Los destinos preferidos por los colombianos para viajar en enero: tendencias y búsquedas digitales

Estas son las cuatro ciudades más buscadas en Google para Colombia donde los colombianos prefieren viajar en enero

Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla figuran como los destinos más buscados por los colombianos para viajar durante enero de 2026.

El análisis de las tendencias digitales muestra cómo la preferencia de los viajeros varía según eventos culturales, festividades y la procedencia regional.

Durante la primera semana del año, Cali se posicionó como el destino más consultado en Internet, impulsada por la celebración de la Feria de Cali, una de las fiestas más emblemáticas del país.

Cali en amarillo, es la ciudad más buscada por los colombianos para viajar en enero

Medellín, Cartagena y Barranquilla le siguen en las búsquedas, cada una destacando por motivos turísticos y culturales.

En departamentos como Santander, Norte de Santander, Sucre, Meta, Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, la preferencia se inclina hacia Cartagena. La ciudad amurallada atrae por su oferta de playas, eventos y vida nocturna.

Córdoba, Chocó, Guainía y Vaupés muestran una tendencia clara hacia Medellín, motivada por su vida urbana y la variedad de actividades de ocio. Los habitantes de Vichada, Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena priorizan Barranquilla, sobre todo por la proximidad del Carnaval de Barranquilla.

En tanto, las regiones del sur como Amazonas, Caquetá, Huila, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo muestran una marcada preferencia por Cali.

Así se distribuyen las preferencias de búsqueda en las diferentes regiones del país por los cuatro destinos mencionados

Las búsquedas asociadas a cada destino reflejan intereses concretos. En Cartagena, los temas principales giraron alrededor del Pico y placa, conciertos y festivales, con incrementos significativos en la consulta de información sobre el concierto de Blessd y el Festival de Música de Cartagena.

En Medellín, la mayoría de las búsquedas se concentraron en los resultados de la lotería local del 2 de enero. En Cali, los usuarios buscaron temas como la verbena Ulpiano Lloreda, el ico y placa y eventos barriales. Para Barranquilla, el interés se centró en el Carnaval y el Metroconcierto.

Actividades para realizar en cada ciudad

Estas fueron las búsquedas en Cali en Google Trends para viajar

Cali

La ciudad es reconocida por su ambiente festivo y su cultura salsera. Durante enero, quienes la visitan pueden disfrutar de los remanentes de la Feria de Cali, así como de presentaciones de salsa en vivo, recorridos por el Bulevar del Río, visitas al barrio San Antonio y a la iglesia La Ermita. Además, el Parque de los Gatos y el Museo La Tertulia ofrecen opciones culturales y de esparcimiento.

Medellín

La ciudad de la eterna primavera sorprende a sus visitantes con paisajes y lugares imperdibles en zonas como Guatapé

Medellín ofrece rutas urbanas como el Parque Arví, el Jardín Botánico y el Pueblito Paisa. Los visitantes pueden recorrer el sistema de Metrocable para apreciar vistas panorámicas de la ciudad y explorar barrios con propuestas de arte urbano como la Comuna 13. La variada oferta gastronómica, así como su agenda de conciertos y eventos, complementan la experiencia.

Cartagena

Cartagena destaca por su ciudad amurallada y su arquitectura colonial. Los viajeros pueden caminar por el Centro Histórico, visitar el Castillo de San Felipe, disfrutar de las playas de Bocagrande, El Laguito y Playa Blanca, y realizar excursiones a las Islas del Rosario. Además, la oferta de conciertos y festivales en enero complementa el atractivo de la ciudad.

Barranquilla

Las playas de Cartagena son las preferidas por los turistas para viajar en enero

En Barranquilla, la proximidad al Carnaval es el principal motor de actividades. Los visitantes pueden asistir a eventos previos como la Lectura del Bando y las verbenas populares. También es posible recorrer el Gran Malecón, el Museo del Carnaval y explorar la gastronomía local. Los conciertos y el Metroconcierto marcan la agenda cultural de la ciudad en esta época.

El inicio del año confirma la tendencia de los colombianos a buscar destinos que integran tradición, festividad y una amplia gama de actividades, consolidando a Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla como los epicentros turísticos de la temporada.