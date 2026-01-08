Colombia

Gustavo Bolívar celebró la llamada entre Petro y Trump y lanzó pullas a la derecha: “La diplomacia supera cualquier problema que quieran crear los opositores”

El exsenador resaltó la relevancia de la diplomacia como herramienta clave para resolver diferencias y fortalecer el vínculo entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Bolívar opinó en X, sobre la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump - crédito @GustavoBolivar

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar expresó su respaldo a la reciente comunicación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, destacando la importancia del diálogo directo para el fortalecimiento de la relación bilateral.

A través de un mensaje publicado en X, Bolívar afirmó: “Celebro la llamada entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos”.

El legislador subrayó que la diplomacia resulta fundamental para superar obstáculos, especialmente cuando surgen controversias impulsadas por sectores opositores.

Bolívar criticó a quienes, desde su perspectiva, buscan crear conflictos entre ambos países. “La diplomacia supera cualquier problema que quieran crear los opositores mentirosos y sin grandeza”, afirmó.

En su mensaje, remarcó la necesidad de mantener la cooperación y el entendimiento mutuo entre las dos naciones, insistiendo en que “nuestros dos países se necesitan”.

El exsenador advirtió sobre las consecuencias negativas de los enfrentamientos artificiales.

Gustavo Bolívar celebró la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump - crédito @GustavoBolivar

Según Bolívar, cuando priman los intereses políticos, los beneficiados son los narcotraficantes, mientras que quienes realmente pierden son los empresarios y los sectores productivos de ambos países.

“En una disputa creada por personas mal intencionadas, ganan los narcotraficantes y pierden nuestros empresarios”, concluyó Bolívar, haciendo un llamado a priorizar el diálogo y la cooperación.

Estos fueron los puntos clave que tocaron los mandatarios Petro y Trump en su llamada

El 7 de enero de 2026, entre miles de asistentes en la plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro detalló el contenido de la conversación telefónica que sostuvo con Donald Trump, después de un cruce de fuertes palabras entre ambos mandatarios.

El evento, titulado “Colombia ¡por la soberanía y la democracia!”, coincidió con la llamada, lo que obligó a Petro a modificar el discurso que ya tenía preparado.

“Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. El primer discurso era bastante duro”, explicó el mandatario, quien justificó su retraso en el acto por la duración del diálogo con el presidente estadounidense.

El presidente Petro reveló que cambió de discurso tras llegar a un acuerdo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito @infopresidencia/X

Durante la comunicación, que se extendió por cerca de una hora, los presidentes abordaron principalmente dos asuntos: la situación en Venezuela y el combate al narcotráfico.

Petro solicitó que se restablecieran los canales de comunicación directa entre las cancillerías y ambos mandatarios.

“Si no se dialoga, hay guerra”, afirmó, subrayando la importancia de retomar el contacto oficial tras un periodo de distanciamiento. “Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, señaló el jefe de Estado.

El presidente colombiano aprovechó la llamada para compartir cifras sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico durante su gestión y mencionó posibles vínculos entre políticos estadounidenses y el tráfico de drogas.

Por su parte, Donald Trump también se refirió a la conversación en su red Truth Social.

Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, afirmó, agregando que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están coordinando un encuentro en la Casa Blanca.

Donald Trump se refirió a la conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro - crédito Donald Trump/Truth Social

Posteriormente, Petro amplió los detalles de la conversación en X, donde resaltó el desacuerdo de fondo sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina.

El mandatario propuso una alianza continental basada en energías limpias, subrayando el potencial de Suramérica para generar 1.400 gigavatios anuales, cifra que supera la demanda energética estadounidense.

“América Latina puede lograr que el 100% de la matriz energética de Estados Unidos” provenga de fuentes renovables, aseguró Petro, quien además advirtió que la continuación del modelo extractivo solo conduciría a una crisis global y a la destrucción del derecho internacional.

El presidente colombiano insistió en que una inversión de 500.000 millones de dólares, disponible en Estados Unidos, permitiría materializar esta transición energética. “Esa es mi propuesta. Basada en la Paz, la Vida y la Democracia Global”, concluyó.

