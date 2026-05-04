Colombia

Jhorman Toloza se sinceró tras la eliminación de Alexa Torrex de “La casa de los famosos”: “Me voy de lo que fue nuestro hogar”

La eliminación de la comediante del reality fue solo el inicio de una oleada de mensajes de Toloza, que combinó reproches, respeto por el sueño artístico y algún que otro dardo sarcástico

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El creador de contenido no pudo contener las lágrimas por la situación que atraviesa - crédito @jhormantol/IG

La eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia marcó un cambio definitivo tanto en su vida pública como en su relación personal con Jhorman Toloza.

Al hacerse pública su salida del reality, Toloza expresó una decisión irreversible en sus redes sociales: “Hoy se cierra un capítulo en mi vida en todos los sentidos. Mañana me voy de lo que fue nuestro hogar y ella sale”, manifestó el exprometido de la comediante, confirmando que el vínculo que los unía quedó atrás tras la experiencia televisiva.

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Entre mensajes de despedida y reproches, Toloza responsabilizó al entorno cercano de Torrex por la situación actual: “Esta derrota, no es por ella, se la adjudico completamente a su Familia principalmente a los padres (malas personas por cierto) a su equipo de trabajo incompetente que tomó el cargo después de mí y obviamente al inútil de Manager”.

La casa de los famosos Colombia - Alexa Torrex
El creador de contenido lanzó fuertes dardos en contra de la familia de Alexa Torrex - crédito @jhormantol/IG

Con ironía, agregó sobre ese círculo: “Sigan creyendo que son los reyes del mundo, cuando en realidad son una literal ‘Recocha’ andante”.

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El comunicador también reconoció el esfuerzo de la comediante por perseguir su sueño artístico: “Digan lo que digan este era tu sueño, arriesgaste todo por él, tienes mi respeto por eso, lamento cómo terminó todo contigo, no me refiero a nuestra relación, sino a tu estadía en el programa, lamentablemente el programa te perdió a ti”.

Toloza agradeció por el aprendizaje después del cierre de este ciclo y citó una referencia bíblica: “Eclesiastés 3:1 ‘Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora’”. Luego envió un mensaje directo a su expareja: “Te amé mucho mi cielo”.

La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza confirmó el final de un capítulo con Alexa Torrex tras abandonar su apartamento - crédito @jhormantol/IG

La reacción de Jhorman Toloza amplificó la controversia tras la participación de Alexa Torrex en el programa y mostró la dimensión emocional que su experiencia televisiva tuvo en su entorno:

“Aquí estamos”, escribió Nicolás Arrieta en respaldo por la situación que atraviesa el creador de contenido; “No creo en la gente que se graba llorando”; “Lo único que puedo decir es que uno no debe depender de nadie”; “Botar a la basura una relación de tres años por involucrarse con un desconocido, el error más grande”, entre otros.

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El mensaje para su expareja, que conmovió las redes sociales - crédito @jhromantol/IG

La advertencia que había lanzado a la familia de Alexa

La controversia entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa Torrex escaló tras una advertencia pública del creador de contenido.

En sus redes sociales, Toloza afirmó que posee información delicada sobre la familia Torrex y exigió que dejen de mencionarlo, advirtiendo: “No se metan conmigo porque yo sé cositas”.

La ruptura entre Alexa, quien sigue participando en La casa de los famosos Colombia, y Toloza motivó el inicio de esta polémica. Alexa puso fin a la relación para evitar nuevos enfrentamientos públicos, especialmente tras su acercamiento con Tebi Bernal en el reality.

El exprometido de la comediante aseguró que no quiere que se metan con él, ya que conoce algunos secretos de la familia Torrex - crédito @jhormantoloza/IG

Toloza, por su parte, aseguró que ha sido juzgado de manera injusta en redes sociales, mientras que el público normaliza otras conductas dentro del programa.

El influencer también criticó a la familia de Alexa, en especial a su hermana Maiye, a quien acusó de difundir información falsa con el objetivo de ganar notoriedad y buscar un espacio en el programa del Canal RCN.

“Yo le pedí los celulares a Jhorman de mi hermana. Los celulares. La camioneta y la casa no, porque en problemas de faldas no me meto”, explicó la hermana de Torrex en una transmisión en vivo.

Según Toloza, los comentarios familiares han amplificado el debate en redes, generando reacciones divididas entre quienes lo respaldan y quienes lo critican.

El conflicto se agudizó a raíz de un desacuerdo sobre la devolución de pertenencias de Alexa. Toloza sostuvo que regresó todos los objetos a la familia, mientras Maiye aclaró que solo solicitó los celulares de su hermana por cuestiones administrativas, negando que exigiera otros bienes.

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