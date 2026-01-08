Abogado de Gustavo Petro radicó ante la Corte Suprema nuevas pruebas en proceso penal contra Miguel Polo Polo: solicitó evaluar otros delitos

El apoderado pidió el aseguramiento de pruebas digitales y requerimientos formales a la plataforma X - crédito @HombreJurista/X

El abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, informó que el 7 de enero de 2026 fue radicado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia un memorial de alcance y aporte probatorio adicional dentro del proceso penal que se adelanta contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.

El documento fue presentado como complemento a la denuncia previamente instaurada y busca incorporar nuevos hechos ocurridos en los últimos meses, relacionados con pronunciamientos públicos del congresista en redes sociales.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información suministrada, el memorial quedó registrado bajo el radicado interno y fue puesto en conocimiento del magistrado Francisco Javier Farfán Molina. El abogado actúa en calidad de apoderado judicial del presidente como parte civil dentro del proceso y señaló que la actuación se fundamenta en publicaciones “públicas y verificables” realizadas en la plataforma X, con enlaces directos y métricas de alcance.

Alcance de las nuevas pruebas y delitos señalados

El memorial solicita a la Corte evaluar la posible configuración de nuevos delitos además de los ya denunciados - crédito @HombreJurista/X

En un mensaje dirigido públicamente al presidente, el abogado explicó que el escrito da cuenta de hechos nuevos acaecidos en diciembre de 2025 y enero de 2026, los cuales reiterarían e intensificarían el patrón previamente denunciado.

En el memorial se mencionan imputaciones formuladas como certezas, estigmatización política, insultos, posibles burlas a la justicia y la construcción de una narrativa de “invasión externa” como mecanismo de “corrección”, que el abogado calificó dentro del escrito como abusiva e inconstitucional.

Asimismo, el documento solicita a la Sala de Instrucción valorar la posible adecuación típica de dichas conductas frente a varios delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Entre ellos se encuentran: injuria (artículo 220 del Código Penal), calumnia agravada (artículo 221), hostigamiento por motivos de orientación política (artículo 134B, Ley 1482 de 2011), instigación a delinquir (artículo 348), instigación a la sedición (artículo 467) y menoscabo de la integridad nacional (artículo 455).

El proceso se suma a otras actuaciones judiciales en curso entre Petro y Polo Polo ante el mismo tribunal - crédito Colprensa

Adicionalmente, el apoderado solicitó aseguramiento probatorio digital, incluyendo la preservación de contenidos, metadatos, hash y cadena de custodia, así como requerimientos a la plataforma de comunicaciones donde se realizaron las publicaciones objeto de análisis.

El abogado indicó que la actuación fue anunciada públicamente porque, en sus palabras, el representante Polo Polo “tiene derecho a saber que sus palabras están siendo evaluadas” dentro del proceso, precisando que ello se hace con respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de expresión dentro de los límites constitucionales. No obstante, también afirmó: “No permitiré que se siga mancillando la unidad nacional y la soberanía de nuestra nación”.

Antecedentes del proceso entre Petro y Polo Polo

El caso incluye antecedentes por señalamientos relacionados con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Infobae

La radicación del nuevo memorial se enmarca en un proceso judicial que ya enfrenta al presidente Petro y al representante Polo Polo ante la Corte Suprema de Justicia. El 25 de noviembre de 2025, las partes no lograron una conciliación dentro de la denuncia interpuesta por el mandatario por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.

La denuncia inicial se originó tras afirmaciones realizadas por Polo Polo en su cuenta de X, en las que responsabilizó al presidente por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. En una de esas publicaciones, el congresista escribió: “La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro”.

En otro mensaje, el representante sostuvo que el Gobierno entrante debía tener “mano dura” con la izquierda y afirmó: “Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos: nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano ¡DURO CON ELLOS!”, en referencia al atentado en el que perdió la vida el senador Uribe Turbay.

En respuesta a esas declaraciones, el presidente Petro señaló públicamente que no existían indicios de responsabilidad de su sector político en los hechos. “Esto es una calumnia. Le solicito a la Corte Suprema iniciar una investigación contra este congresista. En el proceso no existe ningún indicio de que la izquierda haya atentado contra el senador Miguel Uribe”, manifestó en su momento.

Otros episodios y nuevas denuncias relacionadas

La Corte Suprema deberá definir si las nuevas pruebas ameritan ampliación formal del proceso penal - crédito Colprensa

Polo Polo es objeto de otra investigación ante la Corte Suprema por hostigamiento contra el presidente, causa en la cual el tribunal formalizó la apertura de juicio. La controversia también incorpora un episodio ocurrido en noviembre de 2023, cuando el representante difundió en X el mensaje “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se observa la quema de una bandera del M-19. En el mismo material audiovisual, Polo Polo expresó: “No podemos permitir que destruyan la patria, no podemos permitir que una manada de guerrilleros asesinos sea la que maneje a Colombia. ¡Fuera Petro, fuera!”.

Las nuevas pruebas aportadas por el abogado del presidente incluyen, además, publicaciones realizadas a comienzos de enero de 2026, en las que Polo Polo se refirió a una posible intervención militar de Estados Unidos en Colombia. Entre ellas se encuentra un mensaje del 3 de enero que dice: “El siguiente eres tú @petrogustavo”, así como otro trino en el que afirmó: “El sueño de 50 millones de colombianos”.

Por estas publicaciones, el representante también fue denunciado penalmente por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien solicitó a la Corte Suprema determinar si procede la apertura de una investigación formal, tras analizar mensajes difundidos por varios congresistas, en el contexto político generado tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.