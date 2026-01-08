Estos serían los primeros nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’

Estos serían los primeros nombres que suenan para la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity' - crédito @jorge.rausch/Instagram

La anticipación en torno a MasterChef Celebrity 2026 ha comenzado a tomar forma gracias a las recientes declaraciones de Carlos Ochoa, reconocido periodista de entretenimiento, que ha generado gran expectativa sobre los posibles participantes para la próxima edición del exitoso formato de cocina en Colombia.

A través de su canal, Ochoa compartió con entusiasmo sus predicciones y preferencias, convirtiendo su característico relato en un repaso minucioso de los rostros que podrían llegar a la cocina más famosa del país.

La revelación central llegó sin rodeos: “Que Lina Tejeiro va a estar en MasterChef Celebrity 2026”, afirmó el comunicador en su espacio digital.

Esta noticia no solo llamó la atención por el regreso de Tejeiro a los sets de grabación tras su paso por Nuevo rico, nuevo pobre y su rol en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia presentando el After, también porque la actriz se ha consolidado como un fenómeno mediático, tanto en televisión como en redes sociales.

La lista de posibles incorporaciones continuó creciendo, encabezada por otra figura consolidada en la televisión y la música. Verónica Orozco integra el elenco de Las de siempre así como el grupo de vocalistas en Mujeres a la plancha.

“Mi querida Verónica Orozco se uniría a MasterChef Celebrity. Supuestamente, ella, la estamos viendo en simplemente Alicia en Netflix y además viene con las de siempre para RCN”, expresó Ochoa sobre la actriz que actualmente participa en proyectos para plataformas de streaming y televisión nacional.

La tercera mención en su recuento recayó en una figura emergente de la actuación con papeles importantes en seriados y novelas.

“Emmanuel Restrepo, recordado como Carmelo en ‘Rigo’. Estuvo en La primera vez parte uno, parte dos, parte tres y viene la cuatro y además ha hecho muchas cosas y ganador de Premio Macondo”, explicó el periodista, destacando el ascenso y reconocimiento de Restrepo en la industria como argumento para su posible llegada al programa.

La selección de Ochoa incluyó también a una actriz de amplio recorrido, aunque últimamente ha estado alejada de los sets de grabación como es el caso de Angélica Blandón.

“Nuestra querida Brenda de Las muñecas de la mafia, también la vimos en Tres milagros y en un montón de producciones, recientemente en Class 95 y vendrá en La mujer prohibida”, detalló, señalando la vigencia y versatilidad interpretativa de Blandón.

La lista de posibles participantes cerró con un actor que se ha dedicado a la creación de contenido junto a su esposa: “Supuestamente, Sebastián Vega, el Baby, el recordado Baby de A mano limpia entraría en MasterChef Celebrity en este 2026. Es un éxito digital con su esposa y con sus bebés que se crecieron”, indicó Ochoa, enfatizando la popularidad y el alcance familiar de Vega en la escena de entretenimiento actual.

Ochoa remató su recuento con un comentario sobre el equipo a cargo de la conducción y los jurados, sugiriendo: “Obviamente, tiene que estar de presentadora Claudia Bahamón… Nicolás de Subiría, Jorge Rauch”, pero dejando en duda la participación de Belén Alonso, ya que fue de amores y odios para participantes como televidentes.

Entre recetas y confidencias, el periodista dejó una petición final a la producción: “Por favor, que no sea de dos horas cada noche, que ya estamos cansados de ese larguero y queremos que suban rating”.

Las reacciones de los seguidores de Ochoa no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus comentarios con mensajes como: “Si estos son los participantes comenzamos bien, me encanta Lina”; “todos tienen derecho a brillar estén o no activos en el medio”; “vamos a ver si se cumplen tus pronósticos querido Carlos”, entre otros.