En video: choque múltiple en el peaje Andes de la Autopista Norte de Bogotá involucró dos buses y tres carros

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles 7 de enero en el peaje Los Andes, ubicado en la Autopista Norte de Bogotá, uno de los corredores viales más transitados para la salida hacia municipios de Cundinamarca.

El siniestro, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, involucró dos buses de transporte público y tres vehículos particulares, generando una reacción en cadena y afectaciones significativas a la movilidad en plena hora pico.

De acuerdo con la información preliminar y las imágenes difundidas por conductores, el accidente ocurrió en el kilómetro 1 de la Autopista Norte, en sentido sur – norte, pocos metros antes de las casetas del peaje. En los videos se observa cómo un bus de transporte público impacta fuertemente a un vehículo particular, provocando que otros dos carros y un segundo bus también terminaran involucrados en el choque.

La posición final de los automotores evidencia que se trató de un choque múltiple en cadena, en una zona donde los vehículos suelen reducir la velocidad para el pago del peaje, lo que aumenta el riesgo de este tipo de siniestros si no se conserva la distancia adecuada.

El choque en cadena dejó varios vehículos con daños visibles a pocos metros de las casetas del peaje Andes. - crédito captura de video

Hora pico y congestión en la salida norte de Bogotá

El accidente se presentó sobre las 6:30 p. m. a 6:47 p. m., justo cuando cientos de vehículos salen de Bogotá con destino a Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros municipios cercanos. Esta situación generó largas filas, demoras prolongadas y congestión vehicular durante varios minutos, mientras las autoridades atendían la emergencia.

Conductores que transitaban por el sector reportaron reducción de carriles y tráfico lento en tramos previos al peaje Andes, lo que impactó de manera directa la movilidad en uno de los accesos más importantes del norte de la capital.

Atención de las autoridades en el peaje Andes

La Secretaría de Movilidad informó que agentes de Tránsito y personal de apoyo se desplazaron rápidamente hasta el lugar para regular el tráfico, señalizar la zona y coordinar el retiro de los vehículos involucrados. Desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) se emitió un reporte preliminar en el que se confirmó que el accidente ocurrió fuera del perímetro urbano de Bogotá, pero en un punto clave de conexión regional.

Asimismo, unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional y personal de la concesión vial permanecieron en el sitio para apoyar las labores de control y evitar nuevos incidentes mientras se restablecía la normalidad en la vía.

El impacto ocurrió en plena hora pico, generando congestión en la salida norte de Bogotá. - crédito AcceNorte

¿Hubo personas lesionadas?

Según la información conocida hasta el momento, no se reportaron personas heridas de gravedad tras el choque múltiple. En los videos difundidos en redes sociales se observa a los conductores y ocupantes de los vehículos fuera de los automotores, realizando llamadas telefónicas y verificando los daños materiales ocasionados por el impacto.

No obstante, las autoridades aclararon que el balance definitivo será confirmado una vez finalicen los procedimientos y se consolide el informe oficial del siniestro vial.

La hipótesis preliminar de las autoridades

El secretario de Movilidad de Chía, Juan Pablo Ramírez, señaló que, de manera preliminar, no se registran lesionados y que la principal hipótesis del accidente estaría relacionada con “no conservar la distancia entre vehículos”, una de las causas más frecuentes de choques en cadena en corredores de alta congestión.

Otras versiones preliminares conocidas en el lugar y mencionadas en los reportes iniciales apuntan a una posible falla mecánica en uno de los buses, presuntamente en el sistema de frenos, lo que habría impedido al conductor detener el vehículo a tiempo antes de llegar a las casetas del peaje.

Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en señalar que serán los peritajes técnicos y las investigaciones oficiales las que determinen con precisión si el siniestro se produjo por error humano, falla mecánica o una combinación de factores.

Buses y carros particulares quedaron detenidos sobre la vía mientras las autoridades atendían la emergencia. - crédito captura de video

Daños materiales y llamado a la prevención

Las imágenes evidencian daños considerables en al menos uno de los vehículos particulares, que quedó con su parte trasera completamente afectada tras ser impactado por el bus. Otros automóviles y el segundo bus también presentaron averías producto del empuje generado por el primer choque.

Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron el llamado a los conductores a mantener la distancia de seguridad, reducir la velocidad en zonas de peaje y realizar revisiones mecánicas periódicas, especialmente en vehículos de transporte público, para prevenir este tipo de accidentes.

Mientras avanzan las diligencias correspondientes, las autoridades continúan recopilando información y analizando las condiciones en las que ocurrió este choque múltiple en el peaje Andes, un nuevo siniestro vial que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la salida norte de Bogotá.