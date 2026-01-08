Hallan cadáver envuelto en vinipel y cobijas en Antioquia, no es el primer caso de 2026

Varios casos de este tipo se han presentado en la zona por lo que se pide apoyo de las autoridades - crédito REUTERS

El hallazgo de un cadáver envuelto en vinipel y cobijas en el barrio San Juan del municipio de Copacabana tiene preocupados a los habitantes del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que en este sector se han reportado tres casos de cuerpos “embolsados”, que han sido encontrados em situaciones similares desde el inicio de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el cadáver fue encontrado por los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras recibir una alerta ciudadana poco antes de las 8:00 a. m. del jueves 8 de enero de 2026.

Ante el desesperado llamado de la comunidad, los agentes acudieron a la calle 50 con carrera 23, donde encontraron un bulto sospechoso en plena vía pública. Allí avanzaron con la inspección y, en ese momento, comprobaron que se trataba de un cuerpo humano oculto bajo una cobija, completamente forrado con bolsas negras y múltiples capas de papel vinipel.

Hay preocupación entre la comunidad por la violencia desmedida - crédito Colprensa

El método empleado por los responsables de esta muerte causó dificultades para que los uniformados avanzaran con las primeras revisiones, debido a que el cuerpo se encontraba demasiado envuelto. Así, cualquier intento por establecer el sexo, la edad o la causa de muerte directamente en el lugar fue en vano.

El reporte oficial de las autoridades, que fue difundido por medios locales como Minuto 30 y Alerta Paisa, indicó que la inspección técnica realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación permitió el traslado urgente del cuerpo a la sede de Medicina Legal en Medellín.

Ante la gravedad del caso, los expertos forenses procedieron con la inspección para evaluar si la víctima presenta heridas causadas por arma de fuego, arma blanca o si falleció por asfixia mecánica, proceso durante el que esperan lograr la identificación y causas de la muerte.

Del mismo modo, el equipo de investigación está verificando si el crimen en Copacabana se llevó a cabo en ese lugar o si el cuerpo fue trasladado y abandonado durante la madrugada, aprovechando la soledad e insuficiente iluminación de la zona.

Este no es el primer caso que ha ocurrido en la región durante 2026- crédito EFE/EPA/STRINGER

La alarma entre los residentes de la región incrementó al confirmarse que este caso compartía elementos con un doble homicidio ocurrido el jueves 1 de enero de 2026 en jurisdicción de Bello.

En ese caso, una transeúnte encontró un objeto extraño junto a una canalización en el barrio Cinco Estrellas. La Sijín procedió a inspeccionar la escena y logró verificar que el bulto contenía los cuerpos de dos personas, que también se encontraban envueltos en bolsas negras y sin identificación, por lo que se acordonó el sitio ante la necesidad de preservar el material probatorio.

En los dos episodios, las autoridades evitaron la manipulación de los cuerpos al mínimo, con el fin de evitar la contaminación de posibles pruebas forenses, por lo que se esperan los resultados de las pesquisas para verificar si los hechos están relacionados.

De acuerdo con cifras oficiales de las autoridades del Valle de Aburrá, en el territorio se han registrado aproximadamente 46 casos de cuerpos abandonados en distintos puntos desde 2024, en modalidades que incluyen contenedores, lonas, costales y sábanas, lo que tiene preocupados a residentes y visitantes.

Autoridades investigan qué ocurrió con las víctimas - crédito Callaghan O'Hare/REUTERS

La comunidad pide celeridad en la entrega de los resultados de la investigación, además de realizar un llamado a las autoridades, con el fin de que se incremente el pie de fuerza en las carreteras de la región, pues los criminales aprovecharían la soledad de las mismas para arrojar los cuerpos sin ser descubiertos. Ante los actos de violencia, también se solicitó avanzar en la instalación de cámaras de seguridad en lugares apartados.