad pública y mediática, junto con el resurgimiento de un rumor no comprobado sobre su presunta nacionalidad colombiana, una versión que ha circulado desde hace más de una década sin respaldo documental concluyente.

Testimonios sobre su paso por Cúcuta

Investigaciones periodísticas de medios internacionales y nacionales, entre ellos Caracol Noticias y Telemundo, han recopilado declaraciones de residentes del barrio Carora y del sector conocido como El Callejón, en el centro de Cúcuta. Allí, varios vecinos aseguran haber visto a Nicolás Maduro durante visitas familiares cuando aún era menor de edad.

De acuerdo con estos testimonios, Maduro frecuentaba una vivienda vinculada a su familia materna, en especial a una de sus tías, identificada como Emma Moros, quien residía en una casa de fachada verde ubicada entre la avenida novena y las calles cercanas al centro de la ciudad.

“Él venía a visitarla, mis hermanas lo veían cuando llegaba y traía cosas de Venezuela”, relató Fernando Suárez en un testimonio recogido por Caracol Noticias. La vivienda, descrita como antigua y hoy en aparente estado de abandono, sigue siendo señalada por los habitantes del sector como un punto clave de esta historia.

Habitantes del barrio Carora recuerdan la presencia de Nicolás Maduro en visitas esporádicas a la ciudad, principalmente durante temporadas vacacionales. - crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La casa verde y la memoria barrial

La denominada “casa verde” ha adquirido un carácter simbólico dentro del relato local. Aunque actualmente no registra actividad visible, algunos vecinos afirman que familiares del exmandatario venezolano residieron allí durante años. Intentos periodísticos por obtener declaraciones directas en el inmueble no han tenido respuesta.

El contexto actual ha generado temor y prevención entre los residentes, quienes reconocen que el nombre de Nicolás Maduro se menciona con cautela. Comerciantes, talleres y pequeños negocios rodean la vivienda, y aunque el lugar forma parte del paisaje cotidiano del barrio, la referencia a su pasado genera silencio y reserva.

Recuerdos de infancia y actividades recreativas

Más allá de la vivienda, los relatos se extienden a espacios comunitarios. En el barrio Carora, vecinos aseguran que Maduro jugaba fútbol en una cancha del sector, un escenario con más de 70 años de existencia que recientemente fue acondicionado como cancha sintética.

Según los testimonios recogidos, el entonces niño participaba en partidos informales con otros jóvenes del barrio, lo que reforzó su integración temporal en la vida comunitaria durante sus estancias en Cúcuta. Estas versiones también fueron confirmadas por residentes del sector El Callejón, quienes señalaron haberlo visto circular por las calles y compartir con otros niños.

En declaraciones recogidas por Telemundo, un residente aseguró: “Maduro... él jugaba fútbol aquí con la gente de aquí, con los que vivían por aquí. Yo pasaba y lo veía por aquí. Yo cuando trabajaba pal mercado”.

Por su parte, otro habitante del sector pero esta vez entrevistado por Caracol Noticias afirmó algo similar: “Él venía a jugar fútbol aquí. Él traía el balón, porque él como tenía balón, él era más o menos de dinero. Entonces, lo dejaban jugar por tener el balón, de fútbol o de básquet”.

Reportajes periodísticos recogieron relatos locales que ubican a Maduro en barrios históricos de la capital nortesantandereana. - crédito Reuters

Rumores sobre su nacionalidad y ausencia de pruebas

Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela en 2013, han surgido versiones que lo señalan como presuntamente nacido en Colombia, una afirmación impulsada principalmente por sectores de la oposición venezolana. Estas versiones sostienen que habría sido registrado en Cúcuta, lo que le impediría constitucionalmente ejercer la presidencia de Venezuela.

Algunos habitantes recuerdan visitas de periodistas años atrás. “Hace como unos cinco o diez años vinieron, sacaron fotos y mostraban una cédula donde fue registrado aquí en una notaría”, aseguró Hernando Torres en entrevista citada por Caracol Noticias.

No obstante, otros vecinos descartan esa versión. “Él no es caroreño… por la papada se conocía a la tía y todos se parecían en el rostro. Él es típicamente ocañero”, señaló Fernando Suárez.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que Maduro haya nacido en Colombia, y los reportes periodísticos coinciden en que no existen pruebas concluyentes que respalden esa afirmación. Lo que sí ha sido documentado es que su madre tenía residencia en Cúcuta y nacionalidad colombiana, y que parte de su familia materna mantenía vínculos permanentes con esta ciudad fronteriza.

Tras la reciente captura del exmandatario, estos rumores volvieron a circular con fuerza en redes sociales y espacios de opinión pública, aunque siguen sin respaldo jurídico ni documental.

Canchas tradicionales del centro de Cúcuta hacen parte de los recuerdos vecinales sobre actividades recreativas del entonces menor. - crédito EFE/ Mario Caicedo

Un capítulo fronterizo en su biografía

Antes de su carrera política, Nicolás Maduro fue conductor de autobús, dirigente sindical y posteriormente canciller de Venezuela, hasta convertirse en el sucesor político de Hugo Chávez. Reportes periodísticos también señalan que en su juventud integró una banda de rock y que, ya en el poder, mostró afinidad por la música.

Las versiones sobre su paso por Cúcuta se inscriben en un contexto histórico de movilidad constante entre Colombia y Venezuela, particularmente en zonas fronterizas donde los lazos familiares trascienden las fronteras nacionales.

En ese marco, Cúcuta aparece como un escenario recurrente en los recuerdos de su infancia, sustentado en testimonios locales, pero sin pruebas que confirmen un nacimiento en Colombia. Así, la ciudad permanece como un punto de referencia en la memoria barrial y en el debate público, entre relatos vecinales, documentos no verificados y un rumor que, pese a resurgir tras su captura, continúa sin demostración oficial.